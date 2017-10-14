معصوم يواصل عقد الإجتماعات المطوّلة بالسليمانية مع قادة الإتحاد الوطني

توجّس شعبي حيال تسارع الأحداث في كركوك وسط دعوات للتهدئة

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

يراقب الرأي العام بقلق بالغ تسارع الاحداث في كركوك مع تقدم قوات عسكرية مسنودة بالحشد الشعبي نحو مواقع كانت قوات البيشمركة ترابط فيها، خشية انفلات الاوضاع ووقوع صدام عسكري مباشر مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة بحلول مساء امس السبت لتسليم البيشمركة مواقعها في كركوك للحكومة الاتحادية، وفيما واصل رئيس الجمهورية امس مساعي التهدئة بعقده اجتماعات متواصلة مع قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية التي وصل اليها مساء اول امس ، قالت واشنطن انها تبذل جهوداً للتهدئة لكي تبقى الانظار مركزة على تنظيم داعش. وعقد معصوم امس اجتماعاً مطولاً مع قادة الاتحاد الوطني من اجل التوصل الى رد نهائي على مطالب بغداد . وكان معصوم قد عقد اجتماعا استمر لساعتين لبحث الوضع في كركوك وتبادل الآراء بشأن الوضع الراهن. وافادت تقارير بأن معصوم يحمل رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادي وهيئة الحشد الشعبي الى الاتحاد الوطني تتضمن ستة مطالب هي تسليم مطار كركوك وتسليم معسكر كيوان وتسليم جميع الابار النفطية واقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه وتسليم الدواعش الذين سلموا انفسهم الى قوات البيشمركة، الى السلطات الأمنية الاتحادية وتسليم المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الى القوات العراقية.وفي وقت لاحق نفت رئاسة الجمهورية ذلك (تفاصيل ص5). وتقدمت اول امس مدرعات الجيش وهي ترفع العلم العراقي لتحتشد على ضفة نهر على اطراف كركوك، فيما تحشدت البيشمركة خلف سواتر ترابية وحواجز اسمنتية عليها رايات كردية على الضفة الأخرى من النهر بعد ان استعادت قوات الجيش مواقع عدة في اثر انسحاب البيشمركة من دون قتال.ومن اجل تفادي صدامات مسلحة، امهلت القوات العراقية البشمركة 48 ساعة للانسحاب وتسليم مواقعها للحكومة الاتحادية بنهاية مساء السبت، بحسب مسؤول كردي. واوضح المتحدث باسم الحشد احمد الاسدي ان (ما يحدث في جنوب كركوك هو وجود قوات نظامية تتحرك وفق القانون وضمن أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإدارة وسيطرة قيادة العمليات المشتركة.وهي مكلفة إبعادة انتشار القوات على ما كانت عليه قبل 9 حزيران 2014) .وتابع (لذلك لن تكون هناك اي فوضى ولا انجرار لصراعات او اشتباكات جانبية). ومضى قائلاً (لا داعي للقلق حيال ذلك فستتم اعادة الانتشار ويعود كل لموقعه السابق ومن يخالف القانون سيحاسب وفقا للقانون).في المقابل، قال مسؤول كردي رفض الكشف عن اسمه ان(المهلة تنتهي منتصف ليل السبت الاحد وتقضي بانسحاب قوات البشمركة الى مواقعها قبل 9 حزيران 2014 وتسليم القواعد العسكرية والامنية والمؤسسات النفطية الى الحكومة الاتحادية. وقال وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس ان بلاده تحاول (نزع فتيل التوتر وامكانية المضي قدما من دون ان نحيد عيننا عن العدو) في اشارة الى داعش. وتابع ان (القوات الامريكية تحاول ايضا ضمان استبعاد اي نزاع محتمل). وردا على سؤال عن الرسالة التي يوجهها للسلطات العراقية والكردية قال ماتيس (ما زال الجميع يركزون على هزيمة داعش فلا يمكننا أن نتقاتل الآن ولانريد لذلك أن يتطور الامر إلى وضع إطلاق نار). وفي بغداد، بحث مبعوث الرئيس الامريكي دونالد ترامب في العراق بريت ماكغورك مع رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بحضور السفير الأمريكي دوغلاس سيليمان تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة ولاسيما بعد استفتاء كردستان.ونقل بيان تلقته (الزمان) عن الحكيم قوله (أكدنا ضرورة مواصلة الجهود للوصول إلى الحلول والمعالجات على وفق الأطر الدستورية والقانونية، للحفاظ على وحدة العراق، إقليميا ودوليا كما تم التأكيد أن أهمية الحلول السلمية للمشاكل والأزمات واعتماد الحوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي).ودعا نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الى لقاء (وطني عاجل) لنزع فتيل التوتر والدخول في أجواء الحوار والمفاوضات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين من بينها قضية المناطق المتنازع عليها.وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان دعوات الحوار التي اطلقها رئيس الإقليم مسعود البارزاني وقادة الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير ورئيس تحالف العدالة والديمقراطية برهم صالح وكذلك تصريحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التي رفض فيها الاحتكام للقوة لحل الأزمة الراهنة (تستدعي بدء الحوارات الثنائية وبحث المناطق المختلف عليها تحت سقف الدستور لنزع فتيل التوتر والوصول الى حلول عاجلة).وأضاف( ننتهز الفرصة اليوم لنؤكد ضرورة موازاة الحوارات الثنائية بين بغداد واربيل بلقاء وطني عاجل لوضع خارطة طريق واضحة لمستقبل العملية السياسية).واكد ان (المسؤولية التاريخية تتطلب من جميع الأطراف تحركاً عاجلاً لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل التأزم والتوتر في ظل التحديات التي يعيشها ابناء شعبنا اليوم، وهو ما لن يتحقق الا وفق حوار حقيقي وشفاف ضمن اطار بناء عراق اتحادي ديمقراطي موحد وهو ما دعونا اليه بادئ الامر ونكرر دعوتنا له الآن). وكشف صالح عن موافقة سلطات الاقليم على تجميد نتائج الاستفتاء والعمل بناء على مبادرة تقدم بها علاوي لكن بغداد غير راضية وتطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء.واضاف في تصريح ان (اقامة دولة كردية تحتاج الى حوارات مع الحكومة العراقية مرورا بالحكومات الاقليمية، والا فسيكون لدينا دولة مشابهة للدول غير الناجحة).ولفت الى ان(معظم الاطراف العراقية والاقليمية والدولية باتت الآن ترفض تعليق نتائج الاستفتاء لسنتين وانما تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء برمتها). وأطلق النائب عن كتلة تغيير الكردية النيابية مسعود حيدر مبادرة من ست نقاط تتضمن إعلان حكومة الإقليم تجميد نتائج الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وإصدار القائد العام للقوات المسلحة الاتحادية أمرا فوريا بإيقاف جميع التحشيدات العسكرية الاتحادية في تلك المناطق وإلغاء جميع الإجراءات التي صدرت من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب ضد الإقليم بما فيها إغلاق المطارات أو أية إجراءات أخرى اتخذت بعد الخامس والعشرين من أيلول الماضي وقدوم قوات من التحالف الدولي ممن لها وجود داخل الأراضي العراقية لتكون قوات حفظ امن واستقرار وإدارة المناطق المتنازع عليها من جانب مواطنيها بحسب الاستحقاق الانتخابي ووضع سقف زمني واضح ومحدد لمعالجة جميع المشاكل العالقة وفق الدستور والقانون.ودعت فرنسا الحكومة الاتحادية والاقليم الى ضبط النفس.وقال دبلوماسي في الخارجية الفرنسية طلب عدم الكشف عن هويته ان باريس (تتابع عن كثب الوضع)، مضيفا ان فرنسا (تكرر دعوتها الى الحوار وتطالب جميع الاطراف بالامتناع عن اي مبادرة من شأنها ان تثير التوتر).

وأكدت قيادة قوات البيشمركة في كركوك ان الأوضاع الأمنية في المحافظة مستقرة، وشدد على ان القوات لن تتخلى عن كركوك بأي شكل من الاشكال ولن تنسحب منها تحت أي ضغط.وقال قائد لواء السليمانية الأول في البيشمركة اللواء عمر صالح في مؤتمر صحفي عقده في مطار كركوك العسكري امس انه(الى الآن لم تواجهنا أية قوة ولم تطلب منا اية جهة ترك مواقعنا والانسحاب منها)، مردفا بالقول انه (لم ولن نترك مواقعنا باي شكل من الاشكال وسنحمي شعب كردستان).