تحذيرات من إعتداءات بثلاث محافظات

راوة والقائم تستعدان لطرد تنظيم داعش

بغداد – محمد الصالحي

تستعد القوات الامنية لانطلاق معارك تحرير الاجزاء الغربية من محافظة الانبار بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة، فيما تؤكد القيادة العسكرية سهولة المعارك بسبب الانهيار المعنوي لتنظيم داعش بعد تطهير الحويجة. وقال قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن نومان الزوبعي في تصريح أمس ان (معركة تحرير الاجزاء الغربية من الانبار ستكون سريعة وخاطفة ولن يتمكن داعش من الصمود طويلا امام تقدم القوات الامنية والقوات الساندة لها في عملية اقتحام قضاءي راوة والقائم).واضاف ان (ابرز اسباب الانتصارات الخاطفة للقوات الامنية هي هروب اعداد كبيرة من قادة التنظيم وعناصره فضلا عن انكساره في معارك الموصل والحويجة وعنه التابعة لمحافظة الانبار). واضاف ان (معنويات عصابات داعش منهارة ويعيش في حالة من الفوضى والارباك بالتزامن مع قيام الطيران الحربي بقصف معاقله واماكن تجمعه وخطوط امداداته).

موضحا ان (القوات الامنية والقوات الساندة انهت استعداداتها لاستعادة القاطع الغربي للمحافظة وبانتظار ساعة الصفر لاستعادة كافة المناطق الخاضعة للسيطرة التنظيم ). ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد في تصريح أمس ان (قادة القطعات العسكرية في الانبار وبحضور المحافظ محمد ريكان الحلبوسي وعدد من اعضاء المجلس عقدوا اجتماعات امنية على مستوى عال قبيل حملة امنية مرتقبة للتحرير قضاءي رواة والقائم غربي الانبار من عصابات داعش). واضاف ان (القادة الامنيين اعلنوا خلال اجتماعاتهم استعداد مقاتليهم للتنفيذ الخطة الامنية الرامية الى تحرير المحافظة بالكامل من ارهابي داعش بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الجارية لحسم المعركة بشكل نهائي)، مبينا ان (القادة الامنيين ناقشوا الخطط الامنية للحملة الامنية التي من المؤمل انطلاقها في غضون الايام القليلة المقبلة، فضلا عن انهيار عناصر تنظيم داعش واصفين ان الوقت الحالي ملائم لاقتحام القاطع الغربي كون ان الدلائل تشير الى ان عناصر التنظيم يعيش حالة من الانكسار والفوضى في صفوفهم ).

تلقي أوامر

الى ذلك قالت خلية الإعلام الحربي في بيان امس (طائرات القوة الجوية العراقية القت الآف المنشورات والاعلام العراقية على القائم وراوة). واضاف أن (هذه المنشورات تتضمن تلقي الأوامر لتحرير مدنهم وتوجيههم بالابتعاد عن مقرات عصابات داعش الارهابية وحث المواطنين ممن غرر بهم العدو وحملوا السلاح بإلقاء السلاح وترك داعش فورا).وقال مصدر امس ان (اكثر من 30 مهربا قتلوا بقصف جوي استهدف رتلا مكون من 30 شاحنة محملة بالمنتجات النفطية كانوا برمون نقل هذه المنتجات الى مواقع تابعة لداعش قبيل انطلاق عملية امنية لاستعادة قضاءي راوة والقائم ). واضاف ان (طيران الجيش قصف الرتل حال وصوله الى منطقة الـ160 شمال مدينة الطلحة التابعة لقضاء الرطبة)، مبينا ان (مواقع عصابات داعش في قضاءي راوة والقائم يشكون من نقص كبير في توفير المشتقات النفطية، موضحا ان (المهربين يسلكون طرقا صحراوية وعرة للوصول الى مواقع التنظيم الاجرامي الا ان طيران الجيش يتابع عن كثب حركة المهربين واستهدافهم وفق معلومات استخباراتية دقيقة ). وقال مصدر امس ان (بعض الحواضن والجيوب التابعة لعصابات داعش تحاول شن هجمات جديدة في المناطق الرخوة بمدينة الموصل ومناطق اخرى). لافتا الى ان (عدد المهاجمين يقدر بالعشرات). وأضاف ان (تلك الهجمات ستكون بالتنسيق مع الدواعش الموجودين لدى القوات الكردية والمقدر عددهم بـ5000 عنصر).وتابع ان (محافظتي صلاح الدين وديالى مهددتين بشن هجمات ايضا في بعض مناطقها). لافتا الى ان (عصابات داعش تحاول استغلال الازمة السياسية التي خلفها استفتاء الانفصال بين حكومة الاقليم المنتهية ولايتها والمركز).وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ولجنة الامن والدفاع النيابية قد طالبا القيادات الكردية بتسليم عناصر داعش الفارين من الحويجة والمناطق المحيطة بها الى المحافظات الشمالية.