غياب الستراتيجيات يؤدي لتجاوزات تثير إهتمام منظمات الأمم المتحدة

باحثون: سيادة القانون تؤسس لدولة المواطنة وتضمن حقوق الإنسان

بغداد – واثق عباس

تناول الداخل العراقي بعد الانفتاح الكبير مواضيع مهمة وحيوية حظيت باهتمام المنظمات العالمية والدول الراعية لحقوق الإنسان فضلا عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، ولهذا سلط الضوء على نقاط مهمة تعنى بأهم تجربة إلا وهي حق الإنسان العراقي في ظل تصارع شائك يضرب مقدرات البلد وتضيع خلفه ابسط حقوق الإنسان المطلوبة للعيش البسيط الهادئ.ويرى الباحث صباح حسن أن (المواطنة الحقة هي التي تقوم بتأدية الالتزام بقيم المواطنة في الانتماء والولاء للعراق إنسانا ومجتمعا ودولة، والالتزام بالديمقراطية كنظام وآلية تنظم على أساسها تجارب الدول السياسية والالتزام بوحدة واستقلال وسيادة الوطن والدولة، والالتزام بتمكين دولة القانون والمؤسسات الحاكمة والنافذة من دون تمييز عرقي أو ديني أو قومي).مشيراً الى(اهمية تنشيط مفاهيم سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمسائلة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد). وأضاف ان(المواطنة وعياً وشعورياً وانتماءً وحباً موجودة لدى الفرد والشعب والأمة وعلى هذا الأساس تنشأ الحقوق والواجبات في إبعادها الإنسانية والقانونية في ثنائية العلاقة بين المواطن والوطن في الحقوق والواجبات الدستورية والإنسانية مثل حق التجنس والمساواة والكرامة والحماية والتعبير … الخ والواجبات مثل الدفاع والالتزام والمسؤولية والولاء)، مشدداً على (وجوب إن نؤسس دولة المواطنة استناداً الى سيادة القانون القائم على العدالة والمساواة والاستقلالية، والحياد). وذهبت الباحثة فرح ثامر من كلية القانون إلى إن (السلطة العليا يجب إن تكون للقانون وان يشرع القانون ويحمي حقوق الإنسان الفردية والجماعية الشخصية والمؤسسية، أي ان يكون قانوناً عادلاً حامياً لحقوق الأفراد والشعب والمجتمعات المحلية، الدينية والعرقية والسياسية والاقتصادية والثقافية من دون تجاوز أو إقصاء أو نفوذ، وبذلك على الدول أن تبني مؤسسات دستورية حاكمة استنادا إلى الدستور الدائم الذي يحدد القانون).

قيام دولة

وأضافت أن(المواطنة تعد عنصراً مهماً في قيام الدولة وفي هذا الوقت هي سمة تخص المواطنين المقيمين في الدولة، وليس الأجانب).

اوضحت ان (من متطلبات المواطنة الصالحة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والمعتقدات والقيم التي يؤمن بها المجتمع، وترجمة هذا الإيمان إلى واقع سلوكي عملي).

مضيفة ان (على المواطن الصالح في دولة المواطنة والحالة هذه أن يعرف قدراته واستعداداته ومن ثم تحديد حقوقه وواجباته ومكانته في المجتمع، وكذلك إن يعرف ويدرك الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وطنه، وان يفهم المشاكل المحيطة به والسعي الجاد في المشاركة والمساهمة في حلها من خلال ما تتضمنه المصلحة العامة، وعليه إن يعرف نظام الحــــــــكم أو الحكومة واختصاصاتها ومؤسساتها التــــــــشريعية والتنفيذية والقضائية لتحدد واجباته وحقوقه المصونة).

بدوره، يؤكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اهمية العمل على وضع حلول مناسبة تتناسب وحجم المشاكل الموجودة في العراق مع ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وكشف جميع التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون. وطالب رئيس المجلس بأن يكون هناك ميزان للعدل والمساواة وحقوق المواطنة، مع التركيز على حقوق المرأة والأسرة والطفل، وهذا يحتاج إلى بذل جهود كبيرة وجبارة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها مع مكافحة الانتهاكات ورصد التجاوزات على الحريات المدنية التي تحصل بحق المواطن وإعادة تأهيل المتضررين نفسيا وبدنيا جراء هذه الانتهاكات.

استراتيجيات مفقودة

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقرير لها إحالته إلى مجلس الأمن الدولي أنه (برغم أن الرد العسكري ضد العمليات الإرهابية أمر ضروري، إلا أن هناك حاجة إلى مجموعة من الستراتيجيات للتصدي بنجاح للظروف التي تشجع على القيام بتلك العمليات).

تصحيح انتهاكات

وأضافت اللجنة أن (تلك الإستراتيجيات تشمل تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان من خلال ضمان العدالة والتعويض المناسب للضحايا أو أسرهم، بغض النظر عمّن ارتكب تلك الانتهاكات ومتى ارتكبت).

وقد أدت الانتهاكات خلال مدة قصيرة في عموم العراق إلى تهجير وقتل ما يقارب من مئتي شخص عدا الذين سقطوا جراء أعمال العنف خلال الأشهر الماضية في امتداد لموجة العنف المستمرة، حسب ما تناقلته الأرقام الرسمية.

والمخيف إن يأتي ذلك مع تصاعد لهجة الفرقاء السياسيين واحتمال تزايد سقوط ضحايا في مناطق شمال العراق ، حيث تذكّر إعمال العنف الجديدة هذه بالنزاع الطائفي الذي ضرب البلاد بالأعوام السابقة.