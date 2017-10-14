ليون يصعق موناكو في قمة مثيرة

{ باريس – وكالات: سقط موناكو، في فخ الخسارة أمام مضيفه ليون (2-3) اول امس الجمعة، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجَّل أهداف ليون، ماريانو دياز في الدقيقة (11)، ونبيل فقير هدفين في الدقيقتين (23، 90+5)، فيما سجل هدفي موناكو روني لوبيز، وأداما تراوري في الدقيقتين (17، 34). وتوقَّف رصيد موناكو عند 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف باريس سان جيرمان ورفع ليون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف، أمام مارسيليا، ونانت. على صعيد اخر تعادل فريقا إسبانيول وليفانتي سلبيًا اول امس الجمعة، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وطوال 90 دقيقة، وعلى أرضية ملعب كورنيلا البرات معقل إسبانيول، لم ينجح أي من لاعبي إسبانيول، أو ليفانتي في استغلال الفرص التي أُتيحت لهم، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وحصل كل فريق على نقطة واحدة، ليرفع ليفانتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ10، ويلاحقه في المركز الـ11 إسبانيول، الذي بات لديه 9 نقاط، مؤقتًا حتى إقامة باقي مباريات الأسبوع.