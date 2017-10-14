رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية محمد القبلاوي ضيف (الزمان): الفيزة سبب رئيس في عدم حضور الفنان العراقي المهرجان

كان يعرف طريقه صعبا وفيه الكثير من المطبات لكن بالإصرار والعزيمة والتحدي أجتاز كل العوارض والموانع وأستطاع أن يؤسس موطئ قدم للسينما العربية في السويد وبالتحديد في مدينة مالمو عندما أفتتح مهرجانه الأول عام 2011 صحيح بدايته كانت متواضعة لكنها كانت النواة الأولى للسير في الطريق نحو الشهرة والنجاح حتى وصل الى الدورة السابع وأصبح المهرجان علامة بارزة ومضيئة في مدينة مالمو السويديةً . ضيف الزمان المخرج السويدي محمد القبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية فاهلا وسهلا به

{ القُراء العراقيين قد لايعرفوا عنك الكثير حدثنا عن أبرز محطــــاتك الفنية ؟

– مواطن عربي من فلسطين ولدت في دمشق ودرست الإخراج في السويد عام 1994 ، شغلت مدير إدارة الإنتاج لقناة راديو وتلفزيون العرب القناة الأوربية من ألمانيا، مدير عام لشركة أي أم بي السويدية. شاركت في عدة مهرجانات عربية وعالمية ) حصلت على براءة تقدير من نقابة الفنانين في سوريا في عام 2004. أعمل حاليا رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد ومدير عام شركة التوزيع السينمائي (السينما العربية في السويد )

{ ماهي اهم اعمالك التي قدمتها خلال مشوارك الفني قبل أن تكون مدير مهرجان مالمو للسينما العربية؟

– اهم أعمالي مسلسل الياسمين والاسمنت وهو مسلسل يجمع ممثلين من سوريا وألمانيا والسويد ولدي أكثر من 35 فيلماً وثائقياً منها: ( ثلاثة أشرعة نحو الشمس، السويد الوجه الآخر، لماذا أنا هنا … )، كما أخرجت أكثر من مئة وأربعين حلقة من برنامج (المجلة الأوروبية) وقام بإخراج عدة حفلات موسيقية لكبار الفنانين العرب.وايضا عملت في دبي

{ الان انت مدير مهرجان مالمو للسينما العربية من أين انبثقت فكرة هذا المهرجان ؟

– عام 2010 كنت مدعوآ لمهرجان “روتردام ” في هولندا وجاءتني فكرة إقامة مهرجان للفيلم العربي في مدينة مالمو السويديةً كونها قريبة من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وايضا لكون مدينة مالمو كانت العاصمة الثقافية لدول البلطيق . والحمد الله على ما وصلنا اليه اليوم من نجاح وأصبح المهرجان يشار له بالبنان

{ هل دعم بلدية مالمو للمهرجان يلبي الطموح ؟

– في كل الأحوال بلدية مالمو مشكورة على دعمها للمهرجان وتذليل كل العقبات والصعوبات التي تواجه المهرجان لكن أتمنى أن يكون دعمها افضل في المستقبل لان المهرجان أيضا يبرز مدينة مالمو للإعلام ويعرف الجمهور بهذه المدينة التي يعيش فيها مواطنين من 165 جنسية تقريبا

{ هل تتابع الفن العراقي وهل من اعمال عراقية تشارك في المهرجان؟

– بالتاكيد اتابع الفن العراقي الذي له بصمة واضحة على الصعيد العربي وأن كانت السينما والفن العراقي تأثر بشكل واضح بالاحداث السياسية التي تعصف في البلد . ولدينا تعاون مع المركز الثقافي العراقي الذي قدم لنا اكثر من 14 فيلما وثائقيا للشباب وهناك مشكلة تواجهنا في كل مهرجان بالنسبة للفنان العراقي الا وهي صعوبة حصوله على فيزة دخول للسويد رغم محاولتنا لكننا نصطدم بتعليمات دائرة الهجرة السويديةً التي ترفض اعطاء سمة الدخول وهذا الامر خارج ارادتنا وبالتاكيد هذا الشي يحزنني شخصيا لعدم وجود فنانين من العراق في المهرجان .

{ يعني لا يوجد اي فيلم عراقي مشارك في المهرجان؟

– توجد أفلام عراقية مثل فيلم “طريق مريم “للمخرج عطية الدراجي وهناك أفلام عراقية قصيرة مشاركة في المهرجان وسبق أن شارك في المهرجانات السابقة مخرجين عراقيين كبار أمثال المخرج قاسم حول كان في لجنة التحكيم وأيضا المخرج جمال أمين ومحمد الدراجي

{ ماهو الهدف أو الغاية من مهرجان مالمو للفيلم العربي ؟

– هناك عدة اهداف لهذا المهرجان منها نشر السينما العربية في أوربا وتعريف الجيل الثاني والثالث من الشباب العربي المولود في السويد بالسينما العربية ومعرفة ما يجري في بلدان أبائهم وأجدادهم . وايضا خلق تقارب فكري وحضاري مع الجنسيات الاخرى التي تعيش في السويد

{ كم عدد الأفلام المشاركة في المهرجان لهذا العام ؟

– هناك زيادة في عدد مسابقات المهرجان في دورته السابعة، التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، لتصبح 4 مسابقات بعد إضافة مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة التي تضم 10 أفلام، إلى جانب مسابقات الأفلام الروائية الطويلة وتضم 10 أفلام، والأفلام الروائية القصيرة وتضم 25 فيلما، والأفلام الوثائقية الطويلة وتضم 8 أفلام، موضحا أن الأفلام الوثائقية القصيرة كانت تتعرض للظلم بسبب دمجها مع الأفلام الوثائقية الطويلة لذلك تم فصلها في مسابقة منفصلة.

{ لجنة التحكيم ممن تتكون ؟

– هناك لجنتين تحكيم فقط، الأولى للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة وتضم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والناقدة التونسية درة بوشوشة، والممثلة الأردنية صبا مبارك، والثانية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة وتضم الناقد طارق الشناوي، والناقد الكويتي عبدالستار ناجي، والمخرجة اللبنانية ديالا قشمر

{ من الذي يحضر افتتاح المهرجان هل هناك شخصية معينة ؟

– حفل افتتاح المهرجان سيقام بحضور السيد كينيت أندرسون، عمدة مدنية مالمو، وسيعرض خلاله فيلم «على كف عفريت» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وأن الفيلم سبق أن حصل على دعم من سوق مهرجان مالمو، ويعتبر أول تجربة إنتاج مشترك بين تونس والسويد، وسيعرض أيضا ضمن ندوة بعنوان «الرحلة من مهرجان مالمو إلى مهرجان كان» بحضور فريق العمل، خاصة أن بعض المشاركين في العمل مثل مدير التصوير والإضاءة وبعض الفنيين سويديين.

{ في كل دورة للمهرجان تشارك السينما المصرية بقوة فهل هناك أفلام مصرية في هذه الدورة؟

– السينما المصرية ستكون حاضرة بقوة في الدورة السابعة للمهرجان، حيث سيعرض في الختام فيلم (إشتباك) للمخرج محمد دياب، فيما سيعرض بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلمي (علي معزة وإبراهيم) للمخرج شريف البنداري، و(أخضر يابس) للمخرج محمد حماد، وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة (جان دارك مصرية) إخراج إيمان كامل، وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة (صورة سيلفي) إخراج مهيب وجدي، و(نفس) إخراج سالي أبوباشا، وفي قسم ليالي عربية سنعرض ثلاثة أفلام هي «حرام الجسد» لخالد الحجر، و(لأصليين) لمروان حامد، و(الماء والخضرة والوجه الحسن) ليسري نصرالله، فضلا عن أن لدينا (ماستر كلاس) نستضيف خلاله المخرج يسري نصرالله وسنعرض فيلمه «بعد الموقعة»بالتعاون مع جامعة مالمو..

وأكد قبلاوي أن المهرجان ينظم هذا العام حوارا بين السينمائيين العرب والسينمائيين في أوروبا، من خلال منتدى النقاد السينمائيين الذي إنطلق سنة 2015 وتوقف العام الماضي ويعود الدورة المقبلة، موضحا أن المنتدى يشرف عليه أحمد شوقي من مصر ومهند صلاحات من السويد، ويضم 5 نقاد رشحتهم جمعية نقاد السينما المصريين ويقابلهم 5 نقاد من دول الشمال الأوروبي، وسيقدم كل ناقد من المشاركين بحثا حول حرية النقد السينمائي، وسيتاح للجمهور حضور المناقشات بين النقاد للاستماع فقط.

{ هل هناك جوائز مالية للأفلام الفائزة ؟

– لدينا جائزة لمشروع الفيلم الروائي الطويل وقيمتها 20 ألف دولار وجائزة لمشروع الفيلم الوثائقي الطويل وقيمتها 7500 دولار، وجائزة لمشروع الفيلم الروائي القصير وقيمتها 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى مسابقة مشاريع ما بعد الإنتاج للأفلام الوثائقية ونقدم فيها 4 جوائز عينية خاصة بالتوزيع وتصحيح الألوان وميكسر الصوت والمونتاج

{ كيف ترى تفاعل الجمهور العربي في السويد مع المهرجان؟

– هناك تفاعل عربي كبير لكنني دائما أتمنى الأكثر، فالمهرجان يحضره نحو 13 ألف مشاهد من العرب والسويديين، وهذا عدد جيد لكننا نطمح في حضور ثلاثين ألفا ما بين عرب وسويديين، فهذا التجانس وحضور العديد من الجنسيات من أهم أهدافنا لكي نقدم لهم الثقافة العربية من خلال السينما، ليكون هناك نقاش بين الجنسيات المختلفة، وأحلم بأن يحضر الناطقين باللغة العربية من دول النرويج والدنمارك والسويد عروض المهرجان، خاصة أن مهرجان مالمو أصبح له ثقل كبير في منطقة شمال أوروبا، وعمدة مالمو قال إنه أصبح من معالم المدينة، كما تم وضعه ضمن صفحة السياحة الخاصة بالمدينة.

{ حلم محمد القبلاوي الذي لم يتحقق في المهرجان ؟

– أحلم أن يكون لدينا ميزانية سنوية لكي نرتاح من السعي وراء الدوائر الثقافية لأنه أمر مرهق، وأتمنى أن نصل إلى ذلك، لكنني في نفس الوقت سعيد لأن المهرجان أصبح مؤسسة ولم يعد متعلقا بشخص.

{ كلمة اخـــــــــيرة في نهاية هذا اللقاء

– أشكرك على اللقاء متمنيا لك ولجريدة (الزمان) كل التوفيق