الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): إجتماع دوكان يرفض مطالب بغداد ويتبنى 5 نقاط

رئاسة الوزراء تدعو الإقليم إلى تقديم ضمانات بعدم تكرار النزعة الإنفصالية

بغداد – قصي منذر

رفضت الاحزاب الكردية خلال اجتماعها في السليمانية امس مطالب بغداد بإلغاء نتائج الاستفتاء، لكنها جددت استعدادها لاجراء حوار غير مشروط مع الحكومة الاتحادية. واتفقت على ورقة للتحاور تتكون من خمس نقاط، فيما دعا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي كردستان الى الالتزام بالدستور قبل الدخول في أي حوار، ولفت الى إن الحوار قبل الاستفتاء ليس كما هو بعده.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين لـ(الزمان) امس ان (اجتماع القيادات الكردية الذي عقد في منتجع دوكان برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الاقليم سعود البارزاني كان مهما جدا في هذه الظروف ولاسيما نحن نواجه التهديدات والتصريحات النارية)، واوضح ان (المجتمعين ناقشوا موضوعات عدة، منها محاصرة الحشد الشعبي لكركوك وتوصلوا الى نتيجة مفادها ان الحل الوحيد للمشكلة يكمن في المحادثات والمباحثات وليس هناك حل اخر). وكشف عن ان (الاتفاق على ورقة تضم خمس نقاط سيتم توجيهها الى حكومة بغداد للبدء بالمفاوضات)، منوهاً الى ان (الخطوة الاولى هي حل مشكلة كركوك وكيفية ادارتها وعدم جواز تهديد الجيش العراقي والحشد الشعبي للمدينة لأن التهديد لا يحل الازمة وانما يؤدي الى تفاقمها).وشدد حسين على ضرورة لجوء الجانبين الى الحوار وأن (يعيا الى رشدهما لأن الحروب والمعاداة لن يفضيا الى شيء وان يكون هناك مباحثات والجلوس الى طاولة الحوار). وبحسب مصادر كردية فإن النقاط الخمس التي تضمنتها الورقة هي (التأك?د على وحدة الصف الكردي، استعداد القوى الكردية لحوار مفتوح غير مشروط وفق مصالح بغداد واربيل والمباديء الدستورية، وان من المصلحة مشاركة القوى السياسية الرئيسة في التفاوض السياسي، وان الاجتماع يرى أنه من الضروري مشاركة الاحزاب العراقية والكردستانية في المفاوضات وباشراف الجهات الدول?ة، ورفض جميع انواع التدخلات والتهديدات العسكرية للعلاقات بين الاقليم و بغداد وعدها خرقا للدستور والقوانين التي ترفض استعمال القوة في حسم الصراعات الداخلية).

بدوره، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار امس وجود ورقة من خمس نقاط سيتم تقديمها الى بغداد لبدء الحوار.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان البارزاني في السليمانية (نحن مستعدون للحوار، ولكننا لن نتخلى عن حقوقنا تحت أي ضغط).وأوضح أن(هناك ورقة من خمس نقاط سنقدمها الى بغداد لبدء الحوار)، من دون ان يكشف عن فحوى هذه النقاط . وقال المستشار الاعلامي لرئيس الاقليم، هيمن هورامي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان (اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني انتهى بأنباء طيبة عن إعادة تأكيد الوحدة الوطنية في مواجهة جميع الضغوط)، مؤكداً (الاستعداد للتوصل إلى حل سلمي في جميع المناطق). واضاف ان (الاجتماع اكد رفض الخيار العسكري، ولكننا على استعداد للدفاع).واوضح انه (لن تكون هناك مفاوضات من جانب واحد مع بغداد وإذا كان هناك أي تفاوض فسيكون مع وفد مشترك يمثل جميع أحزاب كردستان).وكان مصدر مسؤول قد ذكر في وقت سابق أن الاجتماع سيبحث امكانية تجميد نتائج الاستفتاء لعامين اذا ما تم الاتفاق على ذلك بالإجماع, لبيان مصداقية الجانب الكردي في فتح الحوار مع بغداد والتقليل من التصعيد الحاصل لاسيما في كركوك وتلبية لبعض مطالب العبادي، مبينا أن (معصوم سينقل ذلك إلى العبادي بعد الاتفاق عليه خلال الاجتماع). ووصل معصوم الى السليمانية منذ يوم الجمعة الماضية سعياً للتهدئة واجتمع مساء اول امس مع المنسق العام لحركة تغيير عمر السيد علي ووفد مرافق له في السليمانية لبحث سبل التوصل الى حل للأزمة.في المقابل، دعا المكتب الاعلامي للعبادي كردستان الى الالتزام بالدستور قبل الدخول في أي حوار.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح إن (الحوار قبل الاستفتاء ليس كما بعده، وإنّ على حكومة منطقة كردستان الالتزام بالثوابت الوطنية).وأضاف أن (الاستفتاء أظهر وجود نزعة انفصالية)، داعيا الاقليم إلى (تقديم ضمان عدم تكرار هذا المسعى).ولفت الى أن (الدستور حدد ولاية الحكومة المركزية على المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك). وكان العبادي قد اكد لوفد اتحاد القوى العراقية الذي التقاه اول امس موقف الحكومة الثابت من الغاء نتائج الاستفتاء ، مشددا على استمرار الحكومة بتطبيق القرارات التي اتخذتها في هذا الصدد. الى ذلك، نفى الحديثي ماتردد عن تحديد مهلة لقوات البيشمركة للانسحاب من كركوك.وقال في تصريح ان(القوات العراقية الاتحادية يجب أن تعيد انتشارها، وهي تفعل ذلك في هذا الوقت بمحافظة كركوك والمناطق التي كانت توجد فيها قبل 10 حزيران 2014 أي قبل سيطرة داعش على هذه المناطق).وأضاف (لا يوجد أي شيء يؤكد أننا أعطينا مهلة وهذه أحاديث تطلق من قبل قيادات في البيشمركة).

واتهم النائب عن دولة القانون رعد الماس قوى سياسية بأنها تسعى للالتفاف على شرط بغداد بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل أي حوار.واضاف في تصريح ، أن (أي محاولة للتساهل مع ملف الاستفتاء تعد خيانة للوطن والدستور وستؤدي الى نتائج خطيرة للغاية). ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكرد الى (التراجع عن الاستفتاء والاذعان لفقرات الدستور وعدم زج انفسهم والعراق بفتنة لا مخرج منها).ورفض مطالبة البعض بإقالة معصوم في هذه المدة التي تشهد أزمة. وراى أن ما تقوم به الحكومة العراقية في الوقت الراهن(يكاد يكون خجولاً بالنسبة إلى قضية وحدة العراق أرضًا وشعبًا). بدوره، اكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ان تنفيذ الاجراءات القانونية والدستورية بهدوء كفيل بالحفاظ على وحدة البلد.ونقل بيان تلقته (الزمان) أمس عن الحكيم قوله لدى استقباله شيوخاً ووجهاء من محافظة كربلاء ان (الاجراءات الدستورية والقانونية تضمن حقوق جميع العراقيين ومنهم الكرد)، مؤكدا (اهمية استمرار تطبيق هذه الاجراءات الاتحادية بهدوء من دون تصريحات متشنجة في وسائل الاعلام) .من جهة اخرى، افاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين بقيام مجهولين بإضرام النار داخل مقر للاتحاد الوطني الكردستاني في الحي العسكري بقضاء الطوز ظهر امس والفرار الى جهة مجهولة قبل قدوم قوة أمنية إلى مكان الحادث.