ثقافة الأطفال تتفقّد حوراء الناجية من وحشية أمها

بغداد – اخلاص العامري

زار وفد من دار ثقافة الأطفال الطفلة حوراء لتقديم ماتحتاجه من دعم نفسي ومعنوي نتيجة ماتعرضت له من ظلم وتعذيب وحشي على يد والدتها .

فيما وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي مديرية الاسرة والطفل في شرطة بغداد بمتابعة الحالة الصحية للطفلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق ذويها.

هناك في الطابق الثالث من مستشفى الإسكان للاطفال ترقد حوراء ذات الاحد عشر ربيعا كنا نحث الخطى للقاء بها والتعرف على قصتها ويدور في الخلد الف سؤال وسؤال ايعقل ان تتجرد الام من امومتها الى الحد الذي يدفعها لتعذيب فلذة كبدها بشتى الوسائل بل تتفنن هي وشقيقها ويتناوبان على ذلك مقابل مبلغ 20 الف دينار في الساعة تعطيه اياه لمواصلة نشاطه العدواني مع طفلة بريئة.عانت حوراء .

وكما حدثتنا زوجة عمها التي قامت بتربيتها منذ اللحظة الأولى لولادتها (من وضع نفسي حاد بعد ان قامت والدتها بانتزاعها من البيت الذي نشأت فيه بعد وفاة والدها ولم اتوقع ان يصل الحال الى ماوصلت اليه صغيرتي حيث اتصل بنا خالها قبل اربعة ايام وأخبرنا انها مريضة .

ذهبنا لزيارتها فأذا بها مقيدة وأثار التعذيب بادية على جسدها كانت وحيدة بسبب هروب والدتها وزوجها الى جهة مجهولة وعلى الفور قدمنا بلاغا الى مركز الشرطة واتينا بها الى المستشفى).

اما لطبيبة نور مالك المشرفة على علاجها تحدثت الى معاون مدير عام دار ثقافة الاطفال فاتـــــــــن الجراح قائلة : –

– تعرضت حوراء الى تعذيب جسدي ونفسي لا يعقل حيث تعاني من جفاف حاد بسبب سوء التغذية فوزنها ييلغ 19 كيلوغراما فضلا عن تقرحات بالجسم بسبب قيام والدتها بحرقها كما تعاني من طفح جلدي وان شاء الله تتعافى وتعود إلى حالتها الطبيعية ولو ان الامر يحتاج الى بعض الوقت .

تقديم دعم

تحدثنا الى حوراء وحاولنا تقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي لها وجدناها نقية بريئة غادرت الإبتسامة وجهها الذي علاه الشحوب وكل امنياتها ان تبقى مع من ربتها وان تعود إلى مقاعد الدراسة.

الى ذلك وجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي مديرية الاسرة والطفل في شرطة بغداد بمتابعة الحالة الصحية لطفلة معنفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق ذويها.

وذكـــــــرت الــــــــوزارة في بيان امس ان ( مدير العلاقات والاعلام العميد سعد معن زار برفقة عدد من الاعلاميين الطفلة المعنفة (حوراء) التي انتشرت صور تعنيفها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيه مباشر من الاعـــــــــرجي).واكد معن ان (الوزارة من خلال مفاصلها تتابع اية حالة تعنيف اسري .

وان من حق هذه الطفلة ممارسة حياتها الاعتيادية والعودة الى دراستها ).

مشيرا الى (انه ستكون هناك زيارات دورية لها لمعرفة تحسين احوالها).