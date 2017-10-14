الأنواء تتوقع طقساًً صحواًً والحرارة مستقرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في الايام المقبلة عن معدلاتها وسيكون طقس اليوم الاحد صحوا مع ظهور قطع من الغيوم والحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية.

واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (إنحسار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي عن اجواء العراق مما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة عن معدلاتها، فيما يكون الطقس اليوم الاحد صحوا مع ظهور بعض الغيوم و درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية )، واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 34 درجة والصغرى 14 درجة). واوضح البيان أن (طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق وسيكون طقس الثلاثاء المقبل صحوا ودرجات الحرارة مقاربة وتنخفض قليلا في الاقسام الغربية وترتفع في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق).