تقليد الغرب – عبد المحسن عباس الوائلي

من شارع المصرف بالبلديات اشرت لسيادة الكيا لاصل لمكتبتي وهي مسافة قليلة وعند جلوسي في سيارة الكيا شاهدت شابين يرتديان لباسا قصيرا جدا فيخجل الرجل من النظر اليهما فكيف اذا صعدت امرأة مهما كانت صغيرة ام كبيرة فقلت لهما.. عمو.. ان منظركما مخجل فكيف تسمح لكما نفسكما بالخروج بهذا اللباس والله عيب ولايتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا وعقيدتنا مهما كانت.

فقال احد الجاسين: انه تقليد غربي

فقلت له: ياعزيزي لماذا نقلد الاشياء التافهة فالغرب يعجز القلم واللسان عن صـــــناعتهم وبحوثهم في كافة المجالات فانظر لهذه السيارة وهذا الموبايل وهذه الطــــــــيارة والباخرة وهذا الدواء كله غربي وهذه الملابس وهذا العمران والبناء كله من أفكارهم فلماذا لانفكر بمثل هذه الاشياء وتأتي للاشياء التافهة كالحلاقة وحلاقة الذقن والملابس شبه العارية فهذه امور سهلة ومعيبة فلماذا نأتي اليها دون غيرها.

فكيف تتقدم امة في الحياة؟ وكيف تخطو خطواتها على طريق القمة والرقي؟ انها تصنع ذلك حينما تبصر المستقبل والقمة ونحن اليها وقبل ذلك حينما تمتلك الثقة بالنفس ونفتش عن الحياة الاجمل والمستقبل الافضل.

وعندما تفتقد الرؤية المستقبلية وتكف عن البحث الامثل فانها بالتأكيد ستفقد الثقة بالنفس والثقة بالقدرة على صناعة الافضل وتكون النتيجة الطبيعية لتهاوي الثقة بالنفس وافتقار الروح الحضارية وروح التجديد والبحث والابداع تكون النتيجة التقليد والتقليد الاعمى ولان التقليد حالة انفعالية وليست فاعلة وبالتالي فهي حالة سلبية وليست ايجابية فانه لايعتمد على رؤية واضحة ومميزة ولايتمتع بارادة قوية تحدد لونه واتجاهه.

ولهذا فالعامل الذي يعلب في تحديد اتجاهه ورسم صورته هو العواطف والشهوات والمصالح المادية الشخصية الانانية نعم ان التقليد الاعمى الذي يشوه الطبيعة الانسانية ويحولها الى اشبه بببغاء يستنسخ الاقوال ولقد اصبح التقليد المشكلة المعاصرة التي نعيشها نحن اذ بدأنا نقلد الغرب بصورة مأساوية ومضحكة ومخجلة تتمثل في التربص لتقليد اية موضة غريبة جديدة وتقليد الغربيين في السلوك والفكر والزي وحتى في كيفية قص الشعر وشكل ولون الملبس اقول مأساوية لاننا نمارس عملية التقليد بصورة عمياء وفي الامور السطحية القشرية فقط ومن دون النظر الى الظروف الموضوعية المحيطة التي ادت الى خلق ذلك السلوك او تلك العادة في الغرب والتي تتنافى مع ظروفنا واصواتنا المحيطة بنا واقول مرة اخرى لاننا نمارس عملية التقليد بصورة بلهاء وكأننا بلا عقول.

ان النزعة التقليدية تكشف فينا عن عقدة الضعف والشعور بالنقص والاستسلام الابله المقلد امام الحضارة الغربية وهي تشكل عقدة كاداء امام التطور الحقيقي والتقدم الصادق وتقف حجر عثرة في مسيرة الحياة الراقية المبدعة ومالم تدع التقليد الببغائي الاعمى جانبا او نستعيد ثقتنا بانفسنا ونبني حضارتنا وفكرنا وسلوكنا وعادتنا وازياءنا انطلاقا من عقيدتنا ومبادئنا ومصالحنا وظروفنا ومتطلباتنا ودوافعنا الذاتية مالم نفعل ذلك فاننا سنظل في متاهات هذه الحياة الحافلة بالحركة والنشاط والابداع..

ولكن هل سنفعل ذلك؟

والجواب كلا وسنبقى مقلدين لكل شيء سطحي تافه ضرره علينا كبير ونحن لانفهم ذلك وسنبقى نعم سنبقى في متاهات تضحك الغرب علينا سرا وعلنا وسنندم في وقت لاينفع فيه الندم.