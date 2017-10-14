التعليم يعلن نتائج القبول المركزي اليوم الأحد

بغداد ــ داليا احمد

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد اليوم الاحد. وقال بيان للوزارة امس ان (الوزير عبد الرزاق العيسى سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بإعلان نتائج القبول المركزي). على صعيد اخر تتحفظ الوزارة على أية مطالبات تهمل مقاييس الحالة العلمية ولا تراعي مستلزماتها هدفا لترصين الجامعات والحفاظ على المستوى العلمي وقيمة الشهادة الوطنية بما ينسجم ومعايير جودة التعليم وتوضيحا لموقفها أمام الرأي العام. وتابع البيان انه (في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة جميع المخلصين الى النظر بعين المسؤولية الى قرارات التعليم والتعاون من أجل الحفاظ على مكانته العليا في العراق فإنها تجدد التزامها بالنظر في حالات الطلبة ذوي السيرة الدراسية الحسنة ولاسيما في المراحل المنتهية وبلورة المعالجات الممكنة للحالات الناتجة عن الظروف الانسانية الحرجة)، واضاف ان (الصلاحيات الممنوحة للجامعات في ادارة ملف الزي الموحد واضحة وسارية المفعول وان الوزارة تجدد رؤيتها وتوجيهاتها السابقة التي منحت الجامعات مساحة القرار في هذا الاتجاه بما يتوافق واشتراطات الزي اللائق الذي يراعي خصوصية الحرم الجامعي ويستدعي التعامل مع هذا المفصل على وفق ما يستحقه الطلبة من تمثيل ناصع للحياة الجامعية). وكان عشرات الطلبة قد تظاهروا أمام مبنى الوزارة للمطالبة بدور ثالث للمكملين بالدور الأول والثاني من العام الدراسي الماضي .وقال شهود عيان ان (المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بإضافة عشر درجات تغيير حالة أسوة بباقي السنوات)، واضافوا ان (المتظاهرين طالبوا ايضا بإجراء الدور الثالث من دون قيد أو شرط وعد السنة الدراسية الماضية سنة عدم رسوب).