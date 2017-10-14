فتح طريق ستراتيجي بين الأنبار وبغداد

بغداد – محمد الصالحي

شرعت قيادة عمليات بغداد بإعادة افتتاح طريق ابو غريب القديم الممتد الى قضاء الفلوجة ورفع جميع الكتل الكونكريتية منه، فيما اشارت الى قرب فتح جميع شوارع منطقة الحارثية في العاصمة. وقال قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي في تصريح امسس (تم اعادة افتتاح طريق ابو غريب القديم الممتد من تقاطع العامرية وصولا الى قضاء الفلوجة بعد رفع جميع الكتل الكونكريتية التي كانت بجانبيه). وأضاف أنه (سيتم قريبا فتح شوارع منطقة الحارثية بالكامل، اضافة الى بعض الشوارع في مناطق متفرقة من بغداد). قالت عمليات بغداد في بيان امس ان (القوات الامنية في قيادة عمليات ألقت القبض على ارهابيين اثنين احدهما مسؤول مضافة للانتحاريين، والاخر آمر كتيبة في ولاية ديالى لعصابات داعش الارهابية يكنى بابي ايمن).وأضاف، أن (القاء القبض تم وفق معلومات استخبارية تفيد بهروبهم من منطقة الخان في محافظة ديالى ووجودهم في منطقة الدورة كرارة خلف المصفى). مشيرا الى أنه (ضبط بحوزتهم على مستمسكات مزورة). وقال مصدر امس إن (مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية اطلقوا نيران اسلحتهم على مدني اثناء خروجه من منزله في سبع البور شمالي العاصمة بغداد مما أسفر عن استشهاده في الحال).