البرلمان يواصل التحقيق ومحلّل لـ (الزمان): أسباب سياسية وراء سحب مرشح العراق لليونسكو

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ألمح محلل سياسي امس الى امكانية وجود حسابات سياسية وراء سحب العراق لمرشحه لمنظمة اليونسكو صالح الحسناوي لصالح مصر،

فيما اكدت لجنة نيابية عزمها على مواصلة التحقيق بالاسباب الداعية لسحب مرشح العراق من المنافسة حتى من دون إشعاره. وقال المحلل السياسي عبد الامير المجر لـ (الزمان) امس ان (وزارة الخارجية لديها العلم ان نصيب فوزنا بهذا المنصب معدوم تماما لذلك اعطي صوت العراق لجهة معينة ولحســــــــابات سياسية معينة وربمـــــــا قد يكون هذا السبب الذي دعا وزارة الخارجية الى ان تسحب مرشحها), واضاف (احيانا نفتح ابواباً من دون التهيؤ لها ودخول العراق كمنافس على منظمة اليونسكو هو ليس بصالح البلد فقد يحصل على اصوات مخجلة).

لافتا الى ان (عدم الترشيح افضل لأن البلد يعيش اسوأ مراحل تاريخه الثقافي على المستوى المؤسساتي كونها مؤسساته ضعيفة ورديئة).

ورأى المجر ان (من الواجب الا نجازف بتقديم مرشح لليونسكو فكيف سنتعامل مع الدول الاخرى ونقود اليونسكو ونحن بلد منهار مؤسساتياً وثقافيا؟).

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الهادي موحان لـ(الزمان) امس ان (اللجنة طالبت بتشكيل لجنة لمعرفة الاسباب التي دعت وزارة الخارجية الى سحب مرشح العراق الحسناوي ونحن مستــــــــــمرون في البحث والتحقيق بهذا الشأن لمعرفة الاسباب).

سحب مرشح

وكانت قضية سحب مرشح العراق لمنصب مدير عام اليونسكو من دون علمه اثارت ضجة كبيرة في وزارة الخارجية التي أبلغت الجانب المصري بالتنازل لصالح مرشحها.

وقال الحسناوي في حينه أن الخارجية سحبت ترشيحه من المنظمة من دون علمه ولم تبلغه بالأمر مسبقًا.

واكد أنه (لم يعلم بسحب ترشيحه إلا من بيان السفارة العراقية في القاهرة), وأضاف (أنا لم أفكر يومًا في الانسحاب فمجرد دخول العراق في انتخابات على إدارة اليونسكو للمرة الأولى في تاريخه يعد إنجازًا).

واختار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الفرنسية أودري أزولاي مديرا عاما جديدا للمنظمة بعد حصولها على 30 صوتا فى حين حصل منافسها المرشح القطري حمد الكواري على 28 صوتا, وسيطرح الاختيار على أعضاء المنظمة البالغ عددهم 195 لإقراره في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

خطاب المنافسة

واستمرت عملية التصويت أياماً عدة لعدم حصول اي منافس على عدد الاصوات المطلوب فوفقا للوائح اليونسكو يحتاج الفائز للحصول على 30 صوتا من أصل 58 صوتا لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.وخرجت المرشحة المصرية مشيرة خطاب من المنافسة على المنصب بعد أن خسرت الجولة قبل الأخيرة لصالح أزولاي.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أيجانس روماتيه إسبان قبيل إجراء الجولة الأخيرة من التصويت إن (اليونسكو تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى مشروع يرتقي بالدول الأعضاء، ويعيد الثقة إليها، ويقضي على الانقسام السياسي بين الدول الأعضاء).

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل عزمهما الانسحاب من عضوية المنظمة.واتهمت واشنطن اليونسكو بـ(التحيز ضد إسرائيل).