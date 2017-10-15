مواطن خارج حقوق الوطن – عبد الهادي البابي

صدمة جديدة تلقيتها قبل يومين ..وخيبة أمل أخرى تضاف إلى مسلسل خيباتي في هذا البلد ..وعلة أخرى تضاف إلى عللي التي يبدو أن لانهاية لها في هذا الزمن التعيس الذي ألقانا بين أيدي هؤلاء الذين لاذمة لهم ولا ضمير ولاأمان ولاوفاء ..!

فبعد 10 سنوات من المراجعات والمعاملات والرسوم والضرائب والذهاب والإياب والصرفيات والتعب والعناء وحرقة الأعصاب والآمال العريضة والوعود الرنانة تفاجأت بإن مؤسسة السجناء قد أصدرت قراراً جائراً بعدم قناعتها (بإني سجين سياسي) ..!

هذه المؤسسة التي طالما أقتنعت بمئات وآلاف من المتقدمين لها الذين هم ليسوا من السجناء السياسيين وبعضهم لم يدخل السجن أصلاً ولا يوماً واحداً من حياته ..فرّوجت لهم معاملاتهم (بالرشاوي والواسطات والحزبيات والمحسوبيات) وأعطتهم الملايين من الرواتب والسلف والهبات وأرسلتهم إلى الحج والعمرة وأعطتهم قطع الأراضي في الشريط الملاصق للطريق السريع كل قطعة تعادل 300 مليون دينار ..

ومن بين هؤلاء السجناء من هو سارق ومن هو مختلس ومن هو خائن لوطنه ومن هو مغتصب للإطفال ..نعم أعرف شخصاً سيئاً أغتصب طفلاً (والده رفيق بعثي) فتم معاقبته بالسجن المؤبد أيام صدام ..خرج هذا المغتصب بعد 2003 ليصبح سجيناً سياسياً ومناضلاً كبيراً ومجاهداً يشار له بالبنان لإنه (أغتصب إبن رفيق حزبي) وتهاطلت عليه الرواتب والمنح والسلف والمناصب ووووو..!

ولكني أقول : ربما أراد الله بي خيراً وأنا أعاني من مرضي وعلتي التي زادت وتغولت بهذا القرار الجائر حتى لايكون لهؤلاء أي فضل علينا في آخر أيامنا ونخرج من هذه الدنيا وأيدينا بيض لم تتلطخ بخياناتهم وفسادهم !

والله …والله …والله …أنا سجين سياسي بكل مالهذه الكلمة من معنى ..فلقد تعرضت للسجن أكثر من 5 مرات :

1- فقد حكمت علي محكمة الرشيد الخاصة بالسجن المؤبد وأنا لازلت بمقتبل العمر (والشاهد على ذلك الأخ الحاج عدنان الكريطي ) الذي كان في محجر سجن المحكمة الخاصة آنذاك …ولبثت في سجن أبي غريب 4 سنوات ..وخرجت بعد ذلك بعفو عام .

(ولكن أتباع الاحزاب وغيرهم أخذوا مقتبسات ووثائق جماعتهم لغرض التعيين والمناصب لما سيطروا على سجن أبي غريب بعد 2003 وأحرقوا بقية الوثائق والمقتبسات التي هي لغير جماعتهم وتركونا دون مقتبسات حكم) حتى لايكون لنا نصيب لإي تعيين أو وظيـــــــفة إلاّعن طريقهم ودفع الرشاوى لهم .!

2- حكمت علي المحكمة الرابعة في الشعبة الخامسة في الكاظمية بالسجن سنة ونصف ..قضيتها في سجن بعقوبة التابع للإستخبارات العسكرية ..

3- قضيت في سجن الفرقة 20 في العمارة اكثر من 6 أشهر بسبب كتاب تاريخ وجدوه بحوزتي ..!ّ!

4- قضيت أنا وأخي في سجن الرضوانية ثلاثة أشهر من التعذيب والتنكيل لإتهامنا بالمشاركة في الإنتفاضة الشعبانية ..

5- تم حبسي لمدة 7 أشهر في سجن التسفيرات في كربلاء بسبب مجلس عزاء ومشاركة بمأتم للشهيد الصدر رحمه الله .!.

كل هذا وجماعة المؤسسة غير مقتنعين لابالشهود الذين كانوا معي في السجن وهم من منتسبي مؤسستهم والمصادق على قراراتهم من قبل لجانهم وقضاتهم ..ولامن أقوالي التي تتطابق مع الواقع ..!!؟

أقول لجماعة مؤسسة السجناء السياسيين في كربلاء :

لقد أغلقتم بوجوهنا آخر أمل لنا في أن نفك عسرنا ونغيير القليل من حالنا وننقذ بؤسنا وتعاستنا ونعالج البقية الباقية من أعضائنا التي أتلفتها الأمراض والعلل التي أنتم من سببها لنابمماطلاتكم وتسويفاتكم التي أشبعتنا قهراً وتعباً .. سأدعو الله عليكم ليلاً ونهاراً أن يعجل بفنائكم ويذهب بكم عن قريب إن شاء الله !لقد حرمني الذين قبلكم من حقي في السكن مع أقراني الصحفيين تحت ذرائع واهية وحجج خاوية ….

وقبلها حرموني من الوظيفة الشريفة التي أعيش منها بكرامة ..واليوم أنتم تحرمونني من حقي بالسكن والتقاعد مع السجناء السياسيين التي شبع منهاالجميع وحتى الذي ولد في الدنمــــــــارك والسويد وإيران بعد 2003 ولم ير العراق قط جاء وأستلم رواتبه المتراكمة لإنكم جعلتم منهم مجاهدين ومناضلين ومهاجــــــــرين وسجناء سياسيين ووو لإنهم تابعون لإحزابكم الفاسدة ..!!

فهل هذا هو العراق الذي أردتموه لنا..؟

ياللعراق ..!! ومن للعراق اليوم ليخلصنا منكم ..لانامت أعين الجبناء ..!!

لقد خرجتُ من المؤسسة وأنا أتلوى من مرضي تكاد أقدامي لاتحملني ..أخذت معاملتي . وجلست خارج المؤسسة وأجهشت بالبكاء الشديد ..البكاء المّر ..كما لو أني لم أبك من قبل .. !!

بكيت ليس لإنهم لم يصادقوا على معاملتي ..بل بكيت لإني بقيت كل هذه الفترة الطويلة لمدة 10 سنوات مداوماً على مراجعاتهم ومواجهاتهم ومقابلاتهم وأنا كلي أمل أن يتحقق حلمي ذات يوم فأحصل على راتب أو تقاعد أو أي شيء من (فتات) هذه الحكومة التي جاءت بعد التغيير ووعدتنا بالخير كله ..وإذا بها تقذف بنا خارج حدود حقوقنا الوطنية ..لنلقى مصيرنا المجهول !!! اليوم أنا أشعر بمرارة بإنني مجرد شبح إنسان أصبح خارج حقوق هذا الوطن ..!! حسبي الله ونعم الوكيل.حسبي الله ونعم الوكيل ..!