فرنسا تخطّط لخطف المدرّب من الريال بعد مونديال روسيا

أشهر 5 قرارات شجاعة في مئوية زيدان مع النادي الملكي

{ مدن – وكالات: أفادت تقارير صحفية اسبانية أنّ الإتحاد الفرنسي لكرة القدم يريد تعيين زين الدين زيدان مدرباً للمنتخب الأول، بعد نهاية مونديال روسيا في الصيف القادم، خلفاً للمدير الفني الحالي لمنتخب الديكة، ديديه ديشامب، وذلك على الرغم من أنّ زيزو لا يزال متعاقداً مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني إلى غاية 2020 . وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وأشارت الصحيفة إلى أنّ هناك إمكانية تجديد عقد ديشامب حتى عام 2020، لكن الأمر متوقف على النتائج والأداء اللذين سيقدمهما منتخب فرنسا خلال نهائيات مونديال روسيا 2018 القادم. وأوضحت ذات الصحيفة الكاتالونية أنّ اتحاد الكرة الفرنسي يرى أنّ المنتخب الحالي لا يظهر بالمستوى المرجو منه بقيادة ديشامب، وذلك على الرغم من امتلاكه لعديد النجوم البارزين المتألقين ضمن أنديتهم الأوربية المختلفة، على غرار بول بوغبا و أنطوان غريزمان و كيليان مبابي ورافائيل فاران. وبحسب تقرير موندو ديبورتيفو فإنّ مسؤولي الكرة الفرنسية يفكرون في احداث التغيير على رأس الجهاز الفني للمنتخب بالتعاقد مع زيدان، الذي يتمتع بقدرة فائقة على التعامل مع النجوم وتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم. وكان زيدان قد أعرب صراحة في احدى تصريحاته السابقة عن طموحه لتدريب منتخب فرنسا ولكن دون أن يوضح ان كان هذا الطموح في المستقبل القريب أم البعيد.

قرارات شجاعة

خاض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، المباراة رقم 100 له مع الفريق امس السبت، من على مقعد المدير الفني، عندما واجه النادي الملكي، خيتافي الجولة الثامنة من الليجا. كان زيدان، تولَّى تدريب الفريق الملكي في 4 يناير/كانون ثان من عام 2016، وقاده لإحراز العديد من البطولات، أبرزها دوري الأبطال مرتين، والليجا الإسبانية، الموسم الماضي. ورصدت صحيفة أس المقربة من ريال مدريد، أكثر 5 قرارات شجاعة لزيدان منذ توليه المسؤولية.

استبعاد خاميس رودريجيز

لم يهتز الفرنسي زين الدين زيدان من قضية إجلاس الكولومبي خاميس رودريجيز، على مقاعد البدلاء رغم أنَّه كان أحد أقوى وأغلى الصفقات في تاريخ ريال مدريد. لكن زيدان أراد تحقيق التوازن في تشكيلته، ما اضطره لاستبعاد الكولومبي، واستبدله بالبرازيلي كاسيميرو، الذي بات لاعبًا محوريًا في وسط ملعب ريال مدريد.

التمسك بإيسكو والإبقاء على أسينسيو

رفض زيدان بيع الدولي الإسباني إيسكو، الذي تهافتت عليه الأندية الأوربية الكبرى، أبرزها توتنهام. زيدان تمسك بلاعبه، وأكَّد أنَّه ليس للبيع ليتم التجديد للنجم الإسباني حتى 2022 . كما رفض زيدان، الاستغناء عن الشاب ماركو أسينسيو، الذي أثبت صحة رؤية زيدان وتألق الموسم الماضي، والحالي، وساهم بقوة في وصول الفريق للقمة، وأصبح لاعبًا أساسيًا بالمنتخب الإسباني الأول.

إراحة كريستيانو رونالدو

استطاع زيدان، إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالحصول على بعض فترات الراحة من أجل الوصول إلى نهاية الموسم، وهو في قمة عطائه، وهو ما حدث فعلًا مع البرتغالي الذي وصل لعامه الثاني والثلاثين. وساهم كريستيانو، بقوة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني، ودوري الأبطال بالأمتار الأخيرة من المنافسات، بسبب الراحة التي حصل عليها خلال الموسم المنصرم. وأنهى كريستيانو، الموسم، بنسبة 75 بالمائة من الدقائق الممكنة، وهي أقل نسبة له مع ريال مدريد باستثناء الموسم الأول، الذي أصيب خلاله بإصابة خطيرة في الكاحل.

أسلوب المداورة

اعتمد زيدان على المداورة في الموسم الماضي، الأمر الذي وصل بالصحافة للقول إنَّ ريال مدريد يملك فريقين، خاصة في الدوري الإسباني الذي كان يلعب بفريق مختلف عن دوري أبطال أوربا. وكان الفريق بالموسم الماضي يملك 24 لاعبًا.. 22 منهما حصل على فرصة اللعب مع الفريق.

المراهنة على الشباب

لم يخش المدرب الفرنسي، الاعتماد على اللاعبين الشبان منذ الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي أيضًا، فقرر منح فرصة للشاب بورخا مايورال. ومنذ الموسم الماضي وهو يعتمد على أسينسيو، وإيسكو، ولا يجب أن ننسى الاعتماد على المغربي الشاب أشرف حكيمي، بدلًا من المصاب دانييل كارفاخال.

تدريب برشلونة

على صعيد اخريرى المدير الفني الفرنسي لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، أنه اكتسب الخبرة كمدرب الآن علمًا بأنه خاض مباراته المائة كمدير فني امس السبت أمام خيتافي في الجولة الثامنة من الليجا. فقبل 99 مباراة تولى زيزو تدريب الملكي ووقتها كان يؤكد أنه يواصل التعلم، ولكنه قال في مؤتمر صحفي اول امس الجمعة: الفارق الآن هو أنني خضت 100 مباراة، في البداية كنت متحمسًا ومازلت هكذا. وأضاف: لكن الأهم هو المضي قدمًا والشغف الذي يحركنا في كل مران وكل مباراة، لقد اكتسبت الخبرة. يمكنني القول الآن إنني مدرب واثق رغم أن كل شيء يمضي بشكل سريع. وحول تتويجه بسبعة بطولات مع الميرينجي، أشار زيدان إلى أنه يستغل كل لحظة وكل يوم، مضيفًا: هذا ما أفعله، استمتع يوميًا لأن هذه هي الحياة، يجب استغلال ما لدينا. وردا على أصعب وأفضل أوقات مر به كمدرب للريال، قال أصعب وقت عندما تخسر لأن هذا يعني وجود شيء لم تفعله جيدا، وأجمل الأوقات هو الفوز بالليجا. لقد كانت اللحظة الأجمل. وفيما يتعلق بإمكانية تدريبه للغريم التقليدي لريال مدريد فريق برشلونة، رد زيدان: ريال مدريد في قلبي، ولن أدرب هناك مطلقًا.. مع كامل الاحترام. وكشف أنه خلال مدة احترافه كلاعب سأله كثيرون عما إذا كان يرغب في اللعب بناد آخر ولكن لم يود ذلك، مبينا: أنا هنا وأفكر في الوقت الحالي فقط وليس أكثر. وتابع: اللاعبون يعودون من مدة التوقف الدولي بعد مجهود كبير، وخاصة أن أغلبهم خاض مواجهات حاسمة خلال هذه المدة، ولكني سعيد بعودة الدوري وبداية المنافسات. وعن حالة جاريث بيل قال زيزو: إنه يتحسن لكن لن يتمكن من خوض مباراة خيتافي، لأن إصابته مضاعفة، الأولى كانت حملًا زائدًا ضد بوروسيا دورتموند والثانية في العضلة النعلية، أعتقد أنه سيعود بعد أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير. وأردف قائلا: لدينا 7 مباريات قبل التوقف الدولي المقبل ونحاول استعادة المصابين بأسرع وقت، ولكن بعد التأكد من استعادة عافيتهم وأنّهم صاروا في أفضل حال. ورفض زيزو الحديث عن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، كما لم يرغب في الحديث عن قضية انفصال إقليم كتالونيا مؤكدًا اهتمامه فقط بالفوز على خيتافي في المباراة المقبلة. واختتم: لا أحب الأحاديث حول أن رحيل بيل والتعاقد مع كيليان مبابي في الصيف الماضي كان أفضل، فأنا لا أهتم سوى بلاعبي الفريق وأحاول تطوير هذا الأمر للمستقبل، أما كريم بنزيمة فهو مهم للغاية للفريق الملكي وأتمنى رؤيته في مباراة الغد، فشراكته مع كريستيانو رونالدو دائمًا مثمرة.