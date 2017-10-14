الجيش وصيف وأمانة بغداد في المركز الثالث

الشرطة تتوّج بلقب بطولة العراق برفع الأثقال للمتقدمين

بغداد – الزمان

توج نادي الشرطة بلقب بطولة اندية ومؤسسات العراق لرفع الاثقال للمتقدمين التي جرت في المركز التدريبي للاتحاد في قاعة التأميم وشارك فيها اكثر من ثمانية اندية فيما جاء نادي الجيش وصيفا وامانة بغداد بالمركز الثالث.

وقال امين سر الاتحاد العراقي لرفع الاثقال الدكتور مصطفى صالح ان اتحاده عمل على اقامة مفردات منهاجه السنوي باقامة باقامة بطولة اندية ومؤسسات العراق لرفع الاثقال للمتقدمين التي جرت في المركز التدريبي للاتحاد التأميم وشارك فيها ثمانية اندية وبمشاركة كبيرة من اللاعبين الذين قدموا مستويات مثالية وتحقق فيها تحقيق العديد من الرفعات المثالية وهو انجاز كبير يحسب للاتحاد المركزي يضاف الى سلسلة الانجازات التي حققتها رياضة قاهري الحديد التي تحققت خلال الفترة الماضية ومنها الاوسمة التي حققها رباعونا في الدورة الاسيوية داخل الصالات التي جرت في مدينة عشق اباد التركمانستانية.واردف بالحديث ان نادي الشرطة توج باللقب بعد ان حصل على المركز الاول بعد ان جمع 616 كغم فيما كانت الوصافة لفريق الجيش في حين جاء نادي امانة بغداد بالمركز الثالث ففي وزن 56 كغم جاء محمد احمد عبد علي من نادي الجيش بالمركز الاول فيما كان المركز الثاني من نصيب محمد صالح من نادي امانة بغداد فيما جاء رباع نادي الجيش احمد عبد علي بالمركز الثالث وفي وزن 62 كغم توج فيه رباع نادي الجيش سجاد عباس ياسين بالمركز الاول وجاء محمد علي وهاب من نادي الشرطة بالمركز الثاني فيما كان المركز الثالث من نصيب رباع نادي امانة بغداد عبد الله عبد الكريم وفي وزن 69 كغم حصل محمد قدوري من نادي الجيش على المركز الاول فيما كان المركز الثاني من نصيب رباع نادي الشرطة محمد رضا وكان المركز الثالث من نصيب رباع نادي الجيش مصطفى انور.

وتابع القول: حصل رباع نادي الشرطة احمد فاروق على المركز الاول بوزن 77 كغم وجاء سرمد سعد من امانة بغداد بالمركز الثاني وحصل على المركز الثالث رباع نادي الجيش ليث عبد الكريم وفي وزن 85 كغم حصل رباع نادي امانة بغداد رعد امين على المركز الاول فيما جاء.سجاد خضر من نادي الجيش بالمركز الثاني وحصل مصطفى زميم من نادي امانة بغداد على المركز الثالث وفي وزن 94 كغم حصل رباع نادي امانة بغداد صفاء راشد على المركز الاول وجاء سيف جمعة من نادي الجيش بموقع الوصافة وجاء رباع نادي بدرة سرمد محمد ادريس بالمركز الثالث وفي وزن 105 كغم حصل الرباع مهند عبد الحسن من نادي امانة بغداد على المركز الاول فيما جاء علي حمزة ميخان من الشرطة بالمركز الثاني وحصد زميله رياض قاسم المركز الثالث وفي وزن +105 كغم حصل الرباع الذهبي سلوان جاسم عبود من نادي الشرطة على المركز الاول وجاء زميله حسن محمد عبد الكريم في الوصافة وكان المركز الثالث من نصيب الرباع احمد عبد الحسن.