برلمان كردستان يدرس توقيت إنتخابات الإقليم والديمقراطي الكردستاني : نؤيد المضي في الموعد المحدد

اربيل – فريد حسن

يجتمع برلمان كردستان اليوم الأحد لمناقشة موعد إجراء الانتخابات في الإقليم، فيما اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني تأييده اجراء انتخابات برلمان ورئاسة الإقليم في موعدها المحدد. ويعقد برلمان كردستان اليوم جلسة مهمة لمناقشة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد أو تأجيلها وتمديد مدة عمل البرلمان .

ويأتي انعقاد الجلسة وسط زيادة التوتر بين بغداد واربيل وسط مخاوف من انفلات الوضع الى مواجهة عسكرية لاسيما في كركوك. وأكد المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم هيمن هورامي امس تأييد حزبه لاجراء انتخابات برلمان ورئاسة الإقليم في موعدها المحدد .وقال في تصريح (على الرغم من جميع التحديات الأخرى دعا الرئيس مسعود البارزاني الى اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تشرين الثاني ، غير ان الأحزاب قدمت مرشحا واحدا للرئاسة)، مضيفاً(نحن بحاجة إلى برلمان جديد).وافاد بأن حزبه (مع إجراء الانتخابات في الوقت المحدد)، مستدركاً (إن لم تكن الأطراف الأخرى جاهزة للانتخابات بسبب قضاياها الداخلية، أو أن مفوضية الانتخابات ليست مستعدة تقنياً لاجرائها في الوقت المناسب، أو تحتاج إلى تشريع جديد، فينبغي أن يكون ذلك امام الراي العام، وأن يكون شعبنا على اطلاع على السبب الحقيقي لأي تأجيل قصير الأمد).

واجتمعت رئاسة برلمان كردستان بحضور رؤساء الكتل النيابية الكردية اول امس مع مفوضية انتخابات كردستان للإطلاع على استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات.واوضح رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان أوميد خوشناو في تصريح إن (الاجتماع خصص لمناقشة الانتخابات واستعدادات المفوضية لإطلاع البرلمان على آخر خطوات المفوضية بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر).