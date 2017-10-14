كلام أبيض

حملة لتبادل القُبل – جليل وادي

عجبت لامة يستحي الحاكمون بأمر الله فيها من قُبلة يتبادلها شابان عاشقان، بينما لا يستحون من سرقة أرواح الشباب وثروات الشعوب ومستقبل البلدان، ولم يتوقفوا بحزم أمام مشاريع تمزيق المجتمعات وتفتيت الأوطان، فيرون في قبلة حب مجافاة للأخلاق وتهديدا لمصير الامة، فهي بنظرهم جرم يستحق مرتكبوها أشد العقاب، ولولا التحسب من الأوصاف التي تطولهم لكانت العقوبة بالرجم وسط الساحات، فالذين تربعوا على صدورنا التي أضناها الظلم والفقر والحرمان ظاهرهم حضاري وباطنهم ظلامي، ولذلك ما عاد التظاهر لوحده كاف للتعبير عن تذمر الأبناء بطريقة عمل الآباء الذين توشحوا بالمقدس، ليس لارشاد الرعية، بل لقمعها، وخنق أصواتها، فقد بُحت الاصوات، واصفرت اللافتات، من دون ان يسمعهم أحد، او يحرك ذلك ضميرا لدى الأوصياء، فلا لدموع اليتامى يرقون، ولا لحسرات الفتيات اللواتي ترملن يشعرون، ولهذا قرر التونسيون اطلاق حملة لتبادل القُبل احتجاجا على قرار القاضي بالسجن ثلاثة أشهر للشابين العاشقين اللذين تبادلا القُبلة.

لكن حكامنا يغضّون الطرف، ويتظاهرون بعدم المعرفة، ويقللون من أهمية حالات أخطر بكثير من قبلة بريئة مغموسة بالحب، ربما يصفوني بأبشع الأوصاف أولها الفسق ونشر الرذيلة، لذلك لن أدعوهم للمقارنة بين قبلة في شارع وطفل بعمر يوم واحد ملقى في الشارع نفسه، او ما يسمون باللقطاء، وقد كثرت هذه الحالات في بلادنا، وان كنتم ترتابون في قولي، اسألوا المسؤولين في مستشفياتنا، هذا ما نعثر عليه مصادفة، وهو لام رقيقة القلب صعب عليها قتل وليدها، فرمته على قارعة الطريق، ولا ادري كم من أمثال هؤلاء الأطفال قتلوا وجرى اخفاؤهم، وكم المُجهض بهم، نعم هي مغامرة بالشرف في لحظة خطأ، لكن هذا هو الواقع، عليكم ان تسألوا أنفسكم عن الاسباب قبل اصدار الأحكام الاخلاقية الجاهزة .

الموضوع يا سادتي يطول، ولا اريد اشغالكم به، أعلم ان مزاجكم قد عكرته سياسة اولئك الذين وقفوا حجرة عثرة في سبيل صفقاتكم المالية، والا لحدثتكم عن الطلاق الذي صار ظاهرة، تخيلوا ان في واحدة من محافظاتنا بلغ عدد حالات الطلاق في شهر واحد (270) حالة، لماذا؟ هذا الذي عليكم ان تجيبوني عنه، وماذا فعلتم بشأنه، ومع ذلك ما زلتم تركنون للدعوات والمناشدات، وظننتم ان الامور تستقيم بالمناشدات وليس بالاجراءات، ولو كان الامر كما ترون لاستمتعت بمشاعر الأمن والأمان في مساحة لا تعدو سوى ثلاثة كيلو مترات تصدع رأسي فيها يوميا دعوات ومناشدات رجال الدين عن الاخلاق والفضيلة، وكنت أتمنى ان يهمسوا بهذه القيم النبيلة همسا، وليس صراخا تكاد تنفجر منه مكبرات الصوت، لقد ملأتم أرجاء المكان والزمان صراخا منذ قرون، لكني لما أزل غير آمن، وفي الطرقات أرى ما يتعذر قوله .

حدث أن انفردت بأحدهم وأعني رجل دين كُلف بالقاء محاضرة توجيهية عن (التحرش) الذي لم يعد خافيا في أيامنا هذه، بل صار يسمعه الجميع وأمام الأبصار حتى عندما تكون الفتاة برفقة أبيها او زوجها او اخيها، ويحتار الأولياءُ كيف يتصرفون مع نظرات أقسى من التحرش اللفظي، أخبرت الرجل الذي بدا هادئا وقورا، بأني لم أر طوال وجودي في البلاد الاجنبية التي توصم بالفاحشة والانحلال تحرشا كما الذي في بلادنا، بل رأيت شبابا مؤدبا يسلك طريقه هادئا من دون أن يثيره مرأى الفتيات بأشكالهن المعروفة، بينما أصبح من العسير اصطحاب عوائلنا في جولة ترفيهية من دون منغصات شبابية، أطرق الرجل رأسه ولم يرد، بينما كانت شفتاه تتحركان بصمت، شعرت انه يدعو لي بالهداية وسواء السبيل، ازاء كل ذلك، استمحت العذر للتونسيين في حملتهم، بدل ان يظل تبادل القُبل حكرا على السياسيين عندما يحوطون أزماتهم المفتعلة او يتقاسمون غنائمهم بالتراضي.

ديالى