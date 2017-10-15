جرائم البغاء بين تصرّف الشرطة والقضاء – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

في دراسات تاريخ الاجرام …. تعد (جرائم البغاء) من اقدم انواع الجرائم التي عرفتها البشرية ، وجميع شرائع السماء حثت على مكافحتها ومعالجة اسبابها … ومثلما تشغل حالياً (جرائم الارهاب) و (جرائم المخدرات) الفكر الاجتماعي ومؤسسات العدالة الجنائية في العالم فان (جرائم البغاء) كانت ومازالت من مشاغل الفكر الانساني . ففي عام 1875 م تأسس في جنيف (الاتحاد الدولي لالغاء البغاء) … وفي عام 1902 عقد في باريس مؤتمر دولي لاعداد اتفاق عالمي بشان مكافحة الاتجار بالرقيق الابيض (البغي ذات البشرة البيضاء) . وفي عهد (عصبة الامم) تشكلت لجنة الخبراء لبحث جرائم الاتجار بالنساء والاطفال واستمرت تعمل طيلة السنوات 1922 – 1934 … وفي 2 / 12 / 1949 اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة (اتفاقية خطر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير) التي بدأ نفاذها في تموز 1951 ? وصادق عليها العراق وانضم اليها بالقانون رقم 74 لسنة 1955 .

وفي عام ( (2001 وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على بروتوكول ملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن (منع بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية) .

وفي وطننا العربي ، الغى البغاء المنظم في مصر عام 1949 وفي العراق عام 1956 وفي سوريا عام 1961 ولم يكن قد سمح للبغاء رسمياً في كل من الاردن وليبيا والسودان والسعودية واليمن ودول الخليج العربي ، وكان من بواكير نشاطات المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ، انها عقدت في القاهرة في كانون اول 1970 (الندوة العربية العلمية حول دراسة ظاهرة البغاء) …. ثم اهتمت مؤتمرات قادة الشرطة والامن العرب ببحث موضوع (دور الشرطة في مكافحة الجرائم الاخلاقية) في مؤتمرهم العاشر عام 1985 ? وموضوع (اساليب ووسائل مكافحة الجرائم الجنسية) في مؤتمرهم الثالث عشر عام 1988 .

اهتمام دولي

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الدولي والعربي ، فان من الثابت في دراسات مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة والاجتماعات الدورية الدولية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) ، ان البغاء السري والعلني قائم في مختلف دول العالم ، بما فيها دولنا العربية الاسلامية .. بل ان اتجاهات جديدة في جرائم البغاء ، اضحت تنذر بانحطاط اخلاقي عالمي بشع ، يتمثل بالاتجار بصغار الاطفال … ولم يعد الحديث فقط عن (الرقيق الابيض) بل امتد الى (الرقيق الاسمر) و (الرقيق الاسود) .

فما هو السر في عدم كفاية المنع القانوني وتشديد العقوبات على جرائم البغاء في اغلب الدول ؟ ولماذا تعلن اجهزة الشرطة في العديد من دول العالم من ان اجراءاتها في ضبط البغايا لم تثمر باحكام حازمة ضدهن من القضاء ؟

اولاً // البغاء ليس مشكلة قانونية تعالج باجراءات شرطية ، سرية او علنية ، بل هي مشكلة اجتماعية اقتصادية تربوية تحتاج الى جهود جماعية مدروسة ، يسهم بها الى جانب رجال الشرطة ، علماء الدين والاخلاق والقانون والتربية والتعليم والاعلام ، والاجتماع والنفس وغيرهم ….. ويتكامل فيها جهد المؤسسات الحكومية بجهد الجمعيات الاجتماعية الاهلية والاتحادات والنقابات المهنية … واي انفراد منعزل في اجراءات المواجهة لن يثمر نتائج ملموسة في الحد من تلك الجرائم … ولا خلاف في ان من اهم المعالجات الصحيحة تشجيع الزواج وتصعيب الطلاق ….

ثانياً // مازالت الشرطة في اغلب دول العالم ، تكافح جرائم البغاء ، بدون تخصص دقيق بالضوابط القانونية والاصول الاجرائية التي تضمن شرعية اجراءات الضبط والتحقيق بما يعين القضاء على اصدار الاحكام العادلة والحازمة ….

لذلك كان من مقترحات الندوة العربية حول دراسة ظاهرة البغاء (القاهرة – 1970) … دعوة الدول العربية الى (الاهتمام بوجود اقسام شرطية متخصصة لمكافحة البغاء في جميع الدول العربية وتنسيق التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها على نحو يمكن من احكام الرقابة على البغايا والمستغلين للبغاء والمتاجرين فيه) … وهذا ما اكدنا اهميته في دراستنا التي نشرتها جريدة الثورة في عددها الصادر يوم 27 / 9/ 1998 تحت عنوان (نحو شرطة متخصصة لمكافحة الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة) . لان تطوير كفاءة اجراءات الضبط والتحقيق ضمانة ضد الاخبارات الكاذبة والدعاوى الكيدية والتاثر بالاشاعات المغرضة والاتهامات الباطلة.

راي عام

ثالثاً // ضعف الوعي القانوني في اوساط من الراي العام ، يجعلهم لا يميزون جيداً بين الانواع المختلفة للجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة … وعلى سبيل المثال هناك فروقات كبيرة في الوصف والعقاب القانوني بين جريمة (زنا الزوجية) وجريمة (الزنا بالمحارم) ، وبين (القوادة) و (التحريض على الفسق والفجور) ، وبين (اوكار البغاء) و (اوكار القمار) التي قد تضبط فيها او تتولى ادارتها نساء … فلكل نوع من هذه الجرائم ، من الناحية القانونية ، اركان عامة واركان خاصة ، ولكل منها عقوبة تختلف عن الاخرى … فبعضها (مخالفات) والبعض الاخر (جنح) والنوع الثالث (جنايات).

رابعاً // مما يزيد من تعقيدات التحقيق والمحاكمة في الجرائم المخلة بالاداب والاخلاق العامة ، ان احكامها في كثير من الدول موزعة بين عدة قوانين …. فنحن على سبيل المثال ، في العراق عندنا :-

قانون خاص لمكافحة جريمة واحدة من جرائم الاداب هي جريمة (البغاء) وملحقاتها ، هو قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 ..

المواد من 393 – 404 من قانون العقوبات تناولت الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة … والمادتين 501 – 502 تناولت المخالفات المتعلقة بالاداب العامة .

قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة – المنحل – منها القرار رقم 234 في 30 / 10 / 2001 الذي عاقب بالاعدام على جرائم اللواط والزنا بالمحارم وتعاطي البغاء والسمسرة وادارة محل لممارسة البغاء المنشور بالوقائع 3903 في 5 / 11 / 2001 .

قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2012 .

خامساً // (مراقبة الشرطة) كتدبير احترازي يفرض على المحكومين السابقين بعد خروجهم من السجن للتثبت من صلاح حالهم واستقامة سيرتهم على وفق احكام المواد 108 – 110 من قانون العقوبات ، لم يأخذ في التطبيق العملي ميدانه الكامل .. بل يكاد يكون غير معمول به واقعياً ومنذ سنوات طويلة … مما يقتضي النص على وجوبه في جميع الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة ، وذلك بقرار تشريعي ، لان التشريعات السليمة هي القاعدة التي يقوم عليها النظام العام والوسيلة الضرورية لمكافحة الاجرام .

سادساً // من السمات الايجابية في قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، الصادر في جمهورية العراق سنة 2012 انه نص على تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) تضم ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى تحقيق اهداف القانون …

لجنة فرعية

كما تتشكل في كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية تسمى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر) يراسها المحافظ وتضم ممثل عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق اهداف هذا القانون واوجبت الفقرة (ثالثاً) من المادة الرابعة من القانون ان (تحدد بتعليمات تصدر عن رئيس اللجنة المركزية مواعيد اجتماعات اللجنة المركزية واللجان الفرعية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ونصاب انعقادها واتخاذ القرار وسير العمل فيها ..) .

ونرى ضرورة ان تتبنى اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية عقد اجتماع سنوي لجميع اللجان الفرعية لمتابعة سير العمل التنفيذي للقانون وتذليل مشكلاته وتطوير عملياته .

سابعاً // لابد من التخطيط لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الوعي بالصلة المفترضة بين عصابات الاتجار بالبشر مع عصابات جرائم الارهاب وجرائم الفساد الاداري والمالي والسياسي – وغيرها من الجرائم المنظمة ، وبخاصة الجرائم الاقتصادية والمالية .

((للمزيد من التفاصيل يراجع مؤلف أ. د. اكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني – جرائم الاتجار بالبشر – اصدار المنظمة العربية للتنمية الادارية – جامعة الدول العربية – القاهرة – 2014 + جريدة المدى – مجلس القضاء العراقي يحذر من تحول جرائم الاتجار بالبشر الى ظاهرة في المجتمع العراقي – بغداد – العدد 16 / نيسان / ((2014 .

{ لواء شرطة متقاعد