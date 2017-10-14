ريال مدريد يعود من خيتافي بثلاث نقاط

بغداد – قصي حسن

نجح ريال مدريد في العودة من خيتافي بثلاث نقاط مهمة في اطار منافسات الاسبوع الثامن للدوري الاسباني بكرة القدم رافعا رصيده الى 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، فيما بقي رصيد خيتافي عند ثماني نقاط.

وانهى الريال الشوط الاول متقدما بهدف احرزه كريم بنزيمه في الدقيقة الـ39 غير ان بداية الشوط الثاني حملت انباء سارة لجماهير خيتافي بعد ان تمكن خورخي مولينا من ضرب دفاعات ريال مدريد ووضع الكرة في الشباك.

وتدخل مدرب الريال زين الدين زيدان لانقاذ الموقف وزج بايسكو في الدقائق المتبقية، الذي مرر كرة حاسمة الى رونالدو وضعه في مواجهة حارس خيتافي ثم يسدد كرة ارضية اخذت طريقها الى الشباك في الدقيقة 85 ومرت الاوقات المتبقية صعبة على المتقدم حينما شارفت احدى الهجمات الخطرة على تغيير النتيجة في الوقت القاتل، قبل ان يطلق حكم المباراة صافرته معلنا فوز الميرنغي.