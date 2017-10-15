وطن بلسان عربي

تعدد الاوطان والقوميات والاديان في كافة الدول العربية وقد تسمى عربية والوطن هنا الذي ينتمون له هو الوطن العربي ولكن هنا نرى كل بلد او دولة تنتمي الى الوطن العربي تتغير لهجاتها وعاداتها فالشام لهم لهجتهم المتعارف عليها بينهم وقد تختلف عن لهجتتا العراقية فبعض الكلمات قد تكون تركية عثمانية بحكم الاحتلال وقد نكون نتكلم الفارسي او الانكليزي وكذلك دول المغرب والجزائر ومصر كلهم عرب ولكن لانفهم بعض لهجاتهم ولعكس كذلك ولكن قد يجمعنا قرآن واحد ورب واحد ونحن امة واحدة يجمعنا دين واحد وهو الاسلام تغيرت اللهجات والنفوس والاحكام والعادات والتقاليد بكل المجتمعات الصغير لايحترم الكبير وهناك فراغات بكل عائلة او نفس ضعيفة او الانانية في بعض الاحيان السبب الحروب وتلك هي مخلفات الحروب التي نسمع عنها دائماوقد نتجاوزها والسبب سمعنا هناك تغيير قد يكون العقل الباطني عند الانسان هو الذي يحرك ويوجهه الشخص وليس الاحداث فمثلا هناك شخص ضعيف الشخصية وتقوم انت بالترويج له بانك قوي وذو شخصية عظيمة اكيد سوف ينعكس عليه هذا الكلام وفي عدة حالات التحكم بداخلنا يجعلنا نصدق الاقاويل ولكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وقام على اساس حقيقة من يكون هو وكيف هو وماذا يريد بالضبط قد نشاهد انفسنا بالمرآة ولكن هذا ليس الوجه الحقيقي قد تخفي بعض العيوب فلا نصدق كل ما يقال …….

اخلاص الوزان