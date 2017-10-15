كأس المثابر يشهد تكريم الصالحي

النفط يعطّل الكهرباء ويستحوذ على أول ألقاب الموسم السلوي

بغداد – الزمان

حصد فريق النفط كاس المثابرة اول القاب الموسم الجديد لكرة السلة عندما تغلب بفارق مريح من النقاط على منافسه الكهرباء ( 92 – 63 ) في المباراة التي جمعتهما معا قاعة الشعب المغلقة بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الكابتن رعد حمودي وعدد من الشخصيات الرياضية وجمهور من محبي ومتابعي اللعبة . هذه المباراة التي نقلت من على فضائية الرياضية العراقية ، شهدت ولاول مرة حدثا مهما في تاريخ اللعبة من خلال تسويقها خارجيا ونقلت مباشرة الى الفضائية المصرية ( On sport ) ، والتي اشاد القائمون عليها بروعة المباراة والاخراج والمستوى المتطور للعبة مايجعل الافاق مفتوحة لمزيد من التعاون مستقبلا .

افتتاح الدوري

واذن رئيس الاتحاد حسين العميدي بانطلاق منافسات الدوري من خلال كلمة مقتضبة بهذه المناسبة اشاد فيها بالتطور الحاصل في جميع مفاصل اللعبة وبشهادة الاتحادين الاسيوي والدولي ،

متطرقا الى اعتزاز الاتحاد بالشهادة التي منحها اياه الاتحاد الدولي كثاني افضل اتحاد متطور على مستوى العالم .

وثمن العميدي في كلمته تعاون ادارات جميع الاندية مع الاتحاد والذي كان له اكبر الاثر في نجاح الاتحاد محليا واسيويا ، مذكرا نجاح المشاركة الاخيرة للمنتخب الوطني في نهائيات اسيا وظهور علامات التطور على لاعبيه وباعتراف خبراء اللعبة ومتابعيها . حمودي يقطع كيكة الافتتاح

وجرى خلال فترة الاستراحة مابين شوطي مباراة كاس المثابرة التي جمعت النفط والكهرباء ، قطع الكيكة الخاصة بافتتاح الدوري شارك فيها رئيس اللجنة الاولمبية ونائب الرئيس بشار مصطفى والامين العام حيدر الجميلي ورئيس الهيئة الادارية لنادي الكهرباء علي الاسدي ونائب رئيس الهيئة الادارية لنادي النفط كاظم سلطان بمعية رئيس الاتحاد حسين العميدي ، كما وتم خلال الاحتفالية تكريم الزميل اياد الصالحي رئيس القسم الرياضي في جريدة المدى بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية .

فوز مستحق للنفط

وحقق النفط لقب كاس المثابرة عن جدارة واستحقاق بعد ان قدم اداءً بطوليا خلال المباراة رسمها جميع لاعبيه ولعل في مقدمتهم العائد كابتن الفريق قتيبة عبد الله الذي ظهر بشكل لائق وقاد الفريق الى فوز مستحق بعد الكثير من تمريراته الحاسمة ومناولات ( الفاست بريك ) ساعده في ذلك المحترفان الاميركيين دي ماريو وريكي واللاعب علي عبد الله وايضا الدور الكبير الذي قدمه الجناح كرار جاسم الذي اختير كافضل لاعب في المباراة بـ 28 نقطة ، في الطرف الاخر فريق الكهرباء لم يتمكن من مجاراة خصمو لاسيما في الفترة الرابعة والاخيرة الذي ابتعد كثيرا عن منافسه ، فترات هذه المباراة التي قادها الدوليون مروان ماجد وعلي سموم ونزار علي انتهت جميعها لصالح النفط ( 23 – 12 ) ، ( 34 – 30 ) ، (60 – 50 ) ،

واخيرا 92 – 63 . وفي ختام المباراة تسلم كابتن فريق النفط قتيبة عبد الله كأس المثابرة من رئيس الاتحــــــــاد وســـــــــــط فرحة عارمة من لاعبي النفط واعضاء الهيئة الادارية .