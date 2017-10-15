مارسيليا ينهي صفقة مؤجلة 5 أشهر

{ باريس – وكالات: أتم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي اول امس السبت صفقة تسويقية مؤجلة منذ خمسة أشهر. وأشار النادي الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن شركة أورانج للاتصالات فازت بحقوق رعاية الفريق لمدة خمسة مواسم. وأضاف أن شعار الشركة سيظهر على قميص الفريق خلال مباراته أمام ستراسبورج في الجولة التاسعة من الدوري. ولفتت صحيفة ليكيب إلى أن إدارة مارسيليا توصلت إلى راع جديد للفريق بعد خمسة أشهر من المحاولات عقب نهاية الموسم الماضي. وذكر بيان النادي الفرنسي أن عقد الرعاية يتضمن حقوق تسويقية ورقمية أخرى بخلاف ظهور شعار الشركة على قميص أولمبيك مارسيليا في أول موسمين من التعاقد 2017 / 2018 و2018 / 2019 .