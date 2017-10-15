بابل تنفّذ حملة لمكافحة حشرة ذبابة الياسمين في البساتين

الزراعة تقرّ خطتها للموسم الشتوي بالتعاون مع الموارد

بغداد – داليا احمد

اعلنت وزارة الزراعة عن إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2017 – 2018 بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الخطة الزراعية تم وضعها بعد دراسة ومناقشة جميع بنودها وتذليل المعوقات التي قد تواجه الفلاحين والمزارعين، حيث تم تعميمها على دوائر وتشكيلات الوزارة ومديريات الزراعة في بغداد والمحافظات), واضاف انه (تم توجيه الدوائر بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالاسمدة إضافة الى بذور الرتب العليا والمستلزمات اللازمة وفقا للخطة الزراعية والنسب المحددة لهم).

موسم مكمل

متوقعا ان ( يكون موسما مكملا بالنجاح وزيادة بإنتاجية المحاصيل خاصة مع دخول مساحات واسعة من محافظة نينوى ضمن الخطة)واوضح القيسي انه (تم صرف مستحقات مسوقي محصول الشعير وبذور الحنطة من قبل الوزارة ومسوقي محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة عملا بقرار مجلس الوزراء وان هذا القرار سيعزز العملية الزراعية في البلد). ونظمت الوزارة احلقة نقاشية بشأن الكشف الجيني عن سلالات الأبقار العراقية،وتحليل سبل العيش بالأنظمة الحديثة،وان الحلقة تضمنت محاضرتين، الأولى كانت بشأن الكشف الجيني عن سلالات الأبقار العراقية للمحاضر عقيل فاروق صالح من جامعة نوتنهام البريطانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي العراقية و دائرة الثروة الحيوانية ،تضمن الموضع الكشف عن عدد من جينات المقاومة للأمراض والبيئة القاسية منها مقاومة الأمراض التي ينقلها القراد وطفيليات المعدة والأمعاء الشائعة في البيئة العراقية وهي جينات تعد مميزة في أبقار المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط)، وتابع البيان ان (هذه الأمراض تعد معدومة تماما في أبقار الهولشتاين والفريزيان وان الهدف من هذا البحث هو إثبات هوية الحيوان العراقي وإبراز قدرته ومكونه الجيني الذي يؤهله للتأقلم للبيئة المحلية، ويكون مؤهلا للإنتاج والتناسل رغم الظروف البيئية القاسية المتوطنة فيها، وكذلك الوصول إلى فرض السيادة الوطنية وتقاسم المنافع من جراء استخدامها لأي جهة خارجية بعد تسجيلها في قاعدة البيانات العالمية), واضاف ان ( المحاضرة الثانية كانت عن تقويم الأثر وتحليل سبل العيش بالأنظمة البحثية للباحثة سيراء حميد نايف من قسم بحوث الاقتصاد الزراعي، التي تهدف إلى نشر التقانات الزراعية الحديثة بين الفلاحين والمزارعين سواء كان في زراعة المحاصيل أم في تربية الماشية، لكي يتم تطبيقها بينهم والتي تحقق لهم زيادة في الدخل وتقليل التكاليف ومواجهة التحديات التي تعترض العملية الزراعية من ظروف مناخية متقلبة وكذلك الأمراض والسيطرة عليها من خلال الأرصاد الجوي واخذ الاحتياطات اللازمة لتامين الأمن الغذائي ونجاح العملية الزراعية).

ندوة ارشادية

وعلى صعيد اخر نظمت مديرية زراعة محافظة المثنى ندوة إرشادية بشأن أهمية فحص بذور التوفير الذاتي وتعفير بذور الحنطة للموسم الحالي 2017 – 2018، وتم بحث عدد من المواضيع منها أنواع بذور التوفير الذاتي، وضرورة فحصها قبل القيام بزراعتها، والمعدات التي تستخدم في عمليات الفحص، فضلا عن إرشاد وتوجيه الفلاحين بشأن كيفية القيام بعملية الفحص), واوضح البيان ان (المركز الارشادي في المحافظة نظم دورة تدريبية وظيفية بشأن تشخيص ومكافحة أدغال الحنطة، وبالتنسيق والتعاون مع دائرة وقاية المزروعات ومديرية زراعة المحافظة تم خلال الدورة بيان أهمية تقليل الأضرار على محصول الحنطة والتخلص بشكل نهائي من الأدغال التي تصيب المحصول أثناء الموسم الزراعي كونه من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، إضافة الى رفع كفاءة العاملين في هذا المجال واكسابهم المزيد من الخبرات وإدخال التقنيات والمعلومات الحديثة في العملية الزراعية), واضاف ان (مديرية زراعة محافظ بابل نصبت المصائد الصفر للتحري عن حشرة ذبابة الياسمين في بساتين الحمضيات وبواقع 5 مصائد لكل بستان من اجل الكشف عن الكثافة العددية للحشرة), وتابع ان (دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي نفذت بالتعاون والتنسيق مع دائرة فحص وتصديق البذور، ومديرية زراعة النجف الاشرف، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في المحافظة، ندوة فلاحيه عن أهمية فحص بذور الحنطة).