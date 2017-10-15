الشيوعيون بعد الإستفتاء (1) – حمدي العطار

على هامش بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي (نحو حوار غير مشروط على أساس الدستور) الصادر في 30/9/2017 وهو من المفروض ان يعبر عن (موقف الشيوعيين) من الاستفتاء في اقليم كردستان، والموقف لا يقتصر على الخطب والبيانات والكلام في المنابر ومواقع التواصل الاجتماعي وبرامج الفضائيات فقط! بل كما يعبر عنه (لينين) الموقف يعني العمل”، وأنا لم ار في هذا البيان شيئا مطلوبا من الشيوعيين في العراق او كردستان أن يقوموا به، ناهيك عن تناقض بين موقف الشيوعي في بغداد وموقف الشيوعي الكردستاني وهذا يدل على قوة نفوذ الأحزاب القومية (البرجوازية) على الحزب الشيوعي الكردستاني بشكل مطلق لتأييد الشيوعي الكردستاني الاستفتاء والانفصال واعلان الدولة الكردية بما فيها على كركوك والمناطق المتنازع عليها!

ولا يمكن نفي تأثير الاتجاه القومي الكردي على الشيوعي العراقي في بغداد ايضا!

من العنوان يمكن الاستنتاج بأن الحزب يمسك تفاحتين بيد واحدة (الحوار غير المشروط – يخص البارزاني – على اساس الدستور يخص العبادي

{ من قراءة البيان في موقف الحزب من الاستفتاء جاء فيه”قد أقترح (الحزب) منذ أيار الماضي ألا تتم عملية الاستفتاء في الظروف القائمة، مشيرا من ناحية إلى استمرار إنشغال البلاد بالحرب ضد الارهاب الداعشي، ومن جانب آخر إلى عدم التشاور والتفاهم مع الحكومةالاتحادية تمهيدا للاستفتاء.

أذن المشكلة بالنسبة للحزب الشيوعي هو في (التوقيت) الزمني.

فالحزب يفترض صحة الاستفتاء أذا كان العراق آمنا ومستقرا وغير مهدد !

ونحن نتساءل متى في رأي الحزب الشيوعي سيكون العراق (آمن ومستقر) مضت من 2003 الى 2017 (15) سنة ونحن لم نر الهدوء والاستقرار والامان! حتى أصبح الوضع الطبيعي هو (عدم الاستقرار) والمشكلة للحركات القومية ليس (وقت مناسب وغير مناسب) ولنأخذ مثلا اقليم كتالونيا في اسبانيا يريد الاستفتاء والانفصال ولا يمكن اعتبار اسبانيا بلدا غير مستقر مع هذا لم توافق اسبانيا على اجراء هذا الاستفتاء وقمعته بالقوة.

الحركات القومية لا تنطبق عليها مثل هذه المعايير بل إن البارزاني قد أختار الوقت المناسب من وجهة نظره لأجراء الاستفتاء على الانفصال، وللكرد حركة قومية لديها طموح بالانفصال وتسير على خطوات محسوبة.

الشيوعي العراقي لم يستطع أقناع قرينه الشيوعي الكردستاني فكيف يمكنه أقناع البارزاني بتأجيل الاستفتاء حتى يصبح العراق معافى ومستقرا وآمنا وقويا حتى يقدم البارزاني على التشاور مع الحكومة المركزية لأجراء الاستفتاء.

لا اعلم لماذا يحاول االشيوعي العراقي (دائما) إن يرضي جميع الأطراف ويفشل في ذلك.

كفاكم تمثيل دور (الانسان الطيب) وليكن تشخيصكم للقضايا السياسية واضحا وصريحا ومن وجهة نظر سياسية وليس بيان للمثقفين.

البلد على كف عفريت والوضع خطير ويؤدي الحزب دورا في أصلاح ذات البين بين الاطراف حينـــــما تكون هناك مواجهة! وعدم وجود موقف للشيوعيين في مثل هذه القضايا المصيرية جعلهم يكونون في (الموقف المحايد) ولينين يعد (الحياد) من أكثر المواقف المكروهة في عالم السياسة! وهو من جعل أسناد المادة 140 وتطبيقها الى قيادات الحزب الشيوعي!

هذا ما سوف نتكلم عنه في المقال القادم وما جاء في بيان المكتب السياسي للشيوعي العراقي عن كركوك والمناطق المتنازع عليها!