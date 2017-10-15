تسريب رسالة من تيلرسون إلى البارزاني قبيل الإستفتاء: تراجع عن قرارك ونضمن إيجاد الحلول خلال عام

أربيل – الزمان

سربت مصادر كردية نص رسالة بعث بها وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون لرئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني حاول من خلالها الغاء الاستفتاء على الانفصال الذي جرى في الاقليم في 25 ايلول الماضي، وتضمنت عددا من الحلول للمشاكل مقابل تاجيل الاستفتاء ودعم الولايات المتحدة لاجراء مفاوضات بين حكومتي اربيل وبغداد تمتد لمدة عام لمعالجة جميع الملفات العالقة. ونشر موقع بلومبيرغ الامريكي جزءا من مضمون الرسالة التي ارسلها تيلرسون قبل يومين من اجراء الاستفتاء واكد فيها بأن امريكا والامم المتحدة تدعمان الحوار بين الاقليم وبغداد لمدة عام، على ان يتضمن الحوار العديد من المواضيع التي تسببت بتدهور العلاقات بين الاقليم وبغداد وحسمها، مثل مسائل البيشمركة وتوزيع النفط وكركوك والممثليات الدبلوماسية للاقليم في العديد من الدول وعددا من المسائل الاخرى. ووعد تيلرسون في جزء اخر من الرسالة بأن الحوارات اذا لم تتنتهي بنتائج جيدة، فان امريكا ستقر بضرورة اجراء الاستفتاء على استقلال كردستان.ومما جاء في الرسالة(في هذا الوقت، نحن أمام مسألة الاستفتاء على مستقبل إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في 25 أيلول، لقد عبرنا عن مخاوفنا التي تتضمن أموراً عدة، ومنها الحرب المستمرة ضد داعش، بما فيها معركة الحويجة المرتقبة، وعدم استقرار الظروف الإقليمية، والحاجة لتأكيد إرساء الاستقرار في المناطق المحررة للاطمئنان بأن داعش لن يستطيع العودة إليها أبداً، وعلى هذا الأساس نحن ندعوكم باحترام لقبول البديل الذي نرى أنه يساعدكم بشكل أفضل لتحقيق أهدافكم وحماية الاستقرار والأمن في مرحلة الحرب ضد داعش).

مقترح بديل

موضحاً ان (هذا المقترح البديل يؤسس إطاراً جديداً وسريعاً للتفاوض مع الحكومة المركزية العراقية برئاسة حيدر العبادي، وهذا الإطار السريع للحوار يحمل معه أجندة مفتوحة ويجب أن لا تمتد لأكثر من عام لكن يجوز تجديدها، والهدف الرئيس لهذا المقترح هو تسوية جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وسيحدد طبيعة العلاقات المستقبلية بين الجانبين، ونحن سنحاول معالجة احتياجاتكم المالية والأمنية الراهنة). واضاف (نحن نتفهم مخاوفكم خلال الأعوام العشرة الماضية، كما نستوعب الخطأ التاريخي الذي تعرض له الكرد في العراق عام 1921، ونحن نقبل بالحاجة لإيجاد طريق إلى الأمام على أساس الموافقة الظاهرة، بحيث يمكن تلبية احتياجات ومطالب الأجناس والأديان والمكونات الإثنية كافة على هذه الأرض التاريخية، ومن أجل كل هذه الأسباب، فإن السياسة الأمريكية خلال إدارة الرئيس ترامب تتضمن القيام بكل ما بوسعنا لمساعدتكم والحكومة المركزية لحل جميع هذه القضايا المهمة وتطمينكم بأن قوتنا وثقلنا يقفان وراء هذا الإطار الجديد للتحاور).

ومضى قائلاً(أكثر من هذا، نحن مستعدون لتقديم التسهيلات لكي يقوم مجلس الأمن الدولي بتقديم المزيد من الدعم للعملية، كما إننا مستعدون لتقديم التسهيلات الكاملة من جانب منظمة الأمم المتحدة وشركائنا الأساسيين مثل بريطانيا وفرنسا، وهذه فرصة نادرة بأننا ندعوكم باحترام لقبول البديل عن الاستفتاء المقرر، ونعتقد أن هذا الاستفتاء ستكون له نتائج خطيرة بل أن النتائج قد ترجعكم إلى الوراء). وتابع (بالتأكيد إذا لم تتوصل المفاوضات في نهاية المطاف إلى نتيجة مقبولة أو فشلت بسبب انعدام الثقة الكاملة من جانب بغداد، فإننا سنقر بضرورة إجراء الاستفتاء).

التزام أمريكي

وطلبت الرسالة نظير الالتزام الامريكي بالدعم ما يأتي: يبقى التفاوض مع بغداد من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد اتفاق مشترك على العلاقات المستقبلية بين الإقليم والحكومة العراقية، سواء أكان ذلك يعني فيدرالية حقيقية معمولاً بها أو نوعاً من الكونفيدرالية أو الاستقلال، ويجب أن تكون هذه الاتفاقية عن طريق المباحثات السلمية.ويبقى الإقليم والبيشمركة شركاء رئيسين ضمن التحالف الدولي لدحر داعش، وسيستمر الدعم المناسب للتحالف، في الوقت الذي يتواصل فيه العمل المشترك التاريخي مع القوات الأمنية العراقية، وسيكون للولايات المتحدة خطة لتسريع جهودنا الداعمة لآلية الأمن المشترك. وتقرير حدود الإقليم عن طريق الحوار مع بغداد، وفقا للآلية الواردة في المادة 140، وتقوم والولايات المتحدة مع الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية بدعم عملية سريعة لتسوية هذه المسائل، وذلك في إطار الوقت المذكور آنفاً. بالاضافة الى تواصل تعاون البارزاني مع الحكومة العراقية ومن قبيل ذلك المشاركة في انتخابات عام 2018 وأداء دور إيجابي في بغداد في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وحكمك ورئاستك في مرحلة ما بعد داعش سيكونان ذوا أهمية بالغة للمنطقة بالكامل.وخلص تيلرسون الى القول ان واشنطن ستقوم بالتزامن مع هذا الإطار للتحاور، بتقديم الدعم والتسهيلات لحل القضايا الآتية خلال مدة عام:تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالسلطة والإيرادات بالشكل المعني وتنفيذ المادة 140 ومعالجة المسائل الأخرى مثل البيشمركة والطيران الجوي المدني والممثليات الدبلوماسية والملفات الأخرى.