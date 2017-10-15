واتفورد يصعق أرسنال ويتقدّم للمربّع الذهبي بالدوري الإنكليزي

لاتسيو يقلب الطاولة على يوفنتوس ورونالدو ينقذ مدريد من الفخ

{ مدن – وكالات: حصد واتفورد 3 نقاط ثمينة عندما قلب الطاولة على ضيفه أرسنال بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف ليحقق انتصارا قاتلا بهدفين لواحد، مساء اول امس السبت على ملعب فيكاراج رود، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري. ورفع الانتصار من رصيد أصحاب الأرض لـ15 نقطة ليقتحموا منطقة المربع الذهبي، في المقابل، تجرع الجانرز خسارتهم الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيدهم عند 13 نقطة في المركز السادس. أنهى الفريق اللندني الشوط الأول متفوقا بهدف سجله مدافعه وقائده الألماني بير ميرتساكر في الدقيقة 39 . وفي النصف الثاني، انتفض أصحاب الأرض وتمكنوا من معادلة الكفة أولا عبر المهاجم المتألق تروي ديني (ق71). وعندما ظن الجميع أن اللقاء في طريقه للنهاية بهذه النتيجة، فاجأ توم كليفرلي الجميع وسجل هدفا قاتلا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+2).

لاتسيو يقلب الطاولة

على صعيد اخر حول لاتسيو بقيادة مُدربه سيموني إنزاجي، تأخره أمام يوفنتوس بهدف إلى فوز مستحق بهدفين لواحد، خلال اللقاء الذي انتهى منذ قليل، على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي. توقف رصيد السيدة العجوز عند 19 نقطة في المركز الثاني منتظرًا بقية مباريات الجولة، لتصبح أول هزيمة له في الموسم الحالي، فيما أصبح رصيد لاتسيو 19 نقطة بانتصار. وتقدم يوفنتوس عن طريقة جناحه البرازيلي، دوجلاس كوستا (23) وسجل المهاجم الدولي الإيطالي، تشيرو إيموبيلي، التعادل (47)، وهدف الانتصار (54) عن طريق ركلة جزاء. وشهدت المباراة تألقا كبيرا من جانب مهاجم لاتسيو، إيموبيلي، بالإضافة إلى الإسباني لويس ألبرتو، الذي لعب دورًا هامًا في تنشيط الفريق هجوميًا. وقدم يوفنتوس شوط أول جيد للغاية، خاصةً في وسط الملعب الذي اتسم بالقوة البدنية والتنظيم التكتيكي، بالإضافة إلى المساندة الهجومية من جانب الألماني، سامي خضيرة. أما الشوط الثاني، تمكن لاتسيو من تصحيح أخطائه، وعاد سريعًا في بداية الشوط وسجل هدفه الأول مستغلًا سوء تنظيم دفاع البيانكونيري، وتمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء من نفس خطأ دفاع يوفنتوس في الهدف الأول، وحافظ على تقدمه بإجراء عدة تغيرات لتنشيط الهجوم رافضًا التراجع للخلف. وغاب يوفنتوس عن الشوط الثاني بشكل واضح، وفشلت كل محاولات المُدرب أليجري، من أجل العودة، حيث أقحم نجمه ديبالا بدلًا من خضيرة، لكنه لم يستطع فعل شيء في ظل تراجع مستوى هيجواين وماندوزكيتش. وحصل يوفنتوس على فرصة إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، بعد حتساب ركلة جزاء عن طريقة تقنية الفيديو، لكن أضاعها الأرجنتيني ديبالا.

في مباراة اخرى سجَّل كريستيانو رونالدو، هدفًا قبل النهاية ليقود ريال مدريد، لفوز صعب على مضيفه خيتافي (2-1) اول امس السبت بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقدَّم ريال مدريد بهدف الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (39)، وتعادل خيتافي بهدف خورخي مولينا في الدقيقة (56)، وسجَّل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف الفوز للريال في الدقيقة (85). ورفع ريال مدريد رصيده لـ17 نقطة ليتقدم للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 8 نقاط بالمركز الـ14 . شهدت المباراة إنهاء كل من كريستيانو رونالدو، وبنزيمة، صيامهما عن التهديف بالليجا بعد مدة، تتخطى 4 شهور منذ التسجيل في مرمى مالاجا في ختام الموسم الماضي. وحصد الريال الفوز بفضل خبرات لاعبيه وحالة الإصرار التي يعيشها رونالدو لكسر النحس الذي يطارده مع مشاركة إيسكو التي منحت الريال الضغط حتى وإن كانت متأخرة بعض الشئ، لكنه ساهم في فاعلية الريال. كانت السيطرة منذ البداية لصالح الريال، لكن اللافت أنَّ الخطورة على مرمى خيتافي، كانت محدودة رغم تحركات رونالدو، وتسديدة لوكاس، لكن الأداء الهجومي للفريق المدريدي كان هادئًا والتمريرات المتبادلة كانت سلاح الفريق للاستحواذ. وأجرى خيتافي، تغييرًا اضطراريًا بعد مرور 15 دقيقة بخروج ألفارو خيمينز للإصابة، ومشاركة فرانسيسكو بورتيلو بدلاً منه. بدأ الريال يسرع بعض الشيء في هجماته بعد مرور 20 دقيقة تقريبًا مع تسديدة من بنزيمة، وقبلها كرة عرضية من أشرف حكيمي، ثم ضربة ركنية وفرصة لبنزيمة سددها في يد الحارس. وأطلق كريستيانو رونالدو، تسديدة صاروخية تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة (31). وجه بنزيمة تسديدة قوية فوق العارضة، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة (39) مستغلاً محاولة لقطع الكرة من فيصل فجر، لتصل إليه الكرة، ويراوغ ببراعة ويهز الشباك. حاول رونالدو الوصول للشباك، لكن بلا جدوى لينتهي الشوط الأول بالتقدم المدريدي. قدَّم خيتافي بداية حماسية في الشوط الثاني، وكاد أن يخطف التعادل بفرصة قريبة، أبعدها الحارس كاسيا، ونال توني كروس إنذارًا. مارسيلو بدأ الهجمات المدريدية في الشوط الثاني بتسديدة فوق العارضة. وقاد الظهير البرازيلي، هجمة أخرى منظمة مع أسينسيو، وبنزيمة، وصلت للوكاس ورونالدو دون استغلالها وانتهت بتسديدة من مارسيلو أنقذها الحارس. وفي الدقيقة (56)، نجح خيتافي في تسجيل هدف التعادل عن طريق مولينا الذي تسلم كرة عرضية من فيصل فجر ليحولها للشباك ببراعة وسط غفلة دفاعية مدريدية. ونال ناتشو، إنذاراً للخشونة، وتحسن من جديد أداء الريال، ووجه كريستيانو رونالدو تسديدة قوية بجوار القائم مع تغيير ثانٍ من خيتافي بمشاركة مدحي لحسن بدلاً من اماث ندياي. وأشرك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، تغييرين في الدقيقة 72 بنزول إيسكو، وثيو هيرنانديز، بدلاً من لوكاس، ومارسيلو. وأضاع رونالدو في الدقيقة (73) هدفًا محققًا لا يضيع من كرة عرضية وصلت إليه، لكنه أودعها بجوار القائم بغرابة، وألغى الحكم هدفًا سجله ثيو هيرنانديز؛ بسبب التسلل.

استحوذ الريال تمامًا على مجريات اللقاء مع نشاط من إيسكو الذي مرر كرة بينية إلى أشرف حكيمي الذي فشل في اللحاق بها مع كرة من أسينسيو لم تكتمل. وكاد خيتافي، أن يخطف هدفًا مباغتًا بتسديدة بجوار القائم مع مشاركة بورخا مايورال بدلاً من كريم بنزيمة في الدقيقة (81)، ودفع خيتافي باللاعب برونو جونزاليس بدلاً من ماورو أرامياي. ونجح كريستيانو رونالدو في الدقيقة 85 في تسجيل هدف التقدم لصالح ريال مدريد من تمريرة سحرية في عمق الدفاع من إيسكو، ليهز الشباك ببراعة وينهي مسلسل سوء الحظ الذي لاحقه. خيتافي كاد أن يخطف هدفاً عن طريق لحسن بتسديدة فوق العارضة لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد.