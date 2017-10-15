لمجلس الوزراء إلغاء المنفذ الحدودي – طارق حرب

يوم 2016/10/14 وما زالت التصريحات مستمرة بشأن منافذ اقليم كردستان الجوية والبرية واذا كانت الفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 قد خولت مجلس الوزراء الغاء اي منفذ حدودي سواء أكان المنفذ الذي يراد إلغاؤه منفذا بريا كمنفذ خليل ابراهيم في محافظة دهوك او منفذا بريا كمطار اربيل مثلا وهذا القانون تم نشره في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية رقم 4419 في 2016/10/10 أي انه لم يمض عليه إلا سنة واحدة فقط وقد كان اعضاء التحالف الكردستاني النواب في البرلمان من الموافقين عليه وبالتالي فأن سلطة وصلاحية واختصاص الغاء اي منفذ حدودي مخولة لمجلس الوزراء الاتحادي في بغداد هذا من وجه اما اشراف الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ البرية والجوية في اقليم كردستان يكون عن طريق هيئة المنافذ الحدودية التي قررت المادة (1- اولا) من هذا القانون ارتباطها بمجلس الوزراء وقد حددت المادة الثانية من القانون الى ان القانون يستهدف اهدافا عدة من هذه الاهداف السيطرة والاشراف والمراقبة على اداء الدوائر العاملة بالمنفذ الحدودي ووضع ضوابط وتعليمات لتنظيم العمل في المنفذ الحدودي وشكل القانون مجلس هيئة المنافذ الحدوديةالذي يضم ممثلا عن كل محافظة لديها منفذ حدودي كاربيل والسليمانية ودهوك بالاضافة الى ممثلي تسعة وزارات وممثل عن المخابرات حيث من صلاحياته وضع السياسة العامة للهيئة والاشراف العام على شؤون المنافذ الحدودية وعلى الرغم من مضي سنة على نشر هذا القانون والذي اثبت الصلاحيات الدستورية المقررة للحكومة الاتحادية الواردة في المادة (110) من الدستور وحدد بدقة تبعية المنافذ الحدودية كافة بالعراق للحكومة الاتحادية فإن اقليم كردستان لم ينفذ هذه الاحكام القانونية وحسنا فعلت الحكومة عندما قررت اغلاق هذه المنافذ لعدم تطبيق اقليم كردستان لهذه الاحكام.