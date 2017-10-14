حديث الشارع الكروي: نقاط مباريات الأرض تحقّق هدف البقاء لنفط ميسان

خلافات حادة في أروقة جمهورية القدم بشأن آلية وعدد الفرق الممتازة

الناصرية – باسم الركابي

كان مهما ان يعرض امر عدد فرق وتحديد الية مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم المقبل المتوقع ان ينطلق في السابع عشر من الشهر المقبل على الهيئة العامة التي تمثل الفرق المشاركة وهي من تقدر مصالح فرقها في اختيار الالية وطريقة الدوري للموسم المقبل التي لازالت متأرجحة وسط خلافات حادة بين أعضاء الاتحاد الذي يريد مشاركة فريقا اربيل والكرخ كما صعد اربعة فرق من الدرجة الاولى (الديوانية والصناعات والصناعة وغاز الشمال ) في توصيات اصدمت برفض لجنة المسابقات ببقاء اربيل والكرخ في المسابقة لانسحاب الاول وتواجد الثالني في الموقع الاخير كما لم يعلن بشكل رسمي عن الية الدوري المقبل للان مع ارتفاع سقف استعدادات الفرق والدخول في معسكرات خارج العراق لتحقيق حالة الاستقرار والدخول بقوة في مباريات الدوري لان الامر يتعلق في تحقيق مشاركة مهمة تعود بالنفع عليها بعد الفشل الذي لازم المسابقة الأخيرة باعتراف لجنة المسابقات والفرق التي واجهت الكثير من المصاعب .التي رافقت تنظيم المباريات التي كادت ان تلزم البعض منها الى ترك المسابقة بسبب الخروج عن التوقيتات المطلوبة فيما يتعلق بوقت الانتهاء من المباريات فضلا عن زيادة المصاريف بسبب طول فترة الدوري الذي واجه موجة من الانتقادات ليس من الفرق حسب بل من وسائل الاعلام والمشجعين عندما كانت تقام المباريات ومنها مصيرية لبعض الفرق المنافسة على لقب الدوري في اجواء مرتفعة الحرارة اثرت على اداء اللاعبين ما اثر على سير المباريات واداء اللاعبين ونتائج الفرق وامور اخرى اخذت الدوري الى الوضع الصعب وتعالت الانتقادات على الاتحاد ولجنة المسابقات ولان الفرق المشاركة شعرت بالممل بسبب طول فترة الدوري بعد كان الكل يامل في تقام وتجري وتنتهي المسابقة في توقيتات واضحة كما هو الحال في بقية الدوريات المحلية ومنها الإقليمية الاقرب لنا.

تقارب المستويات

ومع كل الذي رافق مباريات الدوري لكنها اشتعلت في اغلب الوقت بسبب تقارب الفرق في مواقع سلم الترتيب الفرقي وتصاعد الصراع بين اكثر من فريق على لقب الدوري وهو ما زاد من نكهة المباريات وجذبها للجمهور وهذا طبعا يعود لإلية الدوري التي لازالت اغلب الفرق خصوصا الجماهيرية ومن تمتلك قدرات المشاركة التي ابدت تمسكها بان تستمر اقامة الدوري بنفس الالية قبل ان تذهب لجنة المسابقات الى تقسيم الفرق الى مجموعتين كدوري للموسم القادم وان تخضع المسابقة الجديدة الى رغبة الفرق نفسها في تحديد صورة الدوري المقبل الذي تنجد اعتراضا واسعا من عدة فرقا على توجه المسابقات بالعودة الى الإلية السابقة (المجموعتين) لانها تدرك أهمية إقامة البطولة بالية الدوري العام وانعكاس الفوائد على اللاعبين والفرق والكرة العراقية التي لايمكن ان تتقدم الا من خلال الارتكاز على دوري ينعكس بفوائده الفنية على اللاعبين والفرق التي تجد فرصة اكبر من حيث المنافسة وفرص اللعب التي تغير من الامور مع ان اقامة الدوري باي الية يعني صرف نفس المبالغ وتجري بنفس الوقت.

العلاقة الكبيرة

نجد ان العلاقة الاكثر أهمية بين الفرق واللاعبين والدوري والجمهور والحكام عندما تقام البطولة باسلوب الدوري العام لاسباب تطرح نفسها حيث عدد اللاعبين التي يلعبها اللاعب ومايخدمه فنيا لان هنالك فارق واسع بين ان تلعب 22 مباراة او 38 كما ان كثر المواجهات تتيح الفرصة لاكبر عدد من اللاعبين وتحين الفرصة لظهور الاسماء الواعدة كما يخدم جمهور الفرق والمتابعين في مشاهدة مباريات اكثر اهمية من خلال كثرة المواجهات المباشرة بين الفرق القوية وانعكاس هذا الامر على مواقف الفرق في سلم الترتيب في وقت يبقى انصار الفرق الصغيرة والمغمورة خصوصا من تمثل بعض المحافظات تترقب مشاهدة تلك الفرق التي تحضى باهتمام فرق المحافظات بشكل عام التي تستفيد من مباريات الارض وتحقيق بعض النتائج ما يتيح امامها فرص الحصول على النقاط ومن ثم تحقيق فرصة البقاء بالدوري الهدف الاهم من المشاركة في وقت نرى تضاعف المشاكل عند بعض الفرق في مشاركة دوري المجموعتين حتى يصل الامر فيها الى فقدان فرصة البقاء كما حصل مع اكثر من فريق عندما تغادر البطولة مع اول مشاركة لها لتضاؤل فرص المنافسة.الحديث عن الية الدوري وماشابه ذلك فقط عندنا في زمن انتهى من بعيد وسيكون مسخرة في الحديث عنه عكس ما يقام في الدوريات المحلية بعلم الفرق عن بدا ونهاية الموسم وهو ما كنا نامله من البطولة الأخيرة ان تمثل الاتجاه المطلوب وان تسير الامور بالاتجاه الصحيح من خلال دعم الامور بجدية قبل ان يدفع الاتحاد بالامور الى الوضع الاخر وفشلت معه كل الأشياء الاخرى التي كان يعول عليها من خلال الموسم الاخير ويعود سريعا الى التخلي عن الدوري المطلوب والطريقة المعمول بها في كل الملاعب المحلية الا عندنا عندما يخضع الى أسئلة واستفسارات وتفسيرات ومعلومات واوهام ومشاكل تظهر مع بداية كل موسم الذي كان يفترض ان تنطلق مبارياته قبل هذه الاوقات.

كما اقترحنا من خلال اقامة مباريات ألكاس في مباريات تدخل ضمن فترة اعداد الفرق لكن لليوم لم يتفق على الالية وعدد الفرق الى اخر ما يتعلق بالبطولة التي تفتقد مرة للضوابط حيث الهبوط والصعود احد مصادر المنافسة وان تطبق التعليمات بقوة وان يجري التعامل ضمن استحقاقات الفرق من يبقى يبقى ومن يهبط ليغادر من دون المساس بالضوابط التي يجب ان تسري على جميع الفرق حتى تجري الأمور كما يجب من اجل الحفاظ على قيم الدوري التي لازالت تخضع للتاثيرات وما شابه ذلك ونحن نقدر ظروف عمل الاتحاد لكن هناك ثوابت لايمكن التعدي عليها من اي طرف كان مع المشاكل التي مرت بها البطولة والاتحاد على حد السواء .

ضغوط على الاتحاد

صحيح ان الاتحاد يواجه ضغوط من بعض الاطراف منها تاجيل بعض المباريات لكن لايمكن تجاوز التعليمات لان الدوري ملك الكل وان تبقى علاقة الكل متوازنة وحقوق الكل محفوظة من قبل الاتحاد تحت اي مسوغ كان.

كان الاجدر بالاتحاد ولجنة المسابقات ان يقررا من وقت عدد الفرق التي تشارك في الدوري المقبل والية اللعب من وقت والذهاب الى عقد لقاء موسع مع الاطراف المعنية للوقوف على اسباب تذبذب تنظيم الدوري والمشاكل وطول الوقت وتطبيق التعليمات الى اخر الامور ولابد من تطوير الدوري وان يجري العمل بشكل منظم من خلال تحديد ملاح الدوري بشكل واضح والتخلص من العمل الروتيني التقليدي واعتماد الضوابط كمدخل للتنظيم والانتهاء من الوضع القائم الذي اربك عمل الفرق التي من غير المعقول لاتعرف لليوم الية الدوري وهي التي صرفت الأموال من عقود ومعسكرات وسباق محموم من اجل انتداب الافضل من اللاعبين وتامل لان تدخل الى بطولة مستقرة ويجب ان تستقر وغير ذلك اي شيء غير مقبول واهمية الوصول الى دوري ثابت ومعلوم ولايمكن التعامل بغير ذلك تحت اي مسوغ كان ولايجوز التجاوز على التعليمات تحت اي تأثيرات ومجاملات وان يكون الاتحاد اكثر صرامة في هذا الجانب والدعوة الى بطولة مستقرة والخروج من التفاصيل الأخرى التي جرتها الى الوضع الحالي.

ويقول مدرب الناصرية السابق كاظم صبيح انه لامر محير عندما نشهد في بداية كل موسم نقاش ومراجعة لتحديد الية الدوري الذي بقي متأرجح من موسم الاخر في وقت تظهر الحاجة الى دوري مستقر. ويجب ان تجد المسابقات حلا لهذا الموضع وان تدار الامور بدقة لان الكل في حيرة من امرهم وان يسهم الكل في التوجه الجاد نحو اقامة دوري اكثر اهمية ومغادرة العمل المرتبك الذي اخذ الكثير من قيم الدوري الذي مهم ان يسير في الاتجاه المطلوب والاول ان نفرق بين فوائد الية الدوري العام والمجموعتين والاهم الوصول الى حل واتخاذ القرار المطلوب من دون ان تبقى البطولة متأرجحة تظهر بشكل مختف في كل موسم رغم حجم الانتقادات التي طالتها لكن كل شيء باق على حاله ولابد من الوصول الى حلول ونجد من ان الدوري العام هو من يخدم الفرق واللاعبين وبقية الإطراف ونحن نحتاج الى من يقوم بالعمل المطلوب امام حاجة اللعبة والفرق وأهمية تدارك الأمور.

ما يؤسف له ان تبقى البطولة معلقة بهذه الطريقة التي لم تفسر بسبب طبيعة العمل المرتبك الذي يسود جمهورية كرة القدم ما يظهر الحاجة الى تغيرات في سير عملها الذي يسير عكس الرغبة رغم مرور الوقت على العاملين في لجنة المسابقات التي يفترض تكون تجاوزت كل تفاصيل العمل التقليدي في اهم مفردات عمل الاتحاد كما يجب ان ترتق الى تطلعات الفرق التي مؤكد تبحث عن دوري مستقر وهي من تقرر إليته او الاعتماد على لجنة مسابقات مستقلة بعيدا عن هيمنة الاتحاد .

فريق نفط ميسان

انهى فريق نفط ميسان مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم للموسم الأخير في الموقع الحادي عشر بعد مشاركة واجهت الكثير من الصعوبات لكنها حققت اهدافها حيث البقاء في المسابقة والاستمرار فيها وسط اهتمام جمهور المدينة الذي قدم الدعم المعنوي للاعبين والفريق في المرور من مباريات الارض التي منحت الفريق الكثير من النقاط وهو ما دعم المهمة التي اعتمد فيها المدرب عدي اسماعيل على وجوه وقدرات واعدة تمكنت من تقديم العطاء للفريق التي واجهت المباريات بطموحات المنافسة وتقديم الاداء الكروي العلي في اغلب المباريات خصوصا الاياب التي نجح في اغلبها كما اوقف وخطف عدد من النقاط من الفرق الجماهيرية حيث التعادل مع الشرطة والقوة الجوية والفوز في اغلب مباريات الاياب التي ساهمت في تجاوز مخاطر المشاركة والتقدم وحقق المزيد من النتائج لان الرهان لفريق مثل نفط ميسان يبقى على الاستفادة من مباريات الميدان التي تمكن فيها المدرب واللاعبين معالجة الامور وخلق حالة من التوازن.

توازن النتائج

وكان مهم جدا ان تتوازن النتائج حيث مباريات الذهاب التي شكلت صعوبات حقيقية امام مهمة الفريق الذي نجح في تقديم بعض المباريات ونجح في الفوز فيها خصوصا خلال المرحلة الاولى التي ظهر فيها بشكل مناسب وجمع النقاط وظهر في بعض الاوقات متوزان وقدم ما عليه مع انه يلعب في عناصر شبابية لكنها وجدت الفرصة المواتية في ان تقدم نفسها كما يجب مع الفريق والتقدم بيه في بعض اوقات الدوري وخلق فرصة ألتواجد في المواقع المناسبة حيث التاسع الذي وقف فيه لفترة من وقت البطولة قيل ان يتراجع الى الثاني عشر لكنه قضى اكثر الوقت في الموقع العاشر منافسا نفط الجنوب والحدود لكنه ينهي المسابقة في الموقع الحادي عشر.

ولو استفاد من مباريات المرحلة الثانية كما يجب والمشكلة ان اغلب الفرق تفرط بالعديد من المباريات في اصعب اوقات الدوري والتفريط عن نقاطها وهذا متوقع لان اغلب الفرق لايمكن ان تستمر في وضع طبيعي ومناسب منذ البداية للاخير حتى نجدها مختلفة في اخر الجولات قبل ان تلقي اجواء الدوري السلبية بظلالها على مجمل الأمور ممثلة في طول فترة اللعب التي تعرض اللاعبين للإصابة حتى نجد مثلا فريق ميسان خسر مباريات كان ان يديرها لنفسه ويعزز موقفه ويخرج بموقع أفضل من الذي انتهت عندها المشاركة التي مثلت التحدي للفريق منها اللعب خارج المدينة وعدم الاستفادة من التذاكر الدخولية لضعف حضور الجمهور الذي يعتمد عليه من أبناء مركز المدينة كذلك الضائقة المالية التي واجهت الإدارة في انتداب لاعبين مؤثرين وأسماء معروفة ممكن ان يكون لهم دور مؤثر في تغير النتائج لكن ما قامت به مجموعة اللاعبين وتشكيلة الفريق امر مهم والاهم ان يبقى الفريق في الدوري الهدف المطلوب وكما يريده أنصار ميسان الذين حرصوا على متابعة المباريات في الارض والذهاب لكن سيكون الامر مختلف في الموسم المقبل بعد إعادة تاهيل وإعادة افتتاح ملعب ميسان الدولي الذي سيكون له وضع مختلف على المشاركة المقبلة امام حرص الإدارة التي دفعت بالأمور نحو الإعداد بقيادة نفس المدرب عدي إسماعيل ومجموعة لاعبين انتدبوا من قبل المدرب الذي منح الثقة بعدما قاد الفريق للبقاء في اخر مشاركة وبات وجها مقبولا من الادارة وجمهور الفريق والكل يستعد الى موسم اخر عندما انطلق الفريق في وحداته التجريبية من خلال ملعب ميسان والعودة له والذي سيكون له دور مؤثر على واقع المشاركة التي يرونها اخف من الموسم الماضي بعد توجه الاتحاد في اقامة البطولة بالية المجموعتين الامر الذي يتطلب من اللاعبين اللعب بتركيز وقوة والتعامل بشكل مهم مع مباريات الميدان التي ستكون محدودة بسبب قلة عدد المواجهات التي ستمثل وضع اخر سيكون مختلف تماما عن الدوري الاخير ويامل الفريق ان يستفيد من الملعب من خلال الحضور الجماهيري ولان الحاجة تتطلب تسخير كل الجهود للاستفادة من مباريات العمارة والسيطرة عليها بسبب صعوبة لقاءات الذهاب التي تشكل التحدي بعينه والاهم ان يتسلح الفريق بمجموعة لاعبين قادرة على العطاء وتحقيق هدف المشاركة بالبقاء في الدوري الامر المهم من المشاركة التي لم تكن سهله بسبب الضائقة المالية التي يمر فيها الفريق الذي سيعمل تحت ادارته التي تم أعادة انتخابها ما سيسهل من عملية ادارة الامور بالشكل المطلوب.

الجانب الفني

ونعود للجانب الفني لمشاركة نفط ميسان الذي يكون لعب 36 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 15 وخسر 13 وسجل 28 هدفا ويظهر عدد مقبول قياسا الى واقع وقدرات اللاعبين والحس التهديفي لديهم وكان ان يرتفع رصيد الأهداف لو تعامل اللاعبين مع اخر مباريات الدوري التي فرط بعدد منها امام فرق تقف تحته حتى انه خسر بعضها في ملعبه ومن ابرز نتائجه التعادل مع الشرطة والميناء ونفط الوسط والجوية والفوز على النجف.كما يظهر الدفاع متوازن بعدما تلقت شباكه الفريق 36 هدفا وذلك بسبب تراجع نتائج مباريات الذهاب وتراجع مستوى الفريق في المرحلة الثانية بشكل واضح وكان يستحق ان يقف في مكان أفضل من الذي انتهى عنده بعدما قدم نفسه في اجواء اللعب المطلوب وقدم مواجهات مناسبة خصوصا في المرحلة الاولى وتوازن على مستوى الاداء والنتائج وامتلك زمام الامور من خلال عطاء اللاعبين ولعب بتركيز وغير الكثير من النتائج لوجود لاعبين يتمتعون بقوة الاداء لكنه وقع في اخطاء في مباريات الجولات الأخيرة عندما تراجعت قدرات الفريق وفرط بالعديد من النقاط وهذا متوقع امام طول فترة الدوري وضغط المباريات والأجواء المناخية التي عانى منها الجميع واثرت بشكل واضح على مجمل الأمور وجعلت منها ان تسير عكس الرغبة لكن الحاجة من المشاركة في اخر المشوار حيث البقاء .

كان المطلوب من اللاعبين الذين تأثروا بتلك الظروف التي انعكست على مشاركة بطولة ألكاس التي كانت بمثابة الفرصة في تحقيق المنجز امام الفريق الذي قدم موسما مقبولا نال رغبة الأنصار الذين ياملون ان تاتي المشاركة القادمة بالاتجاه الصحيح سعيا للبقاء في الدوري الفرصة التي يرون فيها ان تتضافر جهود ادارتي المحافظة ومجلسها لدعم المهمة التي لاتظهر سهلة ولان النادي يواجه ضائقة مالية ربما تظهر اكثر تاثيرا في قادم الايام.

الاخبار القادمة من العمارة تشير الى بقاء الاغلبية منهم قبل ان تعززصفوف الفريق بانتدابات اخرى وتسعى ادارة يحيى رغير الى تامين اجواء الاعداد واللعب للموسم القادم الذي تريد ان يظهر متوازنا في مبارياته القليلة اذا ما طبق نظام المجموعتين الذي سيكون على عكس ارادة ورغبة الفرق والمتابعين الذين يرونه نظام تقليدي ومجرد بطولة كما شاهدها الكل في مرات تخرج عن الرغبة على عكس بطولة الموسم الأخيرة ورغم المشاكل التي واجهت الموسم لكنها ظهرت بشكل فني عالي حيث المنافسة على اللقب التي استمرت قائمة للجولة الأخيرة ما يظهر أهمية البقاء نفس الالية التي عكست اجواء كبيرة من المنافسات حيث المواجهات المباشرة بين الفرق الجماهيرية حصرا لقاء الزوراء والجوية الاول وكيف تواجد الجمهور الذي افترش مجال الركض والحال لبقية المباريات للفرق الجماهيرية.