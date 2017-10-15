فائض الشعور بالقوة – جاسم مراد

لم يعد فائض الشعور بالقوة ، عاملا مضافا تهديديا لدى الاقطاب الدولية فحسب ، وإنما امتد هذا الوضع لدول ومنظمات وشخصيات ، فالتهديدات الامريكية ضد كوريا الشمالية بمسحها من الارض إذا مااقدمت على فرض التهديد ضد جزيرة غوام الامريكية التي يسكنها حوالي (500) الف شخص ممنوعين اصلا على وفق الدستور الامريكي المشاركة بالانتخابات والتصويت ، وان هذه الجزيرة الجميلة كان يحتلها الانكليز وفي (1875) تحولت الى امريكا ، وتشكل قواعد عسكرية وتخزينية وتدريبية للسلاح والجنود الامريكان ، وبلغ التهديد بين الطرفين اوجه في هذه الفترة ، وتوقف عمل اللجنة السداسية لمعالجة اسباب الخلاف والتصعيد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من جهة وكوريا الشمالية من الجهة الاخرى ، واللجنة السداسية التي يشترك فيها امريكا وكوريا الجنوبية وروسيا الاتحادية والصين وكوريا الشمالية واليابان ، بغية حل الخلافات وانهاء الحصار المدمر الذي تفرضه واشنطن وحلفاؤها على بيونغ يانغ.

في الاونة الاخيرة اجرت امريكا وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية غاية في الخطورة في المناطق البخرية القريبة من كوريا الشمالية مما دفع الاخيرة لتفعبل برنامجها النووي والصاروخي ، والقيام بعملية تهديد مماثلة مما جعل العالم يترقب ودفع باليابان الى نصب صواريخ باتريوت لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية ، وبذلك انسحبت اليابان من التطور الصناعي المدني بعد الحرب العالمية الثانية ، الى البحث عن السلاح وامكانية تصنيعة لتدخل طرفا في هذه التصعيدات العسكرية ، وبالطبع سيترتب على ذلك الكثير من القضايا تكون اليابان مركز استقطاب وهدر للاموال على قاعدة السلاح والحماية لها .

إن فائض الشعور بالقوة ، قد افقد العالم لغة الحوار والتفاهم في اكثر القضايا الامنية الدولية حساسية ، ويتبع هذا السلوك سياسة فرض الحصارات على الدول من قبل امريكا وشركائها ، والمتضرر الوحيد من تلك الحصارات الجائرة التي تمارس بعقلية الامبراطوريا ت هم الشعوب وحدها ، وليس حكام النظم المحاصرة ، مثلما جرى في العراق في التسعينات من القرن الماضي وراح ضحيته الملايين من الناس والاطفال على وجه الخصوص ، ويمارس الان ضد سوريا تحديدا وايران بشكل عام. هذه الحصارات واستخدام التهديد بالقوة ، يجعل الدول مثلما هي كوريا حاليا وايران ايضا أن تفتش على وسائل الرد وفي مقدمتها القوة العسكرية ، وبذلك تكون الولايات المتحدة ومن يتبعها مسؤولة عن التشنجات العالمية ، والانفجارات العسكرية ، وبما إن استخدام السلاح النووي التدميري بين امريكا وكوريا الشمالية مستبعد حاليا ، لكنه في ذات الوقت إذا ظل العقل والحوار بعيدا لمعالجة القضايا الخلافية فان هذا السلاح سيكون حتما عنصرا قابلا لفرض الارادات ، وهذا ماتخشاه الصين وروسيا الاتحادية . لم يعد امر فائض القوة مختصرا على الدول وإنما اصبح مستعملا حتى عند بعض الاحزاب والكيانات والمنظمات ، فمثلا ليس هناك حاجة لاقليم كردستان العراق بزعامة السيد مسعود البارزاني أن يجعل من عدم فرض الانفصال عن الدولة العراقية بحدوث صراعات دموية ، (هذا جرى في حديثه خلال زياراته للبرلمان الاوربي مؤخرا ) كما إن فائض القوة لدى السيد مسعود بالاضافة للتركيبة السياسية الخطأ في السلطة العراقية التي الغت او جمدت مفاهيم المواطنة بين العراقيين ، واعتمدت مشروع بريمر المبني على المحاصصة الطائفية العرقية ، هو الذي شجعه على الخرق الفاضح للدستور الذي ساهم بفعالية السيد مسعود في انتاجه ، مضافا لذلك الدعم الخفي والمعلن من بعض الدوائر والنظم الاوربية والاقليمية ، كل ذلك وغيره جعل لدى السيد مسعود فائض للقوة في فرض الانفصال ليس ضد الدولة العراقية وإنما تجاوزا على رغبة شركائه من الكرد. الكل يجمع بان العقلية الاحادية الجانب ، إذ كانت تمارسها نظم سياسية أو شخصيات في كيانات تسعى للزعامة ، أو منظمات لها اهداف ومشاريع تدميرية هي مثار جدل عالمي لخطورتها وماتنتجه من فراغات يحكم ملئها الصراع . لااحد ينكر على الشعب الكردي حقوقه ، ولكن مايتعلق الامر بالعراق هناك تقدم لافت للنظر في تحقيق الحقوق للشعب الكردي مابعد عام (2005) وماقبلها عام 1991 لم يجن مثله شقيقه الشعب العراقي ، وعلى مستوى الاقليم فانه يشكل حالة اقوى من الدولة العراقية الام، بل يفرض عليها ويأخذ منها مايريد ، ففائض القوة وضعف الدولة المبني على المحاصصة ، هو الذي دفع باتخاذ تنفيذ مشروع الانفصال ، وامريكا المسؤولة الاولى في المعادلات التي تجري ضد الدول والنظم القائمة باتجاهات تفكيكها وتقسيمها . وداعش والقاعدة تلك المنظمتان اللتان خرجتا بقوة في العراق وسوريا وامتدتا لدول وبلدان اخرى ، هما ايضا لولا ماتحقق لهما من فائض القوة المالية والعسكرية والاستخبارية ، لما تمكنا من ان يجتاحا دولا وحدود دول بارتال من السيارات المعبئة بالاسلحة والرجال ويذبحا الناس على الطرقات وفي المدن دون ان ترصدهما الاقمار الاصطناعية التي تجوب السماء العراقي والسوري ، ولاتحول دونهما اكثر من (60) دولة من دول التحالف ، وهي الدول الاكثر تقدما تكنولوجيا في العالم ، اليس فائض القوة الذي تحقق لهما هو المساعد الاول في اقتحاماتهما وقتلهما للناس وتدمير مدن البلدان ، وبالطبع هناك من السياسيين المساعدين لتلك الاجتياحات . إن فائض الشعور بالقوة وسياسة فرض الارادات على الدول والشعوب ليس دائما يحقق الاهداف ، بقدر مايخلق في كثير من الاحيان ارتدادات تؤثر بشكل جدي على الدول المخططة والمنفذه لتلك السياسات ، وكذلك على الطامعين بالزعات رغم كونها غير مناسبة وتضر بمصالح شعوبهم ، ولعل ماجرى في بعض البلدان الاوروبية وكذلك في امريكا يعبر عن تلك الارتدادات لفائض القوة لتلك المنظمات التي حصلت على ماحصلت عليه من دعم وسكوت على الممارسات.