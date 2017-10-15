إجراءات حاسمة وموقف قوي – حسن عاتي الطائي

اتخذت الحكومة العراقية عدة اجراءات وقرارات ضرورية كان قد اقرها البرلمان الذي منحها تفويضا يلزمها بالتطبيق الكامل لما تم اقراره للحفاظ على هيبة الدولة ووحدة العراق استنادا الى حقها القانوني في ممارسة صلاحياتها وسلطتها.. ان تلك الاجراءات التي رفضها مجلس وزراء كردستان معتبرا اياها غير قانونية اجرارات دستورية وصحيحة وليس من حق اقليم شمال العراق رفضها لانه جزء لايتجزأ من جمهورية العراق وعليه تنفيذ وتطبيق اية قرارات واجراءات تتخذها وتصدرها الحكومة الاتحادية التي تؤدي واجبها الوطني المنوط بها بما يخدم مصلحة الدولة العراقية والحفاظ على هيبتها وتماسكها السياسي والاجتماعي والثقافي لان من حقها وواجبها ان تمارس صلاحياتها الدستورية في كل مكان من الارض العراقية شمالا وجنوبا شرقا وغربا وهو مالم يستجب له اقليم شمال العراق الذي يظهر نفسه بمظهر المتمرد على سلطة وشرعية الدولة والمتحدي لتلك السلطة برفضه لاجراءاتها وقراراتها دون وجه حق..ان الاجراءات التي تم اتخاذها وان جاءت متاخرة قد اعادت للدولة سلطتها المفقودة وحضورها القوي وهذا يعني ان الحكومة العراقية مصممة على استعادة نفوذها وحقوقها وممارسة مسؤولياتها التي كانت قد تخلت عنها لإسباب وظروف حان وقت انقضائها.. ان الاشراف على المنافذ الحدودية واعادة نشر قوات عراقية في كركوك والمناطق المتجاوز عليها التي احتلها الاكراد بالقوة في غيبة الدولة واعادة الحقول النفطية الشمالية لسيطرة الحكومة وفرض حضر جوي على الرحلات الجوية الدولية للاقليم واغلاق الممثليات والقنصليات الاجنبية فيه واشراف الحكومة على شبكة الاتصالات واخضاعها لسيطرتها وايقاف تعامل البنك المركزي العراقي للتحويلات المالية القادمة من المحافظات للاقليم ووضع المعابر الحدودية مع كل من تركيا وايران تحت الاشراف الحكومي واصدار المحكمة الاتحادية امرا بالقاء القبض على رئيس واعضاءالمفوضية المشرفة على الاستفتاء المشؤوم وابطال كل الاجراءات التي اتخذتها سلطات شمال العراق في كركوك والمناطق المتجاوز عليها امر طبيعي ودستوري ووطني ومن صلاحية الحكومة وليست من صلاحيات اقليم شمال العراق الذي استحوذ على كل ذلك بالقوة في ظل عدم استخدام الدولة لصلاحياتها والسكوت عما كان يجري في الاقليم مما ادى الى الوصول الى مانحن عليه الان.. كما انه ليس من المعقول ان يبقى كل ماتم ذكره خارج سيطرة الحكومة ليتمتع بها اقليم شمال العراق بما تدره عليه من خيرات ومنافع تذهب لجيوب المتسلطين عليه منذ سنين طويلة..انها ليست اجراءات عقابية موجهة ضد الشعب الكردي كما يتم تصويرها والتثقيف عليها على المستويات المحلية والدولية وانما هي استعادة للحقوق الوطنية التي تم التفريط بها خلال السنوات الماضية والتي استثمرها الاكراد لصالحهم وتلاعبوا بها كيف يشاءون دون ان يحاسبهم احد.. وبالتاكيد فان هناك اجراءات وقرارات قوية قادمة سيتم اتخاذها لتعبر بها الحكومة عن موقفها القوي تجاه مايجري في الاقليم اذا لم يستجب القادة الاكراد لمطالب الدولة العراقية بالتراجع عن الاستفتاء ونتائجه الذي طالما حذرت الحكومة من تداعياته المحتملة التي سيدفع القادة الاكراد الثمن غاليا لمحاولتهم الفاشلة في تجزئة العراق وتقسيمه والتآمر على وحدته الابدية..