هدوء حذر في الطوز بعد إشتباك بين الحشد والبيشمركة

الأمن النيابية تحذّر من كارثة عسكرية في حال الصدام المسلح بكركوك

بغداد – محمد الصالحي

يشهد قضاء طوزخورماتو هدوءاً حذرا بعد ليلة عاصفة بالتوترات تخللتها اشتباكات بين قوات البيشمركة والحشد الشعبي ، فيما حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من أن التوترات الأمنية التي تشهدها محافظة كركوك واطرافها قد تحدث ثغرة يستغلها تنظيم داعش للهجوم على المحافظة أو التسلل إليها. وقال قائممقام القضاء شلال عبدول في تصريح امس ان (الاشتباكات بين الحشد الشعبي والبيشمركة توقفت بعد ليلة من الاشتباك المسلح بين قوات البيشمركة والحشد الشعبي ). مبينا أن (تحركات واتصالات جرت لإيقاف المناوشات المسلحة بين الطرفين).وأضاف أن (القضاء يشهد حاليا هدوءا نسبيا وحذرا). مؤكدا (استمرار الاتصالات مع كافة القيادات الامنية الاتحادية والكردية). واوضح أن (الاصابات التي حدثت خلال الاشتباكات تكاد لا تذكر لان العملية لم تصل الى مستوى واسع). مشيرا إلى أن (حالة من الترقب والقلق يسودان الشارع في قضاء الطوز). وقال المتحدث الرسمي بأسم الحشد بمحور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني في تصريح امس ان (مسلحين تابعين لقوات البيشمركة شنوا هجوما على حسينية ده ده غايب وسط قضاء الطوز ). مبينا ان (قوات حماية الحسينية ردت على المهاجمين، ما ادى الى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجانبين).واضاف ان (هذه الاشتباكات استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، الا انها لم تسفر عن وقوع اية خسائر بشرية). مشيرا الى ان (قوات الحشد الشعبي تمكنت من تهدئة الاوضاع في القضاء). الى ذلك قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن سالم في تصريح امس ان (التوترات والمصادمات التي حدثت بين البيشمركة والحشد التركماني خلال الساعات الماضية يتحملها مسعود البارزاني بسبب تصرفاته غير الوطنية). معربا عن خشيته من (إمكانية ان تحدث تلك التوترات ثغرة يستغلها داعش للتسلل إلى المحافظة).وحذر سالم من (وجود اتفاق بين داعش والبارزاني خصوصا بعد قيام عناصر وقيادات بداعش بتسليم انفسهم للبيشمركة مؤخرا). داعيا اربيل إلى (ضرورة عدم الصدام عسكريا مع بغداد والتجاوب مع مطالب الحكومة الاتحادية).وكانت محافظة كركوك شهدت خلال الساعات الماضية توترات أمنية، تطورت إلى اندلاع اشتباكات محدودة بين الحشد الشعبي والبيشمركة في طوزخورماتو قبل أن يتم السيطرة على الموقف. ومن جانبه قال القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال محمد مهدي البياتي في تصريح امس ان ( قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية تعالج ما تسببت به البيشمركة بسبب تقاعسها الامني وترك ابناء مناطق جنوبي كركوك من العرب والتركمان تحت نيران العصابات الارهابية).واضاف القيادي التركماني في منظمة بدر، أن (واجباتنا استكمال عمليات تطهير مناطق جنوبي كركوك من بقايا الجيوب الارهابية”، مؤكدا أنه “لا يوجد اي تقدم عسكري نحو كركوك). وكان امين عام منظمة بدر هادي العامري قد طالب قوات البيشمركة بالانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في ظروف استثنائية بعد حزيران 2014 فيما شدد على أن العودة لهذه المناطق جزء من واجب الجيش تجاهها. ومن جانبه قال نائب رئيس أركان قوات البيشمركة اللواء قارمان كمال عمر في تصريح امس (تجنباً لوقوع أي اصطدام عسكري بين القوات العراقية وقوات البيشمركة، انسحبت قواتنا بضعة كيلومترات، أي إلى الخط الثاني في ناحية تازة، وما زالت موجودة في حدود الناحية). لافتاً إلى أن (القوات العراقية التي قدمت إلى كركوك تتألف من الحشد ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية). واضاف ان (الهدف من قدومها هو خوض المعارك ضد قوات البيشمركة). مشيرا الى ان (هذه القوات تمركزت أمام خطوط البيشمركة في تلك المناطق).وأكد أن (قوات البيشمركة لن تبادر أبداً بالهجوم، لكن فيما إذا بادرت القوات الاتحادية بذلك فإنها سترد عليها).