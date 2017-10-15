نصائح علمية لتنظيف أجهزة الكومبيوتر 

برلين – الزمان

أشارت مجلة «بي سي جو» إلى أن الأتربة تعمل على إعاقة تدفق الهواء إلى داخل الأجهزة المكتبية أو أجهزة اللاب توب، وهو ما يجعل اطراف المروحة تدور بصورة أسرع لتوفير نفس كفاءة التبريد، وهو ما يؤدي إلى ظهور الضجيج وتعطل المروحة والكمبيوتر في أسوأ الحالات. وتنصح المجلة الألمانية المستخدم بضرورة تخليص الحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب من الأتربة والاتساخات بصورة منتظمة عن طريق استعمال فرشاة ناعمة ومكنسة كهربائية مضبوطة على أقل درجة شفط وبدون استعمال أية قطع للفوهة. ويتعين على المستخدم قبل تنظيف الأجهزة الداخلية للأجهزة المكتبية خلع كابل التيار الكهربائي من المقبس، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على مسافة بين فوهة المكنسة والأجزاء الحساسة بداخل الكمبيوترات. وأضافت المجلة الألمانية أنه يجب توخي الحرض والحذر عند تنظيف طارات المروحة، لأنه إذا تحركت أثناء عملية الشفط، فقد يؤدي ذلك إلى توليد جهد الدوران، وهو ما قد يضر اللوحة الرئيسية في أسوأ الحالات، ولذلك ينبغي إعاقة حركة طارات المروحة أثناء تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بواسطة أعواد القطن.