لا لمنهج التضليل والإنتقاص من الآخرين – حسن السراي

من الإنصاف والموضوعية أن لا نتجاوز التاريخ في سرد الحقيقة ومن المعيب إغفال الحقائق أو مجانبتها ، حيث يذهب البعض وتحت تأثيرات عنصرية أو طائفية أو سياسية الى تحقيب مضلل بعيد عن الواقع والحقيقة ، مثلما يذهب الى البعض ان القومية الكردية مطعون فيها تاريخيا ، وان الكرد ليسوا إلا أقواماً نزلوا من أعالي الجبال في زاكروس ومن جنوب شرق تركيا ومن شمال شرق إيران ووو ونزلوا صوب السهول في العراق وسوريا ، وأنهم رعاع وهمج وكانوا يهاجمون القرى والمدن ويغتصبوا بيوتهم ومزارعهم وممتلكاتهم وغير ذلك من التوصيفات المجحفة بحق الكرد .

لا يخفى على أحد أن العرب عانوا من هجمات موجات عديدة من مختلف الأقوام ، حيث تعرضوا لأشرس وأقسى الهجمات ودافعوا وتقاتلوا مع الروم ومع الفرس ومع الترك ومع المغول والتتار أقوام هولاكو ومع الإنكليز والبرتغاليين والفرنسيين والأمريكان وغيرهم ، وحتى هذه الأقوام تقاتلت فيما بينها وللدقة الأكثر تقاتل العرب كثيرا فيما بينهم ، المقصود هنا أن كافة الأقوام لم تسلم من أذى بعضها لبعض ، وكان الغزو سائدا آنذاك من قبل كل الأقوام ولا يقتصر على ما قام به بعض الكرد حالهم حال الأقوام الأخرى بحثا عن المأكل والعيش الأفضل وهروبا من قساوة الطبيعة والتضاريس وتقلبات الأحوال الجوية . ومثلما هم العرب أو الفرس أو الترك أو الروم أو الإنكلوسكسون وغيرهم فيهم الأشرار وفيهم المسالمون كذا هو حال الكرد .

لذلك يجب على من يخوض في هذا المضمار أن ينظر بمنظار عادل لا بعين واحدة . الكرد لهم لغتهم وأغلبهم يشتركون معنا برابطة الدين الإسلامي ومنهم من يتحدث العربية ، ولهم عاداتهم وتقاليدهم المميزة وفولوكلورهم وزيهم الخاص ، وقد تعايشوا مع الأقوام الأخرى وكانت لهم بصمات إنسانية مشرقة كثيرة في الإبداع بمجالات العلوم والفن والثقافة والأدب وغير ذلك، وقدموا الكثير للإنسانية .

وتحملوا وتقاسموا معنا في العراق الهموم والمصاعب والآلام وتشاركوا معنا في السراء والضراء ، وقدموا الشهداء دفاعا عن الوطن ، وإنصهروا معنا بصلة الرحم والتزاوج وتشاركنا في الزاد والملح ..ألخ فلا يجوز لعاقل أن يقفز ويتجاوز ويتخطى كل تلك الحقائق الطيبة .

ومن المؤسف أن يذهب البعض من الذين لا يدركون الأمور وذوي النظرة القصيرة المدى والذين لا يعرفون إبجديات التاريخ والجغرافيا ، وخاصة من يرون أنفسهم عباقرة وعلماء من خلال كتاباتهم ومنشوراتهم في مواقع التواصل الإجتماعي وفي الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ، فيذهب البعض للأسف بالطعن بالقومية الكردية وكيل الإتهامات والأوصاف التي ما أنزل الله بها من سلطان متناسين أن الكرد قبل سويعات كانوا جزءا منا ومكملا لنا ، أخوة وأهل وأحبة لنا ، فكيف يتنكر البعض لذلك متغاضيا عن كل ما هو جميل؟ ويرسم بدلا عنه صورة مشوهة سوداوية المعالم . ما هكذا تورد الإبل أيها المتفيقهون الجدد ، ما هكذا تبنى وتعمر الأوطان ، ما هكذا تسير حياة الأمم الحية المتطورة والمتحضرة ، ما هكذا هي الإنسانية ولا هكذا خلقنا الله ، لم نخلق لنتفرق او لنتقاتل وإنما خلقنا لنتعايش ونتعاون ونبني المعمورة ونعمرها ونعيش بأخاء ومحبة وتعاون وسلام .

وهناك أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى حول تعايش الشعوب والامم المعاصرة المتحضرة مثل الهند وأمريكا وبريطانيا وعموم الدول الأوروبية وغير ذلك وكيف تعايشوا وعمروا بلدانهم في ظل الإنسانية والمحبة وسيادة القانون والنظام المؤسياتي الرصين الذي يساوي ويحمي الجميع بلا تمايز وفوارق .

في هذا الزمن لا يوجد احد أفضل من الآخر إلا بما يحمله من الإيجابيات والحسنات ، وخيرنا في هذا الزمن من يمتلك القدر الأعلى من الحسنات والإيجابيات وبهكذا مقاييس تكون المفاضلة بين إنسان وآخر .

بالعمل والعطاء وخدمة الناس ونظافة اليد والقلب والإيمان بالله والوطن ومحبة الناس ، بكل هذا وغيره تبنى وتعمر الأوطان لا بالعداوة والكراهية والشتائم والبغضاء والتعصب الأعمى والتهميش والإقصاء والظلم والإضطهاد وتخــــــــوين الآخر وإلغاء إنسانيته وحقوقه .

المطلوب هنا من كل الأطراف بدون إستثناء التروي والتحقق والتدقيق في كل كلمة تقال بحق الآخرين لأن الكلام يكون أحيانا أمضى من ضرب السيف وأكثر إيلاما . وأكرر ما ذكرته سابقا أنه لا يوجد احد أفضل من الآخر ، واليوم أن أفضلنا وأحسننا هو من يمتلك إيجابيات وحسنات أكثر من الجميع وهذا بالتأكيد تقف له احتراماً.