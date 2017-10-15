الداخلية تعتقل عصابة أثناء نصبها سيطرة وهمية لتسليب المواطنين

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال اربعة افراد من عصابة سرقت مبلغ 50 مليون دينار من سائق اثناء نصبهم سيطرة وهمية في منطقة اللج ببغداد، فيما تمكنت قوة امنية من تحرير طفل مختطف وإلقاء القبض على خاطفه بعملية نوعية وسريعة. وقالت الوزارة في بيان امس ان (شرطة النجدة في قاطع النهروان ومن خلال دورياتها وبعد الشك الحاصل بعجلتين تمكنت من القاء القبض على عصابة تسليب اثناء نصبهم سيطرة وهمية في الشارع العام بمنطقة اللج باتجاه بوابة بغداد).وأضاف أن (هذه العصابة ادعت انها تابعة للاجهزة الامنية واقدمت على استيقاف عجلة نوع بريجو، حيث قيدت سائقها وسلبته مبلغ 50 مليون دينار عراقي).وتابع (تم القاء القبض على اربعة من افراد العصابة، ومازالت عملية الملاحقة والبحث جارية على ثلاثة متهمين ). مؤكدا ( اتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بهذا الشأن وتسليم المبلغ والملقى القبض عليهم للجهات المختصة).وقال بيان لقيادة عمليات بغداد تلقه (الزمان) امس ان (القوات الامنية تمكنت من تحرير طفل مختطف من اهالي الطارمية والقاء القبض على الخاطف بعملية نوعية وسريعة وفقاً لسرعة ودقة المعلومات التي ادلى بها المواطنون للقوة الماسكة لقاطع المسؤولية).وأضاف انه (تم تكثيف اجراءات التفتيش في مداخل ومخارج مدينة الطارمية الامر الذي قاد الى القاء القبض على الخاطف وبصحبته الطفل المخطوف).ولفت الى ان (الخاطف كان يرتدي باروكة شعر لغرض التمويه وإخفاء معالمه الحقيقية). مبينا انه (جرى احالة القضية الى مركز شرطة الطارمية لاتخاذ الاجراءات الاصولية).وقال بيان لقيادة عمليات بغداد امس ان (القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة قامت بتسليب أحد المواطنين مبلغ وقدره 400 مليون دينار في منطقة النهروان ).وأضاف ان (قائد عمليات بغداد أمر بتكريم القوة الأمنية لمنهيتها العالية ورد الفعل السريع الذي أربك العصابة وسقطت بيد قواتنا الأمنية )، مشيرا الى انه (سيتم إحالة العصابة إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل). وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي بناحية اليوسفية، انفجرت ما اسفر عن استشهاد شخص واصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة).وتابع المصدر ان (عبوة ثانية انفجرت في منطقة سيد عبد الله لدى مرور دورية تابعة للشرطة، ما ادى الى اصابة ثلاثة من عناصر بجروح مختلفة).وفي البصرة قال مصدر امس ان (تبادلاً لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة حدث في منطقة كرمة علي الواقعة ضمن ناحية الهارثة من جراء نشوب نزاع مسلح بين أفراد ينتمون الى عشيرة واحدة). مبيناً أن (اطلاق النار تسبب بمصرع شخص وإصابة آخرين بجروح).