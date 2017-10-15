كلنا بيشمركة.. أربيل وبغداد وضرورة الوصول إلى حل – عبد الستار رمضان

كل شيء في الحياة له حل وكل مرض له علاج الا الموت، كلمات غالباً ما نسمعها عندما تواجهنا مشكلة او مصيبة ما، فهي لتهوين وقع المصيبة او لتقوية النفوس على تحمل ما لا يمكن تحمله في الظروف الاعتيادية.

اليوم يوجد خطابان او موقفان يختلفان في النظرة او القرار حول الكثير من المواضيع، وهناك ملفات كثيرة زادت الايام والاهمال المتعمد في حلها الى تحولها الى عقد وجدران عالية جعلت الطرفان لا يستمعان لبعض او حتى لا يريدان رؤية احدهما الآخر، واذا استمر الحال على ما هو عليه من التوتر والاستفزاز والهوسات والتجاوزات التي تقوم بها عناصر غير منضبطة من طرف بغداد فانه من المؤكد انه لا يستطيع احد معرفة ما هو رد الفعل او يضبط تصرفات الآلاف من المواطنين قبل البيشمركة، وهي تجد كل هذا العداء والتصرفات التي تريد جرها الى حرب ونزاع لا يخدم ابناء الوطن الواحد، ولا يمثل الا نصراٍ لدول مجاورة لا تريد الخير لاحد وتريد ان تجعلنا حطباً لنار الحروب وتريد الغير القتال بالنيابة عنها ولمصلحتها الخاصة.

حتى الانسحاب وتسليم المواقع الذي نفذته قوات البيشمركة قرب كركوك بكل مهنية وحرفية تم تفسيره غير ذلك، ونشر البعض افلام فيديو تُظهر وكانهم حققوا النصر العظيم على علم مصبوغ به جدار كان سداً وساتراً امامياً امام داعش، واظهرت الكلمات التي كتبوها بحروف مكسرة تقطر جهلاً وحقداً لا مبرر له حجم المسافات التي بدأت بالاتساع والزيادة بين بغداد او الاصح (الحكومة العراقية المحكومة بالائتلاف الوطني) وسعيها للسيطرة والاستحواذ على العراق وكل من يعيش بالعراق الى الحد الذي جعلتها لا تختلف عن الانظمة السابقة التي حكمت العراق والتي ذهبت جميعها وبقي الكورد على ارضهم وظلَت جبالهم عالية مثل رؤوسهم التي لا تنحنى الا لله في اوقات العبادة والصلاة.

خطاب بغداد قائم على الاملاء وفرض الشروط قبل البدء باي حوار الى جانب الادعاء ونفي نية القيام باي عمل عسكري ضد الاقليم، في الوقت الذي يتم تحشيد الحشود من مختلف الاصناف والمسميات من اجل تنفيذ ما يعتقدونه وحدة وسيادة عراقية.اما خطاب اربيل فهو الاستمرار على خطاب التهدئة وطلب الحوار بدون اي قيد وشرط والاستعداد لحضور اية مفاوضات ودعوة العالم ومن كل نفس تريد السلام الى وجوب تغليب العقل وحوار الاطراف لحل كل الملفات والمواضيع.ان ما يمكن تسجيله اليوم هو ضرورة دخول طرف اواطراف ثالثة مثل الامم المتحدة او دول التحالف المؤثرة في الشأن العراقي(امريكا بريطانيا فرنسا).

وكل المنظمات والجمعيات والدول التي ساهمت بتصريحاتها ومواقفها الرافضة للاستفتاء الكوردستاني الى شعور بغداد بنشوة النصر واوهام القوة والسطوة بعد تحرير اغلب مناطق العراق من داعش، ناسية او متناسية أنها هي من سلمت تلك المناطق لداعش، وان اربيل من شاركها بالتحرير والنصر وقد ضحى اقليم كوردستان والبيشمركة وقدموا اكثر من 1900شهيد وحوالي 11 ألف جريح و69 مفقود في عمليات التحرير.الحل القادم لا يمكن ابداً ان يكون من افواه البنادق والمدافع والدبابات التي تم تصويبها الى كوردستان، والتي ما كانت يوما الا ملاذاً وملـــــــجأ وداراً لكل من قصدها او لجأ اليها يوماً.قلوبنا وعقولنا مفتوحة لأي حوار وايادينا ممدورة لكل مصافحة وسلام، ولكن مُخطئ من يظن ان ذلك عن ضعف او خوف من أحد…كلنا بيشمركة ..

كل من موقعه ومكانه ونأمل ان يكون طريق السلام مهما كان صعبا وطويلا هو الطريق الذي نسلكه جميعا فهو افضل من دقيقة حرب بين الاخوة وشركاء الوطن الواحد.