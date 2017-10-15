العيسى : المؤشرات ايجابية تبعث على الإطمئنان وتستدعي تطوير المؤسسات

قبول نحو 127 ألف طالب في الجامعات خلال العام الدراسي الجاري

بغداد ــ داليـا أحمـد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى قبول عن127 ألفا و474 طالبا وطالبة في الجامعات للسنة الدراسية الجارية. وقال العيسى في بيان أمس خلال المؤتمر الصحفي بإعلان القبول المركزي إن (اجمالي عدد الطلبة المقبولين بلغ 127 ألفا و 474 طالبا وطالبة)، مشيرا الى (وجود زيادة تصل الى 8447 بالقياس الى قبول العام الماضي)، واضاف أن (الحدود الدنيا للمعدلات المقبولة في المجموعة الطبية انخفضت هذا العام الى 6.95 فيما بلغ عدد المقبولين في كليات الهندسة 8648 طالبا وطالبة فيما كان عدد المقبولين في كليات العلوم الصرفة 10527 طالبا وطالبة)،وأوضح العيسى أن (عدد الطلبة المقبولين في الجامعات التقنية بلغ 40659 طالبا وطالبة توزعوا بواقع 35947 في المعاهد و4712 في الكليات).

وتابع أن (المقبولين الذين تتجاوز معدلاتهم 75 بالمئة فاعلى وظهر لهم قبول في احد المعاهد بإمكانهم تعديل الترشيح الى ما يؤهل معدلهم من خلال استمارة الكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة)،داعيا (الطلبة الى المباشرة بمراجعة الكليات والمعاهد التي تم قبولهم فيها ابتداء من اليوم الاثنين واعتماد القوائم المنشورة في موقع الوزارة الرسمي وبوابة الدراسات والتخطيط من اجل تسريع اجراءات التسجيل والمباشرة).

وأشار العيسى الى ان (المقبولين في كليات الهندسة بلغ عددهم 8648 طالباً،وفي العلوم المقبولين 10720طالباً والجامعات التقنية بلغ في الكليات الجامعات التقنية 4712 طالباً ونسبة 6.11 بالمئة)،وعن طلبة الدور الثالث في وزارة التربية قال العيسى (ننتظر في حال اطلاق النتائج وان أقرانهم الطلاب لم يتجاوز المناهج بنسبة 10 بالمئة فسيتم استقطابهم وقبولهم هذا العام) وكان العيسى قد اعلن عن (قبول 127 الف طالب في الجامعات هذا العام وان الحد الادنى لمعدل القبول 60 بالمئة في الكليات بينهم 5042 طالباً في المجموعة الطبية وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات و124 طالباً في الجامعة التكنولوجية مركزياً و850 مباشراً) داعيا (الطلبة المقبولين الى مراجعة الكليات والمعاهد). فيما اكد في وقت سابق أن (الاعلان المبكر يعد منجزا مهما في تاريخ القبول في الجامعات كونه لم يتحقق منذ سنوات طويلة)،مشيرا الى (استعداد الجامعات وكلياتها وأقسامها لاستقبال الطلبة الجدد في جميع الاختصاصات)،موضحا أن (مؤشرات العام الدراسي الجديد ايجابية وتبعث على الاطمئنان وتستدعي زخما اضافيا لاستكمال برامج تطوير المؤسسات الجامعية على وفق الخـــــطط الموضوعة في الوزارة). على صعيد اخر اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى قسم محو الامية عن اعادة فتح جميع مراكز محو الامية في المحافظة بعد تحريرها من براثن داعش الإرهابي وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية وجهودها في القضاء على الامية. ودعا القسم (جميع مدراء المراكز او المعاونين او من ينوب عنهم الحضور بالسرعة الممكنة لإنجاز الاعمال الموكلة لهم في عمل محو الامية). مشيرا الى ان (الوزير محمد اقبال وجه بإعادة فتح مراكز محو الامية في المحافظة بعد تحريرها وذلك ضمن اهتمام الوزارة في القضاء على الامية وتوفير المستلزمات الضرورية كافة لذلك).