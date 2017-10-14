دول تدفع بإتجاه التصعيد والمواجهة لاتخدم الطرفين

محللون لـ (الزمان): لا نستبعد تراجع البارزاني عن مشروع الإنفصال جراء الضغوط

بغداد ــ داليـا أحمـد

لم يستبعد محللون سياسيون تراجع رئيس اقليم كردستان مســـعود البارزاني عن مشروعه في الانفصال عن العراق واعلان دولة كردستان نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية، مشيرين الى ان البارزاني اذا ما اضطر الى التراجع فإنه سيحاول الحفاظ على ماء وجهه.

وشددوا على ضرورة الركون الى الحوار وتفادي المواجهة المسلحة من اجل حل المشكلات العالقة بالحوار والتفاوض لتجنيب البلد ازمات جديدة.وقال المحلل السياسي عبد الامير المجر لـ (الزمان) أمس (في اعتقادي، ان مسعود البارزاني لم يشرع باجراء الاستفتاء في الاقليم، من دون مشورة جهات داعمة ومشجعة، ولها مصلحة في اقامة الدولة الكردية، لاسيما امريكا واسرائيل، وبعض القوى الضاغطة على القرار السياسي الاوربي، لاسيما في الدول المؤثرة هناك)، مضيفاً (وفي العموم، يمكن القول، ان تلك القوى ارادت معرفة مقدار ردة الفعل على هذا المشروع، وتحديدا من الدول الاقليمية المعنية، ايران وتركيا، ومن ثم البناء عليه، ومن هنا، ارى ان تراجع البارزاني عن الاستفتاء، لن يكون قرارا بارزانيا خالصا، سواء أحصل ام لم يحصل).

ماء الوجه

ورأى المجر ان (الامر متروك لنتيجة الصراع الذي يبدو ان الخفي منه اكثر بكثير مما يعلن في وسائل الاعلام)، مستدركا(قد يتراجع البارزاني لكن بطريقة تحفظ له ماء الوجه امام شعبه، اذا ما ترك وحده وتخلت عنه القوى الداعمة، بناء على قراءة المشهد في المنطقة)، محذراً من ان (تلك القوى قد تدفع باتجاه تأزيم الوضع، ودفع المنطقة الى نزاع مسلح بهدف توريط دولها في حرب استنزاف . وهو امر مرجح اذا استمرت الازمة من دون حل شامل وحقيقي تشترك فيه الدول المؤثرة في القرار الدولي). بدوره، اجرى المحلل السياسي ماجد زيدان مقاربة بين سعي كاتالونيا للانفصال عن اسبانيا وما يحدث من امر مناظر له في العراق وقال لـ (الزمان) أمس ان (الاتحاد الاوربي قال انه لن يتوسط في انفصال كتالونيا عن مدريد اي انه قد يرفض الانفصال بشكل كبير كما ان اغلب الدول تميل الى الاتحاد من اجل توسيع نفوذها وتعزيز قوتها) ورأى ان (الشروط التي وضعتها بغداد تجاه الاقليم سابقة لوقتها اذ يجب على حكومة بغداد ان تتصرف مع نتائج الاستفتاء وكأنها لم تكن من اجل اخضاع الاقليم الى التراجع) ولفت الى ان (الاقليم يمضي في تنفيذ سياسته في العراق برغم ان هناك معارضة من مكونات الاقليم بشأن الاستفتاء وقد دفعتهم معارضتهم الى الحضور والمشاركة في جلسات البرلمان العراقي بينما اشترط البعض الآخر مشاركته عند اجراء الحوار) ولفت زيدان الى ان (كلا الطرفين – بغداد واربيل – يعض على اصابعه وينتظر تراجع الطرف الآخر نظرا لان الانفصال يعد خسارة للاقليم وبغداد فالانفصال يجب ان يكون قائماً على دراسات ومراجعات للتاريخ قبل الاقدام على اي خطوة تضر بمصلحة البلاد).ودعا الى (ايجاد مخرج للحوار والبحث عما يؤمن لكلا الطرفين صفحة جديدة بتقديم تنازلات من كلا الطرفين ونحن بحاجة الى وقت لتنفيذ الاجراءات والحوارات المشروطة وبحاجة الى مبادرات لمعالجة الاخطاء)، مشيراً الى ان(تصريحات الطرفين المتشنجة من الممكن ان توصل الى حرب) ولفت الى ان (الطرفين مقبلان على خطوتين، اولاهما الجلوس وتحديد نقاط ومصالح الطرفين بالحوار السليم، او الاتجاه الى حرب تهدر الاقتصاد المحلي وتكون خسارة كبيرة للبلاد لذلك يجب ايجاد طريقة لتسوية الخلافات والرجوع عن قرار الانفصال).

تأجيل الموضوع

من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني جمال احمد محمد لـ (الزمان) أمس ان (برلمان كتالونيا لم يلغ الاستفتاء بل قام بتأجيل الموضوع لاسابيع من اجل فتح مجالات للحوار مع اسبانيا)، لافتاً الى ان(اقليم كردستان اتخذ خطوة مماثلة في وقت سابق وقد قمنا قبل المضي في الاستفتاء بارسال وفد لاجراء حوار مع بغداد لكن للاسف تزمت الاخيرة من خلال غلق ابواب الحوار دفع الى تشديد الخلافات بين الطرفين) واضاف ان (الاقليم لم يقل ان الاستفتاء هو تنفيذ عملي للاستقلال بل قال ان الاستفتاء هو مجرد استطلاع لآراء مواطني الاقليم ومعرفة رغبتهم في الانفصال عن العراق من عدمها). واضاف (طرحنا الجلوس الى طاولة حوار من دون شروط ووضع جميع القضايا على طاولة الحوار ضمن سقوف زمنية معينة لحل المشاكل ومنها فك الارتباط) منوهاً الى ان (القرارات التي صدرت عن بغداد تعد غير سليمة واجحافا بحق الاقليم). وتابع ان (ادعاءات حكومة بغداد بأن الاقليم لم يدفع مستحقات بغداد كاذبة، اذ لم تقلع طائرة من مطارات كردستان الا بموافقة بغداد بينما يمتاز مطار النجف بالحرية وعدم سيطرة الحكومة عليه والاخيرة لم تحصل على اي ايرادات منه وهي لا علم لها بسياقات عمله نهائيا)، على حد قوله.في المقابل، قال رئيس كتلة الحكمة النيابية حبيب الطرفي لـ (الزمان) أمس ان (اقليم كتالونيا اعلن عن تأجيل قرارالانفصال وهو انفصال غير قانوني ومخالف للدستور الاسباني) ولفت الى ان (اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان جاء نتيجة خلافات سياسية وعائلية دفعت بالبارزاني الى هذه الخطوة) واشار الى ان (الاقليم يتحجج في اجراء الحوار في وقت انه قد اكد اثناء زيارته الاخيرة قبل اجراء الاستفتاء بأن الموضوع محسوم لذلك فإن الاجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية قانونية ودستورية).

فرض قوة

مشدداً على (وجوب فرض قوة الحكومة الاتحادية من خلال تطبيق القانون من اجل اشعار الاقليم بأنه جزء من العراق وليس شريكا له). ورأى الطرفي ان (مجاملات السياسيين على مدار السنوات الماضية وفسح مجال كبير امام الاقليم هما من اوصل البلاد الى هذه المرحلة)، بحسب قوله. وكان رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون قد اعلن تعليق إعلان استقلال الاقليم عن اسبانيا، محتفظاً بحق الإقليم في إعلان الانفصال .ه عن إسبانيا وألقى خطابا اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان في الإقليم، وسط ضغوط دولية كبيرة. مستقلة. وقال بوتشيمون خلال كلمة القاها أمام البرلمان الإسباني مساء الثلاثاء الماضي أن كتالونيا فازت بالحق في تأسيس دولة واشار الى ان الحكومة الإسبانية حاولت إثارة الذعر بين الكتالونيين وردت علينا بعنف لا يتناسب مع ديمقراطية الاتحاد الأوربي. وكان من المتوقع أن يعلن بوتشيمون من جانب واحد عن انفصال الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي عن إسبانيا عقب نتائج الاستفتاء فيما رفضت الحكومة الإسبانية إجراء الاستفتاء الأمر الذي تسبب في وقوع اشتباكات بين الشرطة والمشاركين في الاستفتاء بالإقليم. واعلن الاتحاد الأوربي رفضه انفصال الإقليم عن إسبانيا، مؤكدا أنه في حالة الانفصال لن يصبح عضوا فيه.