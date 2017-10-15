دول كبرى تتمسك بالإتفاق النووي الإيراني

ملك السعودية يهاتف ترامب مؤيداً موقفه من طهران

الرياض- الزمان

أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تأييد بلاده وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجاه إيران التي هدد فيها بفرض عقوبات (قاسية) على طهران، والانسحاب من الاتفاق النووي، فيما اعلنت دول كبرى من بينها حلفاء للولايات المتحدة عن تمسكها بالاتفاق النووي الذي هدد ترامب بتمزيقه. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، امس ، أن الملك سلمان أكد خلال اتصال بترامب (تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها ترامب الجمعة تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم)، مشدداً على(ضرورة تضافر الجهود واتخاذ مواقف حازمة تجاه الإرهاب والتطرف وراعيه الأول إيران). بدوره، أبدى ترامب تقديره لمبادرة الملك سلمان، وأكد حرص الولايات المتحدة على العمل مع حلفائها لتحقيق الأمن والسلم العالمي. واعلنت دول كبرى من بينها حلفاء للولايات المتحدة عن تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران. ووصف ترامب في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض الجمعة إيران بأنها (نظام متطرف)، واتهمها بانتهاك شروط الاتفاق وبدعم الإرهاب وهدد بفرض عقوبات جديدة عليها. إلا أن مراقبين دوليين يرون أن إيران ملتزمة بشكل كامل ببنود الاتفاق الذي ينص على تجميد برنامجها النووي.وقالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إن الاتفاق النووي (يخدم المصلحة الأمنية الوطنية المشتركة لنا).وقال الاتحاد الأوربي (ليس لبلد بمفرده أن ينهي اتفاقا نافذا). وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التزام بلديهما بالاتفاق.وبعد مكالمة هاتفية أجرتاها امس قالت المتحدثة باسم ماي في بيان، إن ميركل وماي (أكدتا الالتزام الكامل للمملكة المتحدة وألمانيا بالاتفاق واتفقتا أيضا على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية)، مشيرة إلى أن الزعيمتين تعتزمان بحث قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي في بروكسل الأسبوع المقبل.وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تأسف لقرار ترامب لكنها لا تتوقع أن تنهي واشنطن تطبيق الاتفاق.ويطلب الكونغرس من الرئيس الأمريكي تأكيد التزام إيران بالاتفاق النووي كل 90 يوما.وسبق لترامب أن أكد للكونغرس التزام إيران مرتين منذ توليه الرئاسة في بداية العام الجاري ، لكنه رفض هذه المرة التوقيع على التزام طهران بالاتفاق قبيل المهلة النهائية امس الأحد.ويتعين على الكونغرس تقرير ما إذا كان سينسحب من الاتفاق مع إيران في غضون ستين يوما من خلال إعادة فرض العقوبات عليها، بعد ان احال ترامب امر الانسحاب النهائي من الاتفاق إلى الكونغرس. من جهته، قال الرئيس حسن روحاني إن الاتفاق النووي (غير قابل للنقاش)، مشددًا على عزم بلاده توسيع برنامجها الصاروخي.ورأى إن الولايات المتحدة (أصبحت معزولة أكثر من أي وقت مضى).وتساءل (هل يحق لرئيس دولة أن يلغي اتفاقا متعدد الأطراف بمفرده؟) وأضاف (من الواضح أنه – ترامب – لا يعرف أن هذا الاتفاق ليس اتفاقا ثنائيا بين إيران والولايات المتحدة فقط).