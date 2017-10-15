إرجاء زيارة مقرّرة لرئيس الوزراء التركي إلى بغداد

طهران – رزاق نامقي

انقرة – ماهر اوغلو

قرر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تأجيل زيارته الى بغداد المقررة امس الاحد الى أجل غير مسمى.وقالت وكالة دوغان التركية للأنباء ان زيارة يلدريم التي كانت مقررة الاحد تم تأجيلها، عازية السبب الى انشغاله بمسائل عدة في تركيا، من دون ايراد تفاصيل. وكان يلدريم يعتزم زيارة بغداد، تلبية لدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة باستفتاء اقليم كردستان. وفي طهران، نفت مصادر رسمية إيرانية امس ماتردد عن إغلاق المعابر البرية مع كردستان . ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية قوله أن (المعابر البرية بين إيران وإقليم كردستان العراق تعمل بشكل طبيعي ولم يجري إغلاق أي منها)، مضيفاً انه (حتى الآن لم يتم إغلاق المعابر البرية مع كردستان وهي تعمل بشكل طبيعي). بدوره، نفى الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صحة الخبر. وقال في تصريح (كما أعلنا سابقا، فإن مجالنا الجوي تم اغلاقه مع إقليم كردستان العراق بناء على طلب من الحكومة المركزية في بغداد، ولا يوجد أي تغيير جديد في وضع المعابر البرية مع الإقليم).وكان مدير المعابر الحدودية في الإقليم علي توفيق قد قال إن الجانب الايراني أغلق معبر برويز خان الذي يربط السليمانية بالأراضي الإيرانية.وأضاف أن (معبري باشا ماغ والحاح عمران اللذين يربطان الإقليم بإيران أغلقا أيضا من جانب طهران).من جهته، قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية إن (غلق الحدود من جانب ايران ليس من مصلحة الجانبين)، مضيفاً (اذا كان هذا ضغطاً فلن يحل أية مشكلة). وتابع (أكدنا ضرورة حل المشاكل مع بغداد عبر الحوار وستشارك جميع الأحزاب الكردستانية في المفاوضات)، مجدداً رفض إلغاء نتائج الاستفتاء، وقال ان هذ الامر (غير ممكن وهو لا يحل المشكلة)، مشددا على أن (الحل العسكري مرفوض دستوريا ومن الخطأ أن تفكر بغداد بهذا الخيار). وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية إغلاق إيرانية المنافذ الحدودية الرسمية مع كردستان بناء على طلب عراقي. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان امس إنه (بناء على طلب الحكومة العراقية، اغلقت جمهورية ايران الاسلامية اليوم المنافذ الحدودية الرسمية مع إقليم كردستان العراق)، مضيفاً أن هذا الاجراء يأتي (في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية العراقية لفرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم بهدف ضمان وحدة العراق وسلامة أراضيه، بعد إجراء الاستفتاء غير الدستوري من قبل السلطات في إقليم كردستان).من جهة اخرى، بدأ قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني زيارة إلى اقليم كردستان قام خلالها بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل جلال الطالباني. ويتضمن برنامج الزيارة عقد عدد من المباحثات مع مسؤولين أكراد بشأن الأزمة مع الحكومة المركزية. يأتي هذا بعد زيارة قام بها سليماني الى بغداد تردد انه سلّم خلالها رسالة من المرشد الإيراني علي الخامنئي إلى العبادي اشاد فيها بدور العبادي في إدارة الأزمة القائمة بين بغداد وأربيل وكانت بمثابة رسالة دعمٍ مفتوح من خامنئي (على جهود العبادي القيّمة وأدائه المميّز في إدارة الأزمة ونَفَسِه الطويل في إدارة الأزمة). واشاد سليماني لدى زيارته قبر الطالباني بمنطقة دباشان في السليمانية بدوره الكبير في العراق الجديد. وكتب سليماني رسالة اثناء الزيارة قال فيها إن (مام جلال ادى دورا كبيرا في معالجة الأزمات والمشاكل التي واجهت العراق، كما ساهم في تعزيز الأخوة والوئام السلام بين جميع المكونات والطوائف).