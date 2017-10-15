الأخطاء الإملائية – ظافر قاسم آل نوفة

(كنا في اجمل مرحلة دراسية وتحديدا في المرحلة الاخيرة من الدراسة الجامعية حيث الاحلام والآمال مازالت في حينها بكرا لم تخدشها قسوة الايام ولم تداعبها رياح السموم بعد، وبينما كنا جالسين اسرين انتباهنا الى منصة الاستاذ المرتفعة نسبيا عن مقاعدنا وفي احدى المحاضرات طلب الاستاذ منا القراءة لإجراء اختبار في المادة ووصل الدور الى احدى الطالبات فبدأت تقرأ وكانت بداية قرءتها ان صادفتها الاحرف المقطعة من القران الكريم وتحديدا كانت بداية سورة مريم (كهيعص) فقراتها الطالبة على هيئتها، فطلب منها الاعادة لعدة مرات ولم يتغير من الاعادة شيء، فجأة تبدل هدوء الاستاذ المعهود الى ثورة بركان هادر منبعث منه حمم الطفها وأكثرها تلائمنا لنا هو قوله لهذه الزميلة .. لم تبق إلا اشهر معدودات وتخرجي اجيالا ……).

قد يبدو موضوعنا غريبا او قد ينتقدنا البعض لأننا بدأنا بقصة وهذا غير مألوف في الكتابات السابقة، لكننا اثرنا ذكرها لأنها قد تمد لموضوعنا بصلة وثيقة، لان الجميع يشاهد الكثير من الاخطاء الاملائية عبر شبكات التواصل الاجتماعية ورسائل المحمول بل الاكثر من ذلك غرابة نزولها الى ارض الواقع حيث تلتقط انظارنا الكثير من الاعلانات الدعائية المنتشرة على ارصفة الشوارع والمحلات وحتى المؤسسات الحكومية، والتي من كثرتها وعدم تصحيحها اعطت للأجيال بأنها صحيحة وكاملة البناء اللغوي .

والمشكلة لم تتوقف عند الجيل الصاعد بل ان البعض .. البعض من اصحاب الشهادات تشاهد وكتاباته وقد طرزها بهذه الاخطاء الاملائية وفي احيان نلتمس لهم الاعذار بأنها تعود لسرعة الكتابة او لعدم التعود بعد على (كيبورد) الطباعة او ان الموضوع قد تم نقله ولم يكن له دور إلا النشر .

ان هذه الاخطاء الاملائية لم تكن جديدة فهي متوارثة من جيل لأخر ولكن فرصة المشاهدة لم تكون متوفرة ومتيسرة مما عليها الان والسبب ان مجتمعاتنا مركزة على اللهجة العامية وتعتز بها اكثر من اللغة العربية والدليل على ذلك عند زيارتك لدكتور ما او استاذ بل وحتى موظفي الدوائر تجد كلامه يميل الى العامية بنسبة عالية ولكنه يدخل بعض المصطلحات العلمية او الاجنبية فيعطي نوعا من التميز.

ديالى