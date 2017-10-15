نقض العهد من صفات الفاسقين

قبل كل شيء فإن هناك سؤالا لجميع نواب البرلمان العراقي هو ما الذي قدموه لشعب العراق ؟

وهنا علامة استفهام كبيرة يجب أن يجيب عليها كل برلماني يشعر أنه دخل هذا البرلمان ليس لغرض سرقة العراق وعليه أن يثبــــــــت ذلك وإلا كان من الذين يطلق عليهم مصاصي دماء الشعب العراقي وسارقي قوته .

حين يعد الإنسان وعدا يجب عليه أن يوفي ، وحين يعلن إلزام نفسه بشيء، أو يقطع على نفسه عهدا أو ميثاقا سواء فيما بينه وبين الناس أو فيما بينه وبين الله عز وجل ثم لا يفي بهذا فإنه عندئذ يكون ناقضا للعهد.

إن نقض العهد ليس من شيم المؤمنين الصالحين، بل هو من صفات الفاسقين والمنافقين قال الله تعالى: (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين).( الأعراف/102).

نقض العهد حرام وكبيرة

لقد حرم الله على المؤمنين نقض العهود ، وأوجب عليهم الوفاء بها فقال: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا). (الإسراء/34).

وقال: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). (المائدة/1)

الإمام الذهبي رحمه الله حيث قال: الكبيرة الخامسة والأربعون: الغدر وعدم الوفاء بالعهد.

عواقب نقض العهود :

إن لنقض العهود عواقب سيئة على الأفراد والمجتمعات ، فهو يؤدي إلى الخلاف والشقاق ، ويزرع العداوات والأحقاد ، وينزع الثقة بين أفراد المجتمع، كما يؤدي إلى فقدان الآخرين ثقتهم في هذا المجتمع ، فضلا عن ذلك فقد توعد الله من كانت ناقضا للعهد بالعديد من العقوبات ، ومنها :

-1اللعنة وقسوة القلب:

-2الخسران العظيم في الدنيا والآخرة:

إنها خسارة حقيقية في الدنيا والآخرة ، وهذا ما لفت الأنظار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله حين قال: كان عاقبة نقض قريش العهد مع خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه واله وسلم أن غزاهم المسلمون حتى فتحوا مكة، واضطروا إلى طلب الأمان، وصاروا بعد العزة والقوة في غاية الوهن إلى أن دخلوا في الإسلام.

-3انتشار القتل وتسلط الأعداء :

وهذه من العقوبات العاجلة التي تصاب بها المجتمعات حين يتفشى فيها نقض العهد ، وهو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ” ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم”. رواه ابن ماجة وصححه الألباني.

-4الفضيحة يوم القيامة والعذاب الشديد:

أما الفضيحة فلأن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان . وأما العذاب الشديد فلأن الله عز وجل يقول: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار). (الرعد/25).

-5 الناقضون للعهد شرار الخلق عند الله :

قال الله تعالى: ( إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين. عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون). (الأنفال/56-55)

استحوا وتنحوا

البرلمانيين يتصارخون عندما يتم التطرق إلى مخصصاتهم لكن عندما يتم الحديث عن القوانين المصيرية فتراهم نائــــــمين لا يصوتون ولا هم يحزنون.

الكل يكذب ويريد القائمة المفتوحة امام الاعلان لكنهم في ما بينهم متفقين ان لا يمرر قانون الانتخابات الجديد.

لا يتذكر المجلس فساد الوزراء الا ايام قبل الانتخابات من اجل مصالحهم وظلم شعبهم

..البرلمانيون هل سترشحون من جديد ؟؟

تنحوا. من اجل كرامتكم

أحمد عباس الذهبي