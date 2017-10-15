دراسات عن أعلام من الحلة في الفكر والثقافة والأدب – 2

أحمد سوسة يوضّح أسباب إقدام اليهود على مسخ التوراة

نجاح هادي كبة

بغداد

مقدمة

هذا كتاب يتناول أعمال مفكرين ومثقفين وأدباء من الحلة وريثة بابل، وما أبدعوه في مجالات الفكر والثقافة والأدب، والحلة اليوم كماضيها المشرق الرافديني والإسلامي برز فيها الكثير من الأعلام، يصعب على الباحث ان يلمّ بهؤلاء الأعلام جميعاً، وقد وقع الاختيار على ما تناولت منهم في هذا الكتاب، كان السبب في اختيارهم معرفتي الثقافية بهم، واطلاعي على إنجازاتهم، وتوافر مصادر البحث عنهم، وكان مقياسي في اختيارهم معرفياً من دون أي مقياس آخر.

علاقة الدكتور سوسة بمصطفى جواد :

صادق سوسة العلامة مصطفى جواد صداقة مثالية جعلته يتعلق به تعلق العزيز بعزيزه وأخذت تثمر ثمارها بإنتاجها العلمي المشترك منذ أواخر الأربعينيات ويعترف سوسة ان مصطفى جواد هو الذي غذّى في نفسه الميل والاتجاه نحو دراسة مدينة بغداد التاريخية وآثارها، وكانا يقضيان أكثر أيام الجمع يتجولان في زيارة المواقع التاريخية من مساجد ومبانٍ ومقابر وتلول وآثار ، فكان أول نتاج لهما هو وضع خارطة كبيرة لمدينة المنصور المدورة وتثبيت موقعها بالنسبة لمواضع بغداد الحالية ومجرى نهر دجلة الحالي نشرها المجمع العلمي العراقي العام 1951م ثم أقدما على وضع كتاب مفصل لتاريخ بغداد قديماً وحديثاً وكانا في المجمع العلمي في لجنة ترجمة المصطلحات العلمية وأخيراً فان صداقة مصطفى جواد كانت تعني عند سوسة إرضاء الضمير في تقصي الحقيقة من بطون

الكتب. (المطبعي، 2007م، ص14).

تعلق أحمد سوسة بمدينة الحلة الفيحاء:

في حفل خاص بتأبين أحمد سوسة قالت ابنته الدكتورة عالية سوسة :

مدينة الحلة الفيحاء التي وصفها وصف العاشق لمحبوبته إذ قال :

(أحببت حلة فيحائي وحقولها فهي مسقط رأسي ومنبت ذكريات خالدة وكعبة

الأماني) (عوض، 2010م، ص60، ج1).

لابد من الإشارة إلى أن آل سوسة أول من جلبوا بواكير الصناعة الغربية

إلى الحلة، فقد وصل الشاب نسيم (أحمد) في ربيع سنة 1919م بسيارة خاصة نوع فورد، وهي أول سيارة أهلية تطأ أرض الحلة، وكان يوم وصولها يوما مشهوداً، إذ أقدمت الأسرة بعد أن أنهت شركة بيت لنج أعمالها سنة 1932م في الحلة، فتم جلب ماكنة توليد الكهرباء وأطلق عليها محطة كهرباء سوسة (عوض، 2010م، ص58، ج1).

والشيء بالشيء يذكر يقول باشلار عن المكان : إن كثيراً من المسائل سوف تطرح نفسها إذا أردنا تحديد الحقيقة العميقة للملامح والسمات الدقيقة المتضمنة في ارتباطنا بمكان ما (باشلار، 1980م، ص42).

فلقد أثرت الحلة الفيحاء في شخصية أحمد سوسة فأراد أن يكون جزءاً منها بأي ثمن وكان إسلامه ثمناً لعراقيته وحبه لمدينته الحلة التي عاش وترعرع فيها.

– قراءة في كتاب العرب واليهود في التاريخ لأحمد سوسة (الملخص).

من منشورات وزارة الثقافة والفنون في الجمهورية العراقية ضمن سلسلة دراسات صدر كتاب العرب واليهود في التاريخ (الملخص) العام 1979م الطبعة الثانية والكتاب الأصل لأحمد سوسة يقع في (539) خمسمئة وتسع وثلاثين صفحة من القطع المتوسط، لخّص الكتاب الأديب والقاص جعفر الخليلي بـ (148) صفحة قُسَّم على ثلاثة أقسام الأول والثاني والثالث وفي الكتاب التصاوير والمرتسمات والملاحق، تناول القسم الأول : الساميون العرب في التاريخ القديم في حين القسم الثاني : اليهود في التاريخ القديم أما القسم الثالث فقد تناول الصهيونية والصهيونيون وأرض الميعاد أما التصاوير والمرتسمات فقد بلغت (17) رسماً، والملاحق كانت خمسة ملاحق.

ما جاء في القسم الأول : الهدف من مسخ التوراة، أولهما أن يضعوا لأنفسهم تاريخاً مستقلاً يثبتون فيه انهم ولا غيرهم الشعب الذي يمتاز على الشعوب جميعاً، فهم على هذه الصورة (شعب الله المختار)…فنسبوا أصولهم إلى إبراهيم الخليل (?)، وارجعوا نسبهم إليه، لأن إبراهيم كان أشهر من آمن بالله وبشّر بالدعوة الوحدانية/ص 22-23.

وثانيهما : هو أن يعتبروا (فلسطين) وطنهم القومي الأول…وينسون ان (التوراة) أو ينسى واضعوها اعتراف (التوراة) نفسها بأن (فلسطين) لم تكن الا أرض غربة بالنسبة لإبراهيم الخليل النازح من العراق ولابنه إسحق، ولحفيده (إسرائيل) وبنيه الذين ولدوا (بحرّان) ونشأوا فيها/ص24.

وما جاء في القسم الأول تحت عنوان هجرة الكنعانيين إلى الغرب : والكنعانيون في الطليعة الأولى التي نزحت من جزيرة العرب إلى أرض فلسطين، وذلك في الألف الثالثة قبل الميلاد، ومن المدن الفلسطينية التي تحمل أسماء كنعانية بحتة هي : (بيت شان) و(مجدّو) و(جازر) وإن في (أريحا) و(مجدّو) تقوم أقدم المعابد الكنعانية التي يرجع عهدها إلى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد/ص: 30.

وقد بقي حصن اليبوسيين (حصون صهيون) بيد اليبوسيين الكنعانيين حتى بعد مجيء الموسويين إلى أرض كنعان بنحو ثلاثة قرون إلى أن قضى داود على حكم الكنعانيين فيها/ص 35.

وما جاء في القسم الأول أيضاً: الفينيقيون الكنعانيون: والفينيقيون هم سكان جبال لبنان وشواطئ البحر منه، وهم كنعانيون أطلق عليهم اليونانيون لأول مرة اسم (فينقيا) فسمّوا بالفينقيين وأهم المدن التي شيدها الفينيقيون هي (حيفا) و(صرفند) في فلسطين و(صور) و(بيروت) و(جبيل) في لبنان/ص 40 .

ثم أكد الكتاب هجرة أخرى من الجزيرة العربية أمتدت جنوباً إلى فلسطين هم العموريون : وفي الوقت الذي هاجر الكنعانيون من جزيرة العرب إلى الجهة الشمالية الغربية من الهلال الخصيب هاجرت جماعات باسم العموريين العمالقة من الجزيرة واستوطنت أواسط سوريا ولينان حتى امتدت جنوباً إلى فلسطين ، وأسست دولة باسم (عمورّو) /ص:41… ومن الموجات السامية العربية التي هاجرت من جزيرة العرب بعد هجرة الكنعانيين، والعموريين ؛ كانت موجة الآراميين إلى الهلال الخصيب وإلى الشمال الغربي منه… وكان الآراميون مؤلفين من قبائل عدة وفروع، منهم من سمّي (بأخلامو) وآخرون سمّوا (بالخبيرو) أو (الهبيرو) أو(العبيرو) وهي كلمة كانت تطلق على القبائل العربية الرحل، ثم صُحِّفَتْ هذه الكلمة فقيل (عبري) و(عبراني)…ثم صارت تطلق على أصحاب موسى بعد ظهورهم باعتبارهم من القبائل الرحل، ودليل آخر هو أن المصريين كان يسمّون بقايا الهكسوس (عبريو) أو(عبيرو)/ص44 .

من كل ماسبق يريد أحمد سوسة أن يثبت أن أقواماً كنعانية عربية هاجرت من جزيرة العرب إلى فلسطين قبل ظهور الديانة الموسوية، (في حين يحاول اليهود إحياء الأسماء القديمة في فلسطين المحتلة باعتبارها أسماء عبرية (يهودية) مع أن كل هذه الأسماء حتى (صهيون) و(إسرائيل) اللتين اتخذهما اليهود شعاراً لهم هي كنعانية عربية بحتة…كما يقول تاريخ اللغة وتشعباتها، وتؤيده الآثار والألواح، والخطوط القديمة، ويتسائل سوسة فمن أين جاء الحق في قدم اليهود في فلسطين)/ص64 .

تناول الكتاب في القسم الثاني موضوع (التوراة) ومما جاء فيه: والتوراة… هي الكتاب المقدس الذي زعم اليهود هو الذي جاء به موسى، وان الثابت هو أن توراة موسى قد احترقت إثر الغزو الذي جرى على (أورشليم) أو انها ضاعت ولم يعرف مصيرها فكتب اليهود هذه التوراة التي بين أيدينا/ص67.

ويضيف سوسة : وان اليهود المعروفين باسم (السامريين) الساكنين في (نابلس) لا يعترفون إلاّ بالأسفار الخمسة من التوراة باعتبارها هي وحدها أسفار موسى وما عداها فمن وضع اليهود وكتّاب التوراة/ص68.

سوسة بعد ان وضّح الجوانب الجغرافية البشرية وان ديانة موسى متأخرة عن تلك الجوانب الجغرافية البشرية، أخذ يؤكد ضعف الجانب الثقافي والجغرافي البشري في تفكير اليهود، فيقول : وجاءت شواهد الآثار تفنّد كل تلك المدعيات، وتفصل بين عصر إبراهيم وأحفاده وجنسية موسى وديانته…ان العصر الذي عاش فيه إبراهيم الخليل كان عصراً قائماً بذاته، له طبيعته الخاصة، وقوميته، ولغته، وهو مرتبط بالجزيرة العربية/ص68-69… وبعد أكثر من ستمئة سنة…وفي القرن الثالث عشر قبل الميلاد جاء دور موسى وقومه الذين عبر بهم إلى أرض كنعان، وكان هؤلاء القوم مؤلفين…من جماعة من المصريين وبقايا الهكسوس الذين آمنوا بدعوة موسى وتوراته التي ضاعت فاضطهدهم المصريون الوثنيون بعد وفاة (أخناتون) الذي كان يحميهم، فخرج موسى بقومه من مصر، وكانت لغة موسى لغة مصرية بالطبع/ص77-78…ثم أخذ سوسة ينفرد بالعامل الثقافي في ادعاء اليهود فيقول : وكان القرآن أو من نبّه إلى ما حوت التوراة من أكاذيب واختلافات…وينبهنا القرآن إلى أن إبراهيم مرتبط بالجزيرة العربية (بيت الله العتيق) وإلاّ فما معنى هذه الآية من القرآن الكريم التي تقول:

“وإذ جعلنا البيت مثابة للناس… وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلّى، وعهدنا إلى إبراهيم، وإسماعيل، ان طهرا بيتي للطائفين والركّع السجود)/ص81.

ويعمق سوسة ضعف ادعاءات اليهود من طريق الجانب الثقافي، فيقول: وتأثر قوم موسى بعد زمن الكنعانيين في طرز حياتهم، وحضارتهم، ولم يبق لهم ما يميزهم عن الكنعانيين، وكان الخط الفينيقي القديم هو الشائع بين الكنعانيين في فلسطين، فاقتبسه قوم موسى وكتبوا به أولاً ثم أخذوا يكتبون بالخط السامري/ص : 82.

يفند سوسة ادعاء اليهود بنسبة التوحيد إليهم، قال : ومهما يكن الأمر فقد جاءت المكتشفات تميط اللثام عن حقائق مدهشة تخص التوحيد قبل قيام اليهودية وقبل ان تكتب التوراة وهناك شواهد على ان فكرة الإله الواحد مالك السموات والأرض كانت معروفة في عصر الكنعانيين وعند العرب في وقت ما/ص 87. ثم يتطرق سوسة إلى نقد التلمود وهو ما يجمع من تعاليم وشروح وتعليقات على النصوص الواردة في التوراة، فقال: وفي التلمود تأكيد لمبدأ تفوق العنصر اليهودي على بقية شعوب الأرض وكون الشعوب غير اليهودية عبيدا لليهود لأن اليهود هم (شعب الله المختار) ويقول سوسة: ولو كان الله أراد لتلك الشعوب الخير لخلقها من الأول يهودا/ص92.

في القسم الثالث من الكتاب عنون بـ(الصهيونية والصهيونيين وأرض الميعاد-كما ذكر سابقاً-) يقول سوسة:

والصهيونية هذه حركة سياسية عنصرية اتخذ مؤسسوها من الشعوب اليهود ذريعة فأحيوا فكرة (أرض الميعاد) في الأذهان ودعوا إلى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين بحجة حقوق اليهود التاريخية/ص107.

ثم تطرق سوسة إلى المؤتمرات السياسية في العصر الحديث التي عقدها الصهاينة لاتخاذ فلسطين وطناً لهم منها مؤتمر بازل ودور بريطانيا الاستعماري في تأييد اليهود في اتخاذ فلسطين وطناً لهم حتى يصل إلى قيام دولة إسرائيل وتشريد العرب سكانها الأصليـــون/ص 108-111 .

لابد من الاشارة إلى أنّ كتاب العرب واليهود في التاريخ يُعدّ من أهم كتب سوسة ودلل على علو كعب سوسة في الدراسات التاريخية والآثارية.

أديب كمال الدين-الشاعر الحروفي

حياته ونشأته :

هو أديب مصطفى حسين أحمد كمال الدين، ولد في الحلة سنة 1953م. حصل على بكلوريوس اقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد 1976م. وعلى بكالوريوس أدب انكليزي من كلية اللغات في جامعة بغداد 1999م، وعلى دبلوم الترجمة الفورية من المعهد التقني لولاية جنوب إستراليا-آديلاند-إستراليا 2005م…ترجم إلى العربية قصصاً وقصائد ومقالات كثيرة لشعراء وكتاب عالميين، فاز بجائزة الإبداع الكبرى للشعر1999م. أعد للإذاعة العراقية العديد من البرامج “أهلاً وسهلاً” “شعراء من العراق” “الباب المفتوح” “ثلث ساعة مع” … “حرف وخمس شخصيات”، عمل في الصحافة منذ العام 1975م وشارك في تأسيس مجلة “أسفار” (الحداد، 2012م، ص : 22-23).

أديب كمال الدين وتوظيفه للحروف :

طوَّع أديب كمال الدين الحروف العربية لمضامين شعره وجردها وعبّر من طرقها على ما يمور في ذاته من آمال ورغبات، ويرى بعض النقاد ان توظيف الحروفية في شعر أديب كمال الدين كان يخفي وراءه تقية للتخلص من الاضطهاد السياسي في بلد كبلده العراق الذي صارت فيه السياسة إدانة لمن يحملها، يقول سامي طه : لكن ما كان ينقصه كشاعر صراحة الموقف مع أو ضد… وهو ما كان مألوفاً ومطلوباً بقوة في السبعينيات خصوصاً بعد انفراط عقد (الجبهة الوطنية والقومية التقدمية) التي شكلَّها حزب البعث لتكون وسيلة من وسائل استقراره في السلطة فترة تتيح له تثبيت جذوره في مفاصل البلاد والتخلص من تهديد الانقلابات العسكرية و(المؤامرات) السياسية التي كانت توصف من قبل أجهزة السلطة. (طه، 2015م، ص11).

يقول أحمد جار الله ياسين بعد أن شبّه شعر الشعراء الخائفين من السلطة بالدمدمة، في معرض حديثه عن شعر أديب كمال الدين:

إذا كان الرحيل إلى المنفى كرهاً وإجبارياً، وكان المنفى نفسياً وليس واقعياً وأقرب للاغتراب في فضاء الوطن فأن البوح بأسرار هذا المنفى غير مقبول علناً. والأجدر بالشاعر أن يدمدم بمكنوناته النفسية حول ذلك الموضوع…بدل الجهر بها…وكأن القصيدة هنا هي امتداد لقصيدة الخوف التي شاعت في الأدب العربي بفضل إبداع السلطة السياسية في الترهيب والتخويف. (ياسين، 2015م، ص11).

أما رحلته مع الحروف فكانت مع قصيدة (طلسم) حيث اكتشف فيها طاقة الحرف السحرية، إذ من المعروف ان (طلسم) شيء يعمل بمناسبة سحرية أو لهدف سحري. وحين تقاذفت أمامه حروف الطلسم في القصيدة اكتشف سحر الحرف وبدأ يخطو معه شيئاً فشيئاً حين اكتشف للحرف أحد عشر مستوى وهي :

المستوى الدلالي للحرف، الترميزي، الايقاعي، التشكيلي، الأسطوري،التراثي، الروحي، الطفولي ، الخارقي، السحري.

(هكذا ينتقل من اللغة باعتبارها كلمات وعبارات بين الكلمات والعبارات إلى اللغة العربية باعتبارها حرفاً وعلاقات بين الحروف ومن هنا بدأت رحلته الشعرية واشاراته، وهو يرى أن الإنسان هدف عظيم ومن يأخذ بيده نحو الحقيقة والماء والأمل قد سار حقاً مسيرة الألف ميل المضيئة). (المرزوك، 2012م، ص: 62).