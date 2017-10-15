كلام * كلام

المنتوج الوطني – فيصل جاسم العايش

في يوم ما، وفي زمن ما، كانت لدينا صناعات وطنية . كنا نرتاد الاسواق فيبهرنا المنتوج الوطني ، شكلاً ومضموناً من الدراجات الهوائية الى الملابس الجاهزة ، ومن شمعات القدح الى المصابيح والاجهزة الكهربائية والمدافئ النفطية واطقم الارائك وغرف النوم الخشبية وادوات القرطاسية والاواني الفخارية والزجاجية وكل ما تحتاجه الاسرة ، وكل هذه المنتوجات ذات كفاءة عالية مشهود لها وجودة تتحقق بالاستعمال اليومي لها .

معنى هذا ان الاقتصاد الوطني كان يعفو الدولة من استيراد ما يمكن انتاجه محلياً سواء عبر معامل الدولة والقطاع العام كما كان يسمى او من خلال معامل القطاع الخاص والمستثمرين المحليين من رجال الصناعة والانتاج ، اما الآن فليس لدينا ماكنا نسميه بالقطاع العام بعد ان توقفت اغلب إن لم تكن كل مصانع ومعامل الدولة بعد الاحتلال ، وأصبحت مقراتها أثراً بعد عين ، في حين تم تعطيل القطاع الخاص هو الآخر ، نتيجة القوانين والتعليمات وفرض الاتاوات حيث توقف اي انتاج وطني وعلى اي صعيد ، ولم نعد نرى الا معامل الثلج وهي تنتج قوالب الثلج في الصيف !!.

هل نحن اصبحنا مجرد شعب استهلاكي لا يعرف اي معنى للانتاج فلقد تحولت الرقعة الزراعية في البلد الى ربع ما كانت عليه ، وصرنا نستورد الطماطة والخيار والجزر والبطاطا من دول الجوار ويكفي الاشارة الى اننا نستورد ما قيمته عشرة ملايين دولار سنوياً من الجارة تركيا أعواد الموطا والآيس كريم، وكأن ليس هناك من مكائن لصنع المثلجات!.

وهذا ما يمكن ان نقوله عن الدفاتر والاقلام وورق الكتابة والقداحات واكثر من مئة نوع من السجائر وتبغ الاراجيل ومنتجات البلاستك من الصحون والملاعق والكراسي والموائد، فيذهب اكثر من ثلاثة ارباع دخلنا القومي من النفط الذي ليس لنا من مادة سواه للتصدير، يذهب لشراء حاجات الاستهلاك اليومي للمواطن مما ذكرناه آنفاً وسواها المئات من الاشياء الاخرى .

هل نحن بدون رجال اقتصاد؟ .

كلا، فلدينا من الكفاءات الكثيرون ، ولكن تركيبة الروتين الحكومي وفوضى التعامل مع الصناعيين والمستثمرين وغياب الرؤية الحقيقية لبناء الوطن من جديد تقف حجرة عثرة امام اي طموح !.