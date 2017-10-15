نجاة مقرّر البرلمان من هجوم مسلح وإصابة نجله بإنفجار

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الأعرجي يدعو قيادة شرطة كركوك لحفظ أمن المواطنين

بغداد – محمد الصالحي

دعا وزير الداخلية قاسم الأعرجي قيادة شرطة محافظة كركوك الى ضبط الأمن في المحافظة وعدم التمييز بي المواطنين، فيما نجا مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو من سقوط قذيفة هاون ادت الى بتر يد احد ابنائه. وقال بيان مقتضب لوزارة الداخلية تلقته ( الزمان) امس ان ( الاعرجي اتصل هاتفيا بقائد شرطة كركوك و طلب منه أن يكون قريبا من الناس ويضبط الأمن للجميع، ويطمئن المواطنين أن لا خطر عليهم ولا يوجد استهداف لهم إطلاقا، والحكومة مسؤولة عن الجميع).وتشهد محافظة كركوك توترات في الشأن العسكري بين القوات الاتحادية والبيشمركة في وقت تستمر طائرات التحالف الدولي بالتحليق في سماء كركوك تحسبا لأي طارئ قد يحدث. فيما قال كشف مصدر أمني عن وصول تعزيزات عسكرية من الأفراد لقوات البيشمركة غربي المحافظة، مبينا أن التعزيزات تابعة لقوات 80 المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال المصدر امس ان (قوات قادمة من مناطق تابعة لإقليم كردستان، تحركت إلى منطقة ملا عبد الله غربي كركوك، لتعزيز القوات في تلك المنطقة).واضاف ان (القوات لم ترافقها مركبات مدرعة أو عسكرية). ومن جانبه قال مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية محمد سمعان في تصريح امس ان (مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو نجا من سقوط قذيفة هاون اثناء تفقده مع احد ابنائه فصائل الحشد التركماني في قضاء طوز خورماتو).واضاف ان (سقوط القذيفة ادت الى بتر يد ابنه).

وفي الانبار قال عضو اللجنة الامنية في مجلس المحافظة راجع بركات العيساوي في تصريح امس ان (تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى قاعدة عين الاسد استعدادا لشن هجوم واسعة النطاق لاستعادة قضاءي راوة والقائم من عصابات داعش).

واضاف أن (القوات الامنية تنتظر الايعاز من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للبدء بالحملة الامنية بمساندة كافـة صنوف الاجهزة الامنية).

انهيار الامن

مبينا أن (الحملة ستكون هي الاوسع منذ انهيار الامن في المناطق الغربية).

واوضح أن (الحملة تاتي بالتزامن مع هروب اعداد كثيرة من قادة وعناصر داعش الى الاراضي السورية ، فيما شن طيران الجيش غارات عنيفة استهدفت طرق امداد التنظيم من قضاء القائم اقصى غرب الانبار وصولا الى المناطق الغربية المحررة).

واشار إلى أن (القيادات الامنية تجري اجتماعات متواصلة مع قادة القطعات العسكرية لمناقشة استعداداتها تمهيدا لاقتحام مناطق غربي الانبار وصولا الى الشريط الحدودي الذي يربط العراق بسوريا).

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء الثالث والثلاثين في الحشد الشعبي وبالتعاون مع بطارية الهاونات التابعة للواء السادس والستين في الجيش استهدفت مفرزة متحركة لعناصر تنظيم داعش في قرية الاسالمة جنوب غربي صحراء نينوى).

مشيرا الى انها (حققت اصابات مباشرة في صفوف العدو).وأضاف ان (القوات تمكنت من قتل سبعة عناصر من المفرزة وتدمير عجلة لها بعد متابعة ورصد مستمر لساعات متواصلة).