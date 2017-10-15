إنطلاق حملة شبه الوطنية ضد الشلل في الرصافة

البصرة : العبادي غير جاد بتوفير متطلّبات مستشفى الأطفال

البصرة – الزمان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رد مجلس محافظة البصرة على توجيهين اصدرهما رئيس الوزارء حيدر العبادي فيما يخص تخصيص اموال لمستشفى الاطفال للامراض السرطانية.

وقال بيان امس ان (العبادي وجه وزارة المالية قبل ثلاث اسابيع بصرف 500 مليون للمستشفى لكن الوزارة امتنعت بذريعة عدم امتلاكها للاموال), متسائلا (كيف يوجه العبادي وزارة الصحة بتخصيص اموال من موازنتها الخاصة للمستشفى رغم ان قراره الاول لم ينفذ عندما قرر في جلسة مجلس الوزراء الماضية بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار).

مشيرا الى ان (رمي القضايا في احضان الاخرين يدل على عدم وجود جدية وصدق في تنفيذ القرارات ويكشف عن ضياع البلد لعدم وجود قرار مركزي يخدم المجتمع) على حد تعبير البيان. وتابع ان (العبادي يملك اموالا من موازنة الطوارئ وهو صاحب السلطة ما الضير عندما يصرف منها لتوفير علاج السرطان والابتعاد عن اشغال الناس بقرارات غير جدية).

وكان العبادي قد وجه وزارة الصحة بتوفير متطلبات مستشفى الأطفال للأمراض السرطانية من موازنة الوزارة, فيما امهل عدد من النواب عن محافظة البصرة البرلمان اسبوعا لتحقيق مطالب الاهالي واطلاق التخصيصات المالية لتوفير علاج المصابين بالسرطان.

توفير متطلبات

وقال بيان امس ان (العبادي وجه الوزارة بتوفير متطلبات مستشفى الأطفال للأمراض السرطانية من موازنتها). وكانت الوزارة قد أعلنت عن وصول شحنة أدوية لمرضى السرطان إلى مطار بغداد، مشيرة الى ان وزارة المالية لم تطلق الأموال المخصصة لتلك الادوية الأدوية . وطالب العشرات من الناشطين وعدد من أعضاء مجلس النواب خلال وقفة احتجاجية في المحافظة بتوفير العلاج للأطفال المصابين بالسرطان وتحسين الخدمات الصحية على مستوى المحافظة. وقالوا في تصريح امس إن (مطالبنا ليس جمع التبرعات وانما ايجاد حل جذري لمشكلة نقص العلاج والمستلزمات الطبية للمرضى الذين يعانون من السرطان). مبينا ان (نوابا عن المحافظة شاركوا في الوقفة التي احتشد المشاركون فيها قرب مكتب مجلس النواب لاسيما وان أرواح البصريين ليست رخيصة حتى يستهان بها الى هذا الحد، فمن غير المعقول عدم توفير العلاج للمرضى وخاصة الأطفال).

نقص خدمات

من جانبه اكد النائب عن المحافظة فالح الخزعلي في تصريح امس إن (المحافظة تعاني من اهمال ونقص كبيرين من قبل الحكومة المركزية بسبب عدم منح المحافظة حقوقها بموجب القانون), لافتا الى ان (الأمانة العامة لمجلس الوزراء وافقت على تخصيص 500 مليون دينار لمستشفى الامراض السرطانية و500 مليون دينار لمدينة الطب في بغداد و300 لمستشفى الرشاد في بغداد وقد صرفت وزارة المالية الأموال المخصصة لمدينة الطب ومستشفى الرشاد لكنها لم توافق على صرف أموال مستشفى الأمراض السرطانية في المحافظة بذريعة عدم توفر التخصيصات).

واوضح الخزعلي ان (المحافظة لم تحصل على اموال من موازنة العام الجاري وأهلها يعانون من تدهور الخدمات وتراكم المشكلات والتحديات). بدورها هددت النائبة عن المحافظة رحاب العبودة بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم تتحقق مطالب اهالي المحافظة. وقالت العبودة خلال الوقفة الاحتجاجية (المحافظة هي التي تمنح الخير والرفاه لكل العراقيين ولكنها لم تحصل سوى الماء والهواء الملوث وما نطالب به هو اقل ما يمكن لمحافظة الحصول عليه من حقوق المواطنة وليس بقدر ما تملكه أو تعطيه من خيرات).

وأضافت أن (نواب المحافظة لم يعد بإمكانهم الصبر أكثر على ما تعانيه محافظتهم التي يمثلونها), مشيرة الى أنه (ثبت بالأدلة أن المحافظة الأقل حصولا على حصصها من الموارد حتى ليس بالقياس الى حجم المخاطر الناتجة عن تصدير النفط بالإضافة الى ما عانته على صعيد الإشعاعات النووية), وتابعت أن (نواب المحافظة أمهلوا البرلمان أسبوعا للضغط على الحكومة لصرف مبلغ 500 مليون دولار المخصصة للمستشفى أسوة بنفس التخصيصات لمستشفى الرشاد ومدينة الطب التي صرفت وكذلك إعادة عقود المعلمين المسرحين البالغ عددهم نحو الفين معلم حيث), مهددة بـ(مقاطعة جلسات البرلمان حتى تتحقق مطالب الناس الذين منحونا تمثيلهم لندافع عنهم ونأخذ حقوقهم وفق الدستور والقانون).

الى ذلك اطلقت دائرة صحة بغداد الرصافةحملة شبه الوطنية للتطعيم ضد شلل الاطفال التي تستهدف تلقيح نحو 413 الف طفل .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي خلال اجتماع مجلس الادارة القول ان (الحملة انطلقت امس الاحد وتسمتر لغاية 24 من الشهر الجاري وتعد حملة شبه وطنية تستهدف نحو 413887 طفلا).

مراكز صحية

مشيرا الى ان (عدد الفرق التي تنفذ الحملة 826)، مبينا ان (القطاعات المشمولة في الحملة هي البلديات الأول وعدد المشمولين 117592 طفلا والبلديات الثاني 98295 طفلا والاستقلال 59790 طفلا و النهروان 38692 طفلا والمدائن 57234 طفلا وقطاع الصدر الذي سيشمل ثلاثة مراكز صحية طرفية وهي المركز الصحي حسين السويعدي ومركز صحي حي المهدي ومركز صحي مصطفى العذاري وعدد الأطفال المشمولين 27184 طفلا في حين قطاع الشعب سيكون شمول مركزين فقط هما مركز صحي الإمام الرضا(ع) ومركز سبع قصور وعدد الأطفال المشمولين في اللقاح 16900 طفلا). مشيرا الى ان (اللقاح في تلك الحملة سيكون على نوعين الأول هو الفموي ويعطى إلى الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات أما اللقاح الثاني هو زرقي ويعطى إلى الأطفال من عمر شهرين مشروط بعدم اخذ اللقاح في السابق عن طريق الزرق), مؤكدا أن (اللقاحات المستخدمة آمنة وذات نوعية جيدة وهي خاضعة للفحص الدقيق في مختبرات الوزارة ومستوردة من مناشئ عالمية رصينة), ودعا الساعدي الى (ضرورة تعاون المواطنين مع الفرق الصحية الجوالة وتسهيل عملية التلقيح الذي من شأنه خلق مجتمع صحي سليم ومعافى وجعل العراق بلدا خاليا من شلل الأطفال).

من جهة اخرى شدد الساعدي على اهمية المحافظة على النتائج العالمية لمستشفى ابن زهر في استجابة المرضى التدرن المقاوم للعلاج وخلال مدة رقودهم في المستشفى . وقال الساعدي خلال لقائه بمدير المستشفى هيثم ان (استجابة المرضى للعلاج حقق فائدة كبيرة للمريض في تقليل مدة المكوث في المستشفى ولذا لابد من بذل الجهود في سبيل المحافظة على ذلك).

منوها الى ان (الدائرة عندما قررت اعطاء منحة مالية للمرضى المصابين بالتدرن المقاوم خلال مدة رقودهم في المستشفى كانت النتائج جيدة من خلال سرعة الاستجابة وقلة حدوث الانتكاسات المرضية). واعدت الدائرة خطة لزيارة الاربعينية . واكد الساعدي ان (الهدف من تلك الخطة هو تنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية لتقديم افضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين والاستعداد لمواجهة اي طارئ قد يحدث اثناء الزيارة).

مناسبات دينية

مضيفا (اذ تتوافد اعداد كبيرة من الزائرين الى محافظة كربلاء لأداء مراسيم الزيارة وهي من المناسبات الدينية التي يتطلب خلالها تقديم الخدمات الطبية للزائرين تحسبا لحدوث عمليات ارهابية ضد الزائرين). واوعز الساعدي الى (تهيئة العيادات المتنقلة وعجلات الاسعاف و المستشفيات واكمال الاجراءات كافة من ادوية ومستلزمات طبية الى العيادات المتنقلة او المفرزة الطبية التي ستكون في مدينة الزائرين). كما اعلنت الدائرة عن تحويل مستشفى ابن الخطيب للامراض الانتقالية الى عام . وقال مدير التخطيط في الدائرة محمد جهاد جواد ان (الهدف من تحويل المستشفى الى عام بسبب وجود كثافة سكانية عالية فضلا عن مقتضيات المصلحة العامة حيث اصبحت بسعة 100 سرير).