الإتحاد الدولي يصف الصحفيين العراقيين بالمقاتلين رغم خطورة الأوضاع

النقل: يتعين اخضاع مطاري أربيل والسليمانية لسلطة الحكومة المركزية

بغداد – صباح الخالدي

اكد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ان العراق دولة ذات سيادة مستقلة وان اي خرق لاجوائها يعد محاولة غير دستورية وغير قانونية يتم التصدي لها بكل الوسائل المتوفرة , مشيرا الى ان الوزارة بتعليقها حركة الطيران العالمي الى مطاري اربيل والسليمانية تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعد اجراء اقليم كردستان استفتاء الانفصال خلافا للدستور وقوانين الحكومة المركزية .وقال الحمامي في لقاء موسع مع عدد رؤساء تحرير الصحف ومن يمثلهم والقنوات الفضائية من بينها ( الزمان ) أمس في مقر نقابة الصحفيين بحضور وفد الاتحاد الدولي للصحفيين ممثلا بمديرها العام مسترانتوني أن( قرار الحظر شمل الخطوط العالمية الخارجية مع بقاء الرحلات الداخلية الى المطارين بحيث ارتفعت الرحلات المحلية الى المطارين بشكل ملموس لذا ان الوزارة تنفذ قرار الحكومة بحظر الطيران الدولي عن شمال العراق ).

سلطة الطيران

واضاف ان (المطارين المذكورين لابد من خضوعهما لسلطة الطيران المدني واجراءات الكمارك والضريبة تعود الى الحكومة المركزية وحتى جميع المنافد البرية والجوية والبحرية لابد ان تكون تحت سيطرة الوزارة وفق القانون وغير ذلك يعد مخالفا للقانون ). واوضح الحمامي ان (مطاري اربيل والسليمانية لم يكونا قبل الاستفتاء تحت سيطرة الحكومة المركزية وان الوزارة كانت لاتعرف مايجري فيهما بحيث كانت بيد السلطات الكردية دون اخبار الوزارة سواء من ناحية الطائرات التي تهبط فيهما وما كنت تحمل اي خارج سلطة الطيران المدني التابعة للوزارة ),وتابع ان (كل المطارات في العراق من الشمال الى الجنوب خاضعة للرقابة الجوية والى السيادة الوطنية ), مشيرا الى ان (الوزارة تسعى الى توسيع علاقاتها في مجال النقل البري خاصة السكك الحديدية مع دول الجوار ثم بقية دول العالم بإنشاء شبكة خطوط حديدية واسعة وهناك خطط معدة مستقبلية لتنفيذ ذلك لان العراق يعد منذ القدم جسرا للعالم القديم ,وفي مجال الخطوط الجوية سيتم قريبا تسيير رحلات جوية الى روسيا والفلبين وخط الى مدريد وبرشلونة الاسبانيتين وكذلك فرنسا), معلنا انه (خلال الشهرين المقبلين يتم فتح الاجواء الاوربية امام الطيران العراقي ورحلات بين الولايات المتحدة والعراق كما نسعى الى انشاء مطارات جديدة في عدد من المحافظات ولتنشيط حركة الطيران بشكل كبير), مستعرضا ما تقوم به الوزارة من انشطة وفعاليات لدعم حركة النقل في البلاد بكل انواعه داعيا وسائل الاعلام الى مساندة تلك الخطوات بهدف الوصول الى تقديم فضلى الخدمات للمواطنين . فيما ثمن انتوني خلال اللقاء دور الصحفيين العراقيين في الوصول الى الخبر والمعلومة والصور وسط اجواء الحروب وإلاضطرابات في مرافقة القوات المسلحة ضمن عمليات تحرير الاراضي التي احتلتها داعش .وقال خلال اللقاء ان (مسؤولية الاتحاد الحوار مع الدولة من اجل دعم الصحف الورقية التي تعيش حالة مزرية بسبب الاوضاع الاقتصادية التي تركتها الحروب والمواجهات في هذا البلد ونعمل مجتمعين من اجل ديمومة صدورها وضمان حق العاملين في تلك المؤسسات من خلال عقود جماعية مع مؤسساتهم خاصة ان في عدد من دول العام يوجد هذا الامر من بينها فرنسا), واضاف ان (الاتحاد ومن خلال التنسيق مع نقابة الصحفيين سوف تنظم دورات في برامج حماية الصحفي والمحافظة على حياتهم في هذه الظروف الاستثنائية في اجواء القلق والمعارك وحالات الاعتقال والخطف لعدد من الصحفيين),وعد انتوني (العراق من بين الدول الاكثر تعقيدا وخطرا في العالم في مجال العمل الصحفي وان مئات من الصحفيين العراقيين فقدوا حياتهم اثناء عملهم مما يتطلب ان يعمل الاتحاد والنقابة لضمان موارد لاسر ضحايا الصحافة من الجانبين المادي والاعتباري ونقدم الدعم لتلك الاسر وان كان محدودا).

دخول قوات

واضاف انه (منذ اول يوم دخول قوات الاحتلال الى العراق عام 2003 كان الاتحاد كمنظمة دولية سباقا من اجل بذل كل الجهود للحفاظ على حياة الصحفيين وتوفير المناخ القانوني والمعرفي لعمل الصحفيين وان الاتحاد يثمن عاليا شجاعة الصحفيين العراقيين الذين تعرضوا الى انواع المخاطر ومايزالون للوصول الى الخبر والكلمة والصورة). وكان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي اشار في بداية اللقاء الى ان (النقابة تعمل جاهدة من اجل معالجة معضلة الصحف الورقية وانها دعت الحكومة الى اجراءات من شانها التخفيف من المشكلة من خلال استيراد الورق من قبل الحكومة بدون ضرائب وان تتحمل الدولة تكلفة طباعة الصحف وان النقابة بصدد تنظيم عقود لتحديد نظام العمل بين الصحفي ومؤسسته وحمايته من التسريح دون حقوق او ضمانات), كما جرت خلال اللقاء مداخلات من قبل الحضور عن دور ومهام الوزارة في تقديم خدماتها سواء في الخطوط الجوية ام المطارات ام السكك الحديدية التي تفتقر بعض الشئ الى الروتين والفساد الاداري وخاصة تأخير مواعيد اقلاع الطائرات عما معلن, فيما وعد الحمامي بدراسة كل تلك الملاحظات وبما يسهم في تطوير عمل مؤسسات الوزارة ومهامها بشكل فعال.