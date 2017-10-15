بطولة العالم : الفوارق المهارية والأداء العالي يرجحان كفة الأسود الثلاثة

منتخب الناشئين ينحني أمام إنكلترا ويمنى بهزيمة قاسية

الناصرية – باسم الركابي

اكتسح المنتخب الانكليزي باقل الجهود وبتمكن نظيره العراقي بأربعة أهدف دون رد في اخر لقاءات الفريقين في المجموعة السادسة من تصفيات بطولة كاس العالم تحت سن 17 سنة المتواصلة حاليا في الهند قبل ان ينتقلا سوية الى الدور 16 صحبة المكسيك التي احتلت المركز الثالث بنقطتين.

وعانى منتخبنا كثيرا بسبب الفوارق التي عكستها المباراة من حيث التفوق الفني والاستحواذ على الكرة والتعامل معها بثقة كبيرة وامانات عالية من قبل اللاعبين ولان المنتخب الانكليزي كشر عن انيابه ولعب مهاجما قبل ان يظهر منتخبنا مهزوزا بشكل محير واستمر يواجه الخطورة الشديدة للخصم الذي قدم الاداء الرائع بفضل تحركات عناصره في الوسط وتمويل الهجوم عبر اداء طيب في الوقت الذي غاب منتخبنا ولم يظهر شيئاً من الاداء والحيوية وروح اللعب وغاب تماما ولم يقدر على تنظيم صفوفه والعودة الى المباراة التي شهدت الفرص الكثيرة للانكليز لكنها ومع سهولتها وحطورتها لم تستغل كما يجب وقدم علي عبادي ما يمكن تقديمه امام الفرص الخطرة والانفرادات المتكررة في دخول سهل جدا بسبب هزاله الدفاع الذي كرر مستواه المتراجع في الشوط الثاني كما حصل امام المكسيك وتتطلب المهمة المقبلة مراجعة جدية تفصيلية للواقع والادء المخيبين لمنتخبنا.

وفشلت عناصرنا في النتيجة والمستوى الذي كان مخيب بعدما تجرع المنتخب الخسارة العريضة لانه انحنى امام نظيره من البداية ومهدله للعبور السهل وبالنتيجة الكبيرة وكادت ان تغلق الطريق علىينا في الحصول على الموقع الثاني في ترتيب المجموعة لو تغلبت المكسيك على تشيلي الفريق الذي استمر معبرا لاقرانه الذي منحنا والمكسيك فرصة الانتقال للدور القادم مع الأداء الغير مقنع لنا من حيث التكتيك والتمرير واللعب الجماعي ولم يظهر احد من اللاعبين ممكن الإشارة اليه والكل خانتهم اللياقة البدنية ما سهل من تقدم الانكليز وزيادة حماسهم والتقدم في الأهداف التي كادت ان تتضاعف وتحل الكارثة بمنتخبنا.

الذي لعب باداء ممل وكاد ان يتعرض الى خسارة اقسى من التي خرج فيها واستمر بلا حيلة هجومية وافتقد للتنظيم وصانع الألعاب.

و لم يسعف دخول اللاعب محمدداودالفريق قبل ان يزيد الطين بلة عندما تلقى الانذار ليحرم من المشاركة باهم مباريات الفريق الذي يظهر بحاجة الى اعادة ترتيب اوراقه التي تساقطت وافتقد الفريق و اللاعبين لاية خطورة تذكر خصوصا في الشوط الثاني عندما اطبق الفريق الاخر على منتخبنا ولم يظهر اللاعب المؤثر في ان يعرض نفسه في ان يصنع الفرص والمساحات بعدما سيطر الفريق الاخر على مسار الامور كما يجب قبل ان تظهر خطوط المنتخب منهارة ولم تقدر الوقوف بوجه الخطورة الانكليزية التي منعت منتخبنا من العودة الا لفترة قصيرة فقط قبل نهاية الشوط الاول وسط ارتباك في لعب الكرة والسيطرة والتسدي.

مباراة الغد

وستلعب فرق المجموعة الدور المقبل يوم غد الثلاثاء عندما يلتقي منتخب انكلترا مع اليابان فيما يلعب منتخبنا مع نظيره المالي فيما يتواجه ايران والمكسيك بعدما فرض المنتخب الانكليزي سيطرته على مجمل الامور وتفوق في الاداء والمستوى اللافت والنتائج وعكس نفسه بالتفوق العالي والتوجه بقوة للمنافسة على لقب البطولة.

وخرج المنتخب الانكليزي بالعلامات الكاملة من الفوز في مبارياته الثلاث عندما تغلب على تشيلي بأربعة اهداف دون رد وعلى المكسيك بثلاثة أهداف لهدفين واختتم مبارياته بالفوز على منتخبنا بأربعة أهداف نظيفة ليجمع تسع نقاط واحد عشر هدفا وتلقت شباكه هدفين بعدما ظهر الفريق المنظم المتكامل ولاينقصه شيء وعكس وجهه الحقيقي وفرض سيطرة ايجابية من البداية من حيث الاداء والمستوى والفوارق الفنية والتكتيكية ومستوى الكرة في البلد المذكور ممثلا بالدوري العالي على مختلف درجاته وعكس نفسه الفريق القوي من حيث الاداء الجماعي المميز والمهارات الفردية العالية التي شاهدناه عند جميع اللاعبين بشكل واضح ومميز في مبارياته الثلاث قبل ان يظهر في أفضل حالاته امامنا وكان بامكانه ان يخرج بضعفي اهداف النتيجة بعدما قدم مباراة متكاملة من جميع الجوانب وواصل السيطرة من البداية وشكل خطوة كبيرة على مرمى منتخبنا بعدما اظهر تفوقا دفاعيا وهجوميا وقدرة كبيرة من خلال السيطرة والتلاعب بالكرة ونقلها برهاوة الى منطقتنا وقدم اداءا مثاليا بكل معنى الكلمة وشكل وسط وهجوم الانكليز خطورة كبيرة وهددوا المرمى قبل ان ياتي الهدف الاول د11 على بداية المباراة عن طريق اللاعب كوميز الذي منح الفريق أفضلية وأريحية في مواصلة المد الهجومي والضغط على الدفاع وحصل على ركلة جزاء تصدى له علي عبادي وحرم الفريق المقابل من تعزيز تقدمه قبل ان تتولى الكرات الخطرة والاستحواذ على الكرة حتى الدقيقة 35 من الشوط الاول وكاد الانكليز ان يضيفوا اكثر من هدف لو تعامل مع الكرات الخطرة واهدار الفرص فيما تمكن الحارس من انقاذ مرماه وتصدى للكثير من الكرات وسط ارتباك شديد للدفاع وتراجع الوسط الذي كان وراء تقدم الهجوم الانكليزي والاطباق على الامور بافضلية واضحة حتى عزل فريقنا الذي عاد اخر ربع ساعة من الشوط الاول وكاد ان يعيد المباراة للتعادل لو تعامل محمد علي مع خطا الحارس عندما ابعد الكرة التي لم يستغلها بالشكل المطلوب كما لم يتعامل منتظر محمد مع الكرة الأخرى في اخر وقت الشوط الاول ومن خطا اخر من الحارس

ومن شاهد التغير الذي ظهر على منتخبنا في اخر الوقت توقع ان يكون ندا للفريق الخصم في الشوط الثاني بعدما قدم شيء من اللعب والخطورة والسيطرة النسبية التي لم تفت بعضد اللاعبين الانكليزي الذين سرعان ما عادوا بأفضلية اكبر وسيطرة مطلقة اثمرت عن تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب سميث د57 وبعد دقيقتين جاء الهدف الثالث من قبل دانيل الذي غير من مسار اللعب وكادت ان تحدث الكارثة بفريقنا الذي استسلم امام المد الهجومي والنشاط الجماعي والفردي لجميع اللاعبين من دون استثناء وحافظ الفريق على أدائه المميز الذي نجح في تسجيل هدفه الرابع عن طريق نفس اللاعب دانيا د71

وكاد ان يضعاف عدد الأهداف مستغلا أخطاء لاعبينا الذين استسلموا تماما وفقدوا لزمام الأمور والاسوء ترك منطقة الوسط مع دفاع منهار ولم يقدر على اللعب قبل ان يصبح شوارع لمرور هجمات الفريق الاخر التي لم تنقطع عندما نجح الانكيز من تسجيل الهدف الثالث.

ونجى منتخبنا من خسارة ربما لم تخطر على بال احد من المتابعين بسبب انهيار خطوطه بالكامل والتي كانت اشبه بالشواخص امام الفريق المقابل الذي كان يؤدي وحدة تدريبية بالراحة بسبب تراجع لياقة لاعبينا الذين فقدوا تركيزهم تماما حتى انهارت خطوطه وكان الدفاع ممرا سهلا للهجمات الانكليزية التي استمرت على مرمى عبادي بحثا عن زيادة رصيد الاهداف لانهم لم يواجهوا صعوبة بعدما استمرت معاناة منتخبنا لكنها لم تستغل بالشكل المطلوب لتنتهي المباراة بالفوز العريض والمستحق للطرف المقابل الذي عكس نفس المستوى في مجمل مبارياته في تصفيات المجموعة التي كادت ان تغير من موقف فريقنا لو نجحت المكسيك بالفوز على تشيلي ما جنبنا مواجهة احداقوى الفرق المرشحة للقب البطولة المنتخب الإيراني كما سيتاثر منتخبنا بغياب اللاعب محمد دواد لابتعاده عن المباراة المقبلة.

لماذا خسرنا

قبل الولوج في اسباب خسارة منتخبنا الثقيلة علينا ان نقدر اهمية الصعود الى الدور القادم والاستفادة منه ومهم ان تاتي توجيهات المدرب من خلال الحوار وتدارك الأخطاء ومهم ان يعلم اللاعبين ويعرفون قوة الفريق القادم واي فريق مهما كان حجمه واسمه معرض للخسارة ولاننا خسرنا مع بطل اوربا الذي يتفوق علينا بكل شيء وعلينا ان نترك الحديث عن الخسارة الاخيرة فقط مناقشة الأخطاء والتوجه بقوة لمباراة مالي التي تظهر مناسبة والاهم اخذ الامور بترو وهدوء ووضع المباراة المقبلة امام قدرات اللاعبين ورفع شعار التحدي لان الفوز يوم غد يحمل الكثير من التحول في مسار المشاركة وامال الاستمرار في المنافسة وزيادة حظوظه الباقية لكن علينا ان نستفيد من درس الخسارة.

لم يظهر المنتخب بالمستوى المتوقع منه بل كان مخيب في كل شيء وما زاد الطين بله افتقاد احد ابرز لاعبي المنتخب المهاجم وهداف الفريق محمد داود الذي كان عليه ان يتدارك البطاقة الاخرى وان يتلقى التعليمات من الجهاز الفني في اهمية عدم الاحتكاك وارتكاب الخطىء عندما تلقى الانذار ليحرم من المباراة المقبلة مع منتخب مالي والفرصة في زيادة رصيد اهدافه.

قد تكون الخسارة امام فريق مثل انكلترا بطل اوربا واردة ومتوقعة لانه لامجال للبحث في اوجه المقارنه بين واقع الفريقين من حيث اللعب ومستوى الاداء ونوعية اللاعبين وعلينا ان نقر بهذه الفوارق حتى ان منتخبنا لم يظهر بمستوى ثابت كما شاهدناه في مباراة المكسيك والمستوى المهزوز في الشوط الثاني وكان اقرب للخسارة منه للتعادل ولان ظهوره بشكل مناسب امام تشيلي يعود لطرد حارس مرماه امام انكلترا قبل ان يضيع محمد داود ضربة الجزاء امام تشيلي التي كاد ان يظهر تاثيرها لو تغلبت المكسيك على تشيلي ولفقدنا الموقع الثاني وجرتنا النتيجة القاسية الى مواجهة ايران التي قدمت نفسها بشكل ناجح وقوي ورفعت من حظوظها كما نجد منتحب المكسيك بالقادر على تخطيها لانه يمتلك عناصر مهارية وفريق متكامل.

ضعف اللياقة البدنية لاغلب لاعبينا كما ظهر ذلك في المباراة الاولى التي تعادل فيها بصعوبة وافتقد لحالة الصمود والتاثير على التفوق الانكليزي بعدما فشل في تغطية منطقة الوسط وتفكك الدفاع وعزل الهجوم ولم تظهر ورقة رابحة في فريقنا الذي ظهر في اسوء مستوى بسبب ضعف إمكانيات اللاعبين من حيث المستوى الذي تراجع كثيرا وظهر بعيدا عن أي ملمح من ملامح الخطورة الا مرة واحدة.

فشل عناصرنا في استعادة السيطرة التي افتقدها بعدما تمتع فيها المنافس بشكل واضح وامتلك مفاتيح اللعب وحقق الفوز باقل الجهود ورغم تقدمه للعب الهجومي والتواجد في منطقتنا لكن لم تظهر ردة فعل من لاعبينا في اللعب على الكرات المرتدة عندما نجح الفريق المقابل في قطع واستعادة الكرة بسرعة من اقدام لاعبينا المتخوفين من البداية.

افتقاد منتخبنا للاعب البديل المناسب حتى ما قام به المدرب من تغيرات لم يكن لها اثر بسبب ضعف الاداء والتفوق الانكليزي واختفاء عناصرنا التي كانت تلعب بدون حيوية وتركيز وفي وضع تائه امام فريق متكامل ولعب من دون اخطاء.

علينا ان نستفيد من الأخطاء الجماعية والفردية ووضع الاصبع على مناطق الخلل وهي كثيرة بعد المستوى المهزوز للاعبين والفريق والنتيجة لكن علينا ان لانستسلم لانه كم من فريق بدا وخسر لكنها نجحت في الاخير لكن بشرط ان يكون لديك لاعبون لديهم حس كروي ومهارات عالية وقدرة على مواجهة الخصم.

علينا ان نستثمر الصعود الى الدور 16 واعتبار خسارة انكلترا للنسيان وان ينصب التفكير على لقاء الغد واهمية التعامل مع الأمور بشكل مختلف من خلال اختيار طريقة اللعب والتعامل مع الوقت عبر اداء الفرق الخصم بسبب الخلل الواضع في لياقة اللاعبين التي خذلته في المباراة الاولى والثالثة هذه مشكلة لايمكن تداركها هنا إضافة الى الظروف المناخية بارتفاع درجة الرطوبة كما علينا ان نقدر القوة الجسمانية للفرق الإفريقية حيث.

الفريق المالي يظهر منسبا عندما مر من المجموعة الثانية الصعبة محققا فوزين على تركيا ونيوزلندا وخسر امام البارغواي أي انه تجاوز مجموعة صعبة ما يتطلب اللعب بحذر شديد في مهمة لم تكن سهلة قبل ان تكون مفترق طرق للفريقين لكن علينا ان نقدم ما نقدر عليه امام قدرة مالي التي نجحت في الفوز على نيوزلندا بثلاثة أهداف لواحد كما تغلبت على تركيا بثلاثة اهداف دون رد أي للفريق إمكانية تهديفية افضل منا مع فارق مستوى المباريات التي واجهناها خصوصا المنتخب الانكليزي.يحتاج فريقنا الى معالجة الجانب النفسي الذي تاثر بالخسارة المذكورة والوقوف على هذا الامر من خلال دور المدرب والجهاز الإداري لتهداة اللاعبين الذين يمرون في حالة توتر وقلق واضحين كما يحتاج الفريق الى دور العناصر التي يعول عليها المدرب في ان تسعيد نفسها نفسيا وفنيا فيما يتعلق بخدمة المهمة التي لم تكن سهلة ولان الفريق المالي سينظر لخسارتنا المذكورة والدخول منها منذ البداية التي مهم ان نلعبها بحذر شديد لتدارك الامور والدخول في المباراة التي تتطلب تغير صورة الاداء المتدني الذي قادنا الى النتيجة التي خيمت على الشارع الرياضي الذي كان يامل ان يقدم الفريق نفسه في اهم مواجهة ويخرج بنتيجة اخرى غير النكسة التي تعرض لها ونالت منه لكن ممكن ان يستعيد دوره وان يضمد جراحه.

علينا ان نقدر ان المهمة المقبلة مع منتخب مالي تختلف تماما عن مباراة انكلترا بالكثير من التفاصيل ولان الكرة الإفريقية هي بمستوى الأسيوية وعلينا ان نهيا اللاعبين بشكل يتناسب وحجم المهمة.

ويقول مدرب نادي الناصرية السابق صاحب محمد ربما تكون النتيجة متوقعة لكن لايمكن ان يظهر منتخبنا بهذه الحالة والوضع المخيف وكاد ان يتعرض لخسارة اكبر واقسى لو تعامل لاعبو المنتخب الانكليزي مع الكرات الخطرة واستثمارها بشكل افضل.

لقد وقعت الخسارة ومهما كان عدد الاهداف المسجلة فهي خسارة لكن الاهم الاستفادة منها وان يقوم المدرب قحطان جثير في معالجة الاخطاء قبل مباراة الغد مع منتخب مالي لتعويض النتيجة الاخيرة ومن ثم تحقيق الانتقال الى دور الربع النهائي واتمنى على المدير الفني ان يظهر قدرا من الاهتمام في الجانب النفسي مع اللاعبين لقلة خبرتهم وتجربتهم ومشاركتهم الخارجية الاولى على مستوى مواجهات عالية ومعروفة والأمور تختلف عن بطولة اسيا ولذلك نجد من بطولة كاس العالم الخطوة الحقيقية للاعبي المنتخب الذين نعم أخفقوا وخضعوا لارادة الفريق المقابل ولم يقدموا المستوى لكن علينا في مباراة الغد ومحو اثار الخسارة القاسية امس الاول.

مهم ان تكون رؤية اخرى للمباراة المقبلة من كل الجوانب والاهم تحفيز اللاعبين لخوضها بقوة وتركيز والدخول بشكل اخر بعيدا عن التعثر في تفاصيل صغيرة وقدتكون وراء الخسارة لكن مهم ان يلعب الفريق بثقة عالية من اجل تحقيق السيطرة خصوصا في منطقة الوسط التي ظهرت بعيدة عن دورها في الربط بين الدفاع والهجوم وتحفيز المهاجمين في التهديف ولان الخطورة الانكليزية جاءت من تلك المنطقة مفتاح النتائج المشكلة التي لازمت منتخباتنا على مختلف المستويات. ونامل ان ينسى اللاعبين تلك الخسارة وان يتوجهوا للمباراة القادمة التي تحتاج الى استعداد ذهني وفني ونفسي من اللاعبين في تقديم ما يمكن تقديمه لتدارك خطورة الخصم الجديد ولان الفوز على مالي سيمنح المنتخب ثقة اكبر في خوض المباريات القادمة وهنا تبرز اهمية التعامل الحذر وتدارك الاخطاء التي وقع فيها اللاعبين وجرت الى الهزيمة التي غيرت من مسار الأمور التي سارت بالاتجاه المعاكس وعلينا ن نقيم الامور بشكل مهني وان نقدر أهمية مباراة الغد التي تشكل التحدي الاخر لفريقنا الذي سيكون امام فرصة ممكن استغرلها لتغير وجهة الامور والتقدم للدور الاخر وهذه كرة القدم لاتعترف بالعناوين بل تقف الى جانب من يقدم ويلعب ويخلق الفرص.

اما الحكم الاتحادي السابق مسافر شنان فقال كانت مهمة صعبة بعد الاداء العالي والمميز الذي قدمه الفريق الانكليزي واستحق الفوز والتصدر قبل ان يظهر منتخبنا بشكل غير متوقع في كل شيء وفي حسابات خارج المهمة التي كنا ننتظر ان تاتي بنتيجة ايجابية وليس كما حصل

المهم ان يقوم الجهاز الفني في معالجة الامور مـــــــــــن خلال تشخيص الاخطاء من اجل وضع الامــــــــــور في الاتجاه الصحيح لان مباراة الغد لاتخلوا من الصعوبة امام طموحات الفريق المالي الذي جاء من مجموعة قوية وتغلب على فريقين مهمين نيوزلندا وتركيا.ومطلوب من مدرب المنتخب ان يهيا اللاعبين نفــــــــسيا ووضعهم امام الاختبار الحقيقي لان الفوز على مالي ســـــــــيكون له تاثير اخر ومختلف على المشاركة التي صحيح تاثرت بمبــــــــــاراة انكلترا لكنها لم تكن نهاية المطاف وكم من فريق تعـــــــــثر في بداية المشوار لكنه صحى في الاخير ونجح في الحصول عل اللقب

وعلى اللاعبين بذل كل ما في وســــــــعهم واللعب بتركيز والاهم الاستحواذ عــــــــلى الكـــــــرة لمواجهة الفريق المالي بروحية الفوز.