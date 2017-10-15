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إجتماع دوكان.. حقول الإستفتاء وبيدر النتائج – مازن صاحب

تحملت بحيرة دوكان الوادعة صخب المباحثات بين رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم ومسعود برزاني، ذات المكان حمل بصمة مام جلال طالباني لحل الكثير من الازمات في العراق الجديد، فيما السيناريوهات المتوقعة تتطابق نتائج الاخبار على ان المواقف الكردية اخذت تتباعد يوما بعد اخر، ليس فقط نتيجة الضغوط الدولية والإقليمية بعد الضوء الأخضر الأميركي للقوات العراقية باستعادة الأراضي التي تقع خارج الخط الأخضر بهدوء تطلب من البشمركة الانسحاب التدريجي لكن دون التنازل عن ذات الخطاب المتعصب لنتائج الاستفتاء على الانفصال، فيما تؤكد وقائع الاحداث ان احد السيناريوهات المتوقعة من اجتماع دوكان تقديم وثيقة للسفارة الامريكية من حكومة إقليم كردستان للتدخل في وساطة معلنة مع الحكومة الاتحادية بعد ان رفض رئيس مجلس الوزراء العبادي الرد على الاتصالات الهاتفية من حكومة الإقليم وهناك من يقول بانه رفض رد حتى موظفي مكتبه على اتصالات البرزاني شخصيا لتهدئة الموقف في كركوك.

لكن …. طلب البرزاني للوساطة الأميركية المفترضة تواجه موقفا اميركيا مسبقا في الرسالة التي سلمت اليه شخصيا قبل الاستفتاء والتي أشار اليها زلماي خليل زادة في أحد تصريحاته الصحفية السبت، بان البرزاني قد فقد بريق الاستفتاء ليواجه استحقاقاته !! ويتمثل السيناريو الثاني المطروح في نتائج اجتماع دوكان في طلب التهدئة من انقرة وطهران والضغط على بغداد لحل الموقف، لن وقائع الأرض تؤكد بان كلتا العاصمتين تؤكدان لأربيل ان إعادة فرض سيادة الدولة الاتحادية على المطارات والمنافذ الحدودية والنفط ومراقبة اموال الإقليم اتحاديا، فضلا عن عودة البشمركة الى حدود الخط الأخضر قبل عام 2014. وهذا الموقف يقرأ من قبل أربيل بانه ((كارثة غير مقبولة))،وتؤكد مصادر كردية بان برزاني طلب من الرئيس معصوم استخدام نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني لتهدئة الموقف مقابل انسحاب تدريجي مقابل الجلوس امام طاولة المفاوضات دون شروط والمقترحات الكردستانية قائمة على تهدئة الموقف بانتظار نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم الكردي، ربما تكون هناك قناعات جديدة للبرلمان الجديد، لكن الكثير من الأصوات تؤكد ان (قبعة الانفصال) هي ما يرسم نتائج خارطة هذه الانتخابات مسبقا، والثقة مفقودة بين بغداد واربيل في تبادل العهود، والحسابات قائمة على الأرض وليس على طاولة المفاوضات. السيناريو المطروح من قبل الحزب الوطني الكردستاني قائم على فكرة اساسية تؤكد التهدئة أولا بشكل عام والتفاوض بين بغداد واربيل على ما تطالب به بغداد بعد تجميد نتائج الاستفتاء، ويبقى هذا السيناريو بحاجة الى موافقة ما أطلق عليه بالمجلس الأعلى للأحزاب الكردية برئاسة مسعود برزاني وأيضا موافقة رئيس الوزراء الاتحادي، وهناك حديث عن ضمانات متبادلة بإشراف مبعوث دولي يسمى من مجلس الامن الدولي وهذا يعني العودة الى تدويل الخلاف بين بغداد واربيل على نتائج الانفصال.

بغداد