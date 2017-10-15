أمانة بغداد تنفّذ حملات خدمية لمناطق الرصافة

بغداد- داليا احمد

اعلنت امانة بغداد ان الامينة ذكرى علوش وجهت بمضاعفة الخدمات البلدية المقدمة لاهالي مناطق الغدير والكرادة وبغداد الجديدة .

وقال بيان تلقته (الزمان ) امس أن ( علوش خلال جولة ميدانية برفقة وكيل الامانة للشؤون البلدية كريم البخاتي شملت قواطع بلديات الكرادة وبغداد الجديدة والغدير التقت خلالها الملاك المتقدم في الدوائر البلدية المتمثل بالمديرين العامين ومعاونيهم ورؤساء الاقسام وإستمعت منهم لشرح عن طبيعة المشاريع والاعمال التي تقوم الدوائر بتنفيذها في مختلف القطاعات لاسيما الاسستعدادات لموسم الامطار وازالة التجاوزات التي تقوم بها الدوائر البلدية بالتعاون مع مديرية الحراسات والأمن للإرتــــــــــقاء بواقع الخدمـــــــات وتقديم الأفضل لساكنيها ).

اعمال تطوير

واضاف ان (علوش اطلعت ايضا خلال الجولة على اعمال تطوير مدخل طريق بغداد – بابل واعمال انشاء غابة على الطريق المذكور واعمال ازالة التجاوزات الحاصلة على نهر الشارع بمنطقة الرستمية داعية الملاكات الفنية والهندسية على بذل المزيد من الجهد وتسخير الامكانيات المادية والبشرية كافة في تقديم الخدمات من خلال الإسراع بإنجاز المشاريع الخدمية المهمة وعلى وفق المدد الزمنية المحددة لها والوقوف على المشكلات الخدمية وتشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة ).

وأشار الى ان (علوش التقت على هامش الجولة مجموعة من اهالي تلك المناطق واستمعت لآرائهم وملاحـــــــــظاتهم ومشكلاتهم ووعدت بمعالجتها بأسرع وقت ممكن ).

حملة جديدة

وتابع البيان ان (الامانة نفذت حملة جديدة لإزالة التجاوزات الحاصلة على الارصــــــــفة والشوارع والساحات والاملاك العامة للحفاظ على نظافة وجـــــــمالية العاصمة).

واوضح البيان ان (دائرة الكاظمية بالتعاون مع مديرية الحراسات والامن في امانة بغداد وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد نفذت حملة لإزالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع بمنطقة باب الدروازة شملت الاكشاك والجنابر والهياكل الحديدية واللوحات الاعلانية المروجة للسلع والخدمات بطريقة عشوائية ).

تابع ان ( ملاكات قسم النظافة في الدائرة قامت بتنظيف وغسل الشوارع والارصفة ورفع المخلفات بعد عملية ازالة التجاوزات بإستعمال الجهدين الألي و البشري وان الحملة شملت ايضا اغلاق مواقع مخالفة للقوانين البلدية بعد توجيه الانذارات لاصحابها بعدم التجاوز على الارصفة والاملاك العامة لتسببها بتشويه منظر وجمالية العاصمة بغداد ).

واصلت الامانة جهودها الحثيثة للإرتقاء بالواقع الخدمي والجمالي للعاصمة بغداد عبر حملاتها الخدمية ضمن بلدية الصدر الاولى قامت بحملات خدمية خلال شهر ايلول الماضي.

واضاف البيان ان ( الجهات المعنية في الامانة رفعت 19250 طناً من النــــــــــفايات و2055مترا مكعبا من الانقاض وغسل الشوارع الرئيسة والفرعية ونصب حاويات لجمع النفايات للحد من انتشارها العشوائي في الأماكن و الساحات العامة).

واضاف ان( قسم الماء قام بإصلاح 130 نضحاً وكــــــــسراً في أنابيـــــــب الماء الصافي في قطاعات 41و45و53و54 لمعالجة الهدر الحـــــــاصل في مياه الشرب).واوضح البيان ان( قسم المجاري قام بتنظيف خطوط المجاري بطول 11000 متر وتنظيف عدد من المنهولات وتعويض الاغطية المفقودة في القطاعات 74و49و50 وفتح 25 انسدادا في عدد من المناطق ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة).

وتابع البيان ان(قسم الطرق قام بأعمال صيانة القالب الجانبي المتضرر في عدد من الشوارع وردم الحفر والمطبات وترقيع الاجزاء المتضررة من الشوارع الرئيسية )، واشار الى ان (قــــــــسم الزراعة قام بإدامة عدد من الحدائق والجزرات الوسطية عبرقص الثيل وتشذيب الاشجار وصيانة منظومات الري وزراعة النباتات الموسمية والدائمية ).