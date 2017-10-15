البرلمان يؤجّل إنعقاده إلى الإربعاء لإرتباط الجبوري بزيارة روسيا

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قرر مجلس النواب عقد جلسته يوم الاربعاء بدلا من الثلاثاء المقبلين لارتباط رئيسه سليم الجبوري بزيارة روسيا .

وقال النائب عبد الهادي موحان لـ (الزمان) امس ان (البرلمان قرر عقد جلسته المقبلة يوم الاربعاء بدلا من الثلاثاء المقبلين ). مشيرا الى ان (ذلك جاء بسبب ارتباط الجبوري بوفد رسمي لزيارة روسيا), واوضح موحان ان (الجلسة ستناقش قانون المفوضية وقوانين اخرى مدرجة على جدول الاعمال).

كما سينظم البرلمان احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للاستفتاء على الدستور في مبنى مجلس النواب كما ستقام احتفاليتان بذات المناسبة في جامعة بغداد واخرى في معرض بغداد الدولي.

وبحث الجبوري مع نظيره الروسي فياتشيسلاف فولودين العلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصا على المستوى البرلماني وسبل تحقيق المصالح بما يخدم البلدين الصديقين كما جرت مناقشة سبل التعاون في مجال مكافحة الارهاب ودعم الامن والسلم العالميين), واضاف ان (الجانبين اتفقا على التعاون المشترك في مجال الاستثمار والتنمية والمشاريع الاقتصادية).

هزيمة كبيرة

واكد الجبوري ان (العراق قدم جهودا وتضحيات كبيرة في سبيل ذلك وتمكن من هزيمة اكبر وجود لداعش وتحرير الارض العراقية بشكل شبه كامل وكان له السبق في اضعاف تلك العصابات وتحطيم مشروعها الدموي). لافتا الى ان (العراق حريص على امن واستقرار المنطقة، وانه مستعد للتنسيق مع كافة الدول الاقليمية من اجل ذلك). مبينا ان (وحدة واستقرار العراق هي جزء من الاستقرار الاقليمي وعلى الجميع ان يدرك الجهودا التي بذلت من التضحيات الكبيرة من اجل تحقيق تلك الغاية).

موجها (دعوة الى فولودين لزيارة بغداد).

من جانـــــــــــبه رحب فولودين بدعوة الجبوري مسلما اياه ايضا دعوة للمــــــشاركة في مؤتمر مكافحة المخدرات الذي يعقد الشهر المقبل).

كما ترأس الجبوري الاجتماع التشاوري للمجموعة الاسلامية في مؤتمر البرلمانات الدولي.

وقال البيان انه (جرى خلال الاجتماع التطرق الى سبل تعزيز اواصر الاخوة والتعاضد بين الدول الاسلامية واتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وابرزها القضية الفلسطينية وحقوق شعبه بالاضافة الى الوضع في العراق وسبل معالجة الظواهر التي خلفها داعش ومناصرة جميع القضايا العادلة في العالم ودعم وحدة واستقرار الدول كافة) .

ووصل الجبوري الى روسيا الجمعة الماضية للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات ولقاء عدد من رؤساء برلمانات الدول الاقليمية والعربية والدولية لبحث ازمة استفتاء كردستان وسبل دعم العراق في الحفاظ على امنه ووحدته واستقراره بالاضافة الى مناقشة جملة من القضايا المهمة.

من جهة اخرى بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع مبعوث الرئيس الامريكي للتحالف الدولي لمواجهة الارهاب بيرت ماغورك مرحلة ما بعد داعش والتحديات التي تواجه وحدة العراق .

وقال بيان امس ان (الجانبين ناقشا مرحلة ما بعد داعش التي شارفت الى النهاية فضلا عن بحث التحديات التي تواجه وحدة العراق وازمة الاستفتاء).

واكد الحكيم ان (الامن العالمي مرتبط بالتضحيات التي قدمها العراقيون في مواجهة الارهاب الذي شارف على الانتهاء في العراق بعد حسم معركة قضاء الحويجة وانطلاق عملية المنطقتين الاخيرتين غرب الرمادي بمحافظة الانبار).

مشددا على (ضرورة الحفاظ على وحدة العراق واهمية الالتزام بالدستور والقوانين النافذة). من جانبه اكد ماغورك (دعم بلاده للعراق في مواجهة الارهاب), داعيا الى (الاحتكام للدستور والقانون لحل الاشكاليات).